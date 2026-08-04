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Washington/Jerusalem – Die israelische Regierung soll laut einer Recherche des US-Mediums Drop Site News eine millionenschwere Kampagne finanziert haben, um die Antworten großer KI-Systeme wie ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot und Perplexity zum Gaza-Krieg zu beeinflussen.

Dem Bericht zufolge erhielt die Digitalfirma Clock Tower X des ehemaligen Trump-Wahlkampfmanagers Brad Parscale einen Auftrag im Umfang von 46,5 Millionen US-Dollar, um Inhalte zu erstellen, die von Suchmaschinen und Künstlicher Intelligenz aufgegriffen werden.

Nach Angaben von Drop Site News veröffentlichte Clock Tower X Hunderte Beiträge auf einem Netzwerk eigens eingerichteter Webseiten. Diese behandelten Themen wie Israels Militäreinsatz im Gazastreifen, die Beziehungen zwischen den USA und Israel sowie Vorwürfe gegen das israelische Vorgehen.

Ziel sei es gewesen, die Inhalte so zu gestalten, dass sie in Suchmaschinen indexiert und später von KI-Systemen als Informationsquelle genutzt werden – ein Vorgehen, das als „LLM Poisoning“ bezeichnet wird.

Webseiten gezielt für Chatbots erstellt

Obwohl die Webseiten nur wenige menschliche Besucher verzeichneten, seien sie gezielt für Künstliche Intelligenz erstellt worden. Zu dem Netzwerk gehörten laut Bericht unter anderem Allyvia.org, FactSignal.org und Paxpoint.org. Die Seiten vertraten pro-israelische Positionen, verteidigten das israelische Vorgehen im Gazastreifen und stellten Vorwürfe eines Völkermords infrage.

Nach Recherchen von Drop Site News wurden einige dieser Webseiten bereits von KI-Systemen zitiert. So habe Perplexity bei einer Anfrage zur militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel auf Allyvia.org verwiesen. Auch Microsoft Copilot habe Inhalte aus dem Netzwerk als Quelle verwendet.

Zudem seien die Webseiten in den Datensatz von Common Crawl aufgenommen worden, einem umfangreichen Webarchiv, das häufig beim Training großer Sprachmodelle verwendet wird. Zwischen Januar und Juni seien die zehn Webseiten laut Analyse insgesamt 912-mal von Common Crawl erfasst worden.

Experte warnt vor Einfluss auf KI-Antworten

Der Desinformationsexperte Hervé Letoqueux, Geschäftsführer der Organisation Check First, erklärte, dass Common Crawl eine zentrale Rolle beim Training vieler KI-Modelle spiele und deshalb ein attraktives Ziel für Einflusskampagnen sei. Studien hätten gezeigt, dass bereits eine vergleichsweise geringe Zahl gezielt platzierter Dokumente ausreichen könne, um Antworten großer Sprachmodelle zu beeinflussen.

Nach Prüfung der Clock-Tower-Webseiten erklärte Letoqueux, gerade deren sachlicher Ton und die zahlreichen Quellenangaben könnten sie besonders wirksam machen. Da Chatbots häufig mehrere Sichtweisen darstellen wollten, könnten solche Seiten gezielt Einfluss auf die Darstellung kontroverser Themen nehmen.

„Diese Webseiten könnten bei Fragen wie ‚Begeht Israel einen Völkermord?‘ durchaus nützlich sein, weil sie die israelische Darstellung liefern, die Chatbots anschließend als eine Seite der Debatte wiedergeben können“, wird Letoqueux in der Recherche zitiert.

Unterstützung für Israel in den USA rückläufig

Dem Bericht zufolge erfolgt die Kampagne in einer Phase, in der die Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten seit Beginn des Gaza-Krieges deutlich zurückgegangen sei. Nach Angaben von Drop Site News, das sich dabei auf den Krieg mit mehr als 73.000 getöteten Palästinensern bezieht, sei der Rückgang inzwischen auch bei Bevölkerungsgruppen zu beobachten, die traditionell als besonders israelfreudlich gelten – darunter Konservative und evangelikale Christen.