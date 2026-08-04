PolitikAusland
2 Min.Lesezeit

Künstliche Intelligenz
Bericht: Israel beeinflusst KI-Systeme mit Millionen-Kampagne

Laut einer Recherche von Drop Site News soll die israelische Regierung 46,5 Millionen US-Dollar investiert haben, um Antworten von KI-Systemen wie ChatGPT, Claude oder Gemini zum Gaza-Krieg gezielt zu beeinflussen.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Symbolfoto: KI)
Teilen

Washington/Jerusalem – Die israelische Regierung soll laut einer Recherche des US-Mediums Drop Site News eine millionenschwere Kampagne finanziert haben, um die Antworten großer KI-Systeme wie ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot und Perplexity zum Gaza-Krieg zu beeinflussen.

Dem Bericht zufolge erhielt die Digitalfirma Clock Tower X des ehemaligen Trump-Wahlkampfmanagers Brad Parscale einen Auftrag im Umfang von 46,5 Millionen US-Dollar, um Inhalte zu erstellen, die von Suchmaschinen und Künstlicher Intelligenz aufgegriffen werden.

Nach Angaben von Drop Site News veröffentlichte Clock Tower X Hunderte Beiträge auf einem Netzwerk eigens eingerichteter Webseiten. Diese behandelten Themen wie Israels Militäreinsatz im Gazastreifen, die Beziehungen zwischen den USA und Israel sowie Vorwürfe gegen das israelische Vorgehen.

Ziel sei es gewesen, die Inhalte so zu gestalten, dass sie in Suchmaschinen indexiert und später von KI-Systemen als Informationsquelle genutzt werden – ein Vorgehen, das als „LLM Poisoning“ bezeichnet wird.

Webseiten gezielt für Chatbots erstellt

Obwohl die Webseiten nur wenige menschliche Besucher verzeichneten, seien sie gezielt für Künstliche Intelligenz erstellt worden. Zu dem Netzwerk gehörten laut Bericht unter anderem Allyvia.org, FactSignal.org und Paxpoint.org. Die Seiten vertraten pro-israelische Positionen, verteidigten das israelische Vorgehen im Gazastreifen und stellten Vorwürfe eines Völkermords infrage.

Nach Recherchen von Drop Site News wurden einige dieser Webseiten bereits von KI-Systemen zitiert. So habe Perplexity bei einer Anfrage zur militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel auf Allyvia.org verwiesen. Auch Microsoft Copilot habe Inhalte aus dem Netzwerk als Quelle verwendet.

Zudem seien die Webseiten in den Datensatz von Common Crawl aufgenommen worden, einem umfangreichen Webarchiv, das häufig beim Training großer Sprachmodelle verwendet wird. Zwischen Januar und Juni seien die zehn Webseiten laut Analyse insgesamt 912-mal von Common Crawl erfasst worden.

Experte warnt vor Einfluss auf KI-Antworten

Der Desinformationsexperte Hervé Letoqueux, Geschäftsführer der Organisation Check First, erklärte, dass Common Crawl eine zentrale Rolle beim Training vieler KI-Modelle spiele und deshalb ein attraktives Ziel für Einflusskampagnen sei. Studien hätten gezeigt, dass bereits eine vergleichsweise geringe Zahl gezielt platzierter Dokumente ausreichen könne, um Antworten großer Sprachmodelle zu beeinflussen.

Nach Prüfung der Clock-Tower-Webseiten erklärte Letoqueux, gerade deren sachlicher Ton und die zahlreichen Quellenangaben könnten sie besonders wirksam machen. Da Chatbots häufig mehrere Sichtweisen darstellen wollten, könnten solche Seiten gezielt Einfluss auf die Darstellung kontroverser Themen nehmen.

„Diese Webseiten könnten bei Fragen wie ‚Begeht Israel einen Völkermord?‘ durchaus nützlich sein, weil sie die israelische Darstellung liefern, die Chatbots anschließend als eine Seite der Debatte wiedergeben können“, wird Letoqueux in der Recherche zitiert.

Unterstützung für Israel in den USA rückläufig

Dem Bericht zufolge erfolgt die Kampagne in einer Phase, in der die Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten seit Beginn des Gaza-Krieges deutlich zurückgegangen sei. Nach Angaben von Drop Site News, das sich dabei auf den Krieg mit mehr als 73.000 getöteten Palästinensern bezieht, sei der Rückgang inzwischen auch bei Bevölkerungsgruppen zu beobachten, die traditionell als besonders israelfreudlich gelten – darunter Konservative und evangelikale Christen.

 

 

AUCH INTERESSANT

Schwerer Imageschaden: Israel steigert Hasbara-Ausgaben auf über 700 Mio Dollar

Auch interessant

Freibad-Ranking 2026: Deutschlands beliebteste Freibäder

Freizeit NEX24 -
Wenn Deutschland schwitzt, haben Freibäder Hochsaison. Doch welche Freibäder sind besonders empfehlenswert? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat zum vierten Mal sein Freibad-Ranking aufgelegt und über...
Weiterlesen

Israel: Rekordanstieg bei Selbstmorden unter Soldaten

Ausland NEX24 -
Jerusalem – Die israelischen Streitkräfte (IDF) kämpfen weiterhin mit einem besorgniserregenden Anstieg der Selbsttötungen unter aktiven Soldaten und Reservisten. Neue Fälle unter weiblichen Angehörigen...
Weiterlesen

US-Journalistin Belén Fernández: Wird Spanien bestraft?

Ausland NEX24 -
Washington/Doha – Die US-Journalistin und Politikwissenschaftlerin Belén Fernández beschäftigt sich in einem auf Al Jazeera veröffentlichten Meinungsbeitrag mit der Frage, ob Spanien wegen seiner...
Weiterlesen

Antisemitischer Vorfall in Berlin: Festnahme nach Hitlergruß und Todesdrohung gegen jüdischen Gemeindevorsitzenden

Kriminalität NEX24 -
Berlin - Bei einem antisemitischen Vorfall im Berliner Bezirk Mitte ist der Vorsitzende einer orthodoxen jüdischen Gemeinde auf offener Straße verbal attackiert und mit...
Weiterlesen

Gastkommentar: Trump gehen die Raketen aus

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Michael Thomas Analysten haben schon früh beim Schusswechsel zwischen USA, Israel und Iran befürchtet, dass genau das eintreten könnte, was jetzt geschehen...
Weiterlesen

Headlines

Jacob Israël de Haan: Von Zionisten ermordet

Ausland Thorsten Reuters -
Die Geschichte des schwedischen UN-Vermittlers Folke Bernadotte ist heute kaum bekannt. Noch weniger Menschen kennen Jacob Israël de Haan....

Orthodoxe Juden: „Zionismus ist Terrorismus“

Ausland NEX24 -
Jerusalem - Die innenpolitische Krise in Israel rund um die Aufhebung der Wehrpflichtbefreiung für ultraorthodoxe Juden hat sich am...

AIPAC verliert seinen Einfluss: Immer mehr US-Politiker gewinnen ohne die mächtige Israel-Lobby

Ausland NEX24 -
Washington - Jahrzehntelang galt die Unterstützung der pro-israelischen Lobbyorganisation AIPAC in den USA als nahezu sichere Garantie für einen...

US-Kommentatorin Mariana Hernandez: Was der Ceuta-Krise vorausging

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Mariana Hernandez Alle reden über Ceuta. Kaum jemand spricht darüber, was der Krise eigentlich vorausging. Dabei sind...

Meinung

Ausland

Studie: Israels Auswanderung erreicht Rekordniveau

NEX24 -
Tel Aviv - Die Zahl der Israelis, die ihr Land für längere Zeit verlassen, ist nach einer neuen Studie der Universität Tel Aviv auf...
Ausland

Jacob Israël de Haan: Von Zionisten ermordet

Thorsten Reuters -
Die Geschichte des schwedischen UN-Vermittlers Folke Bernadotte ist heute kaum bekannt. Noch weniger Menschen kennen Jacob Israël de Haan. Der überzeugte Zionist setzte sich...

Orthodoxe Juden: „Zionismus ist Terrorismus“

AIPAC verliert seinen Einfluss: Immer mehr US-Politiker gewinnen ohne die mächtige Israel-Lobby

Gericht spricht Nutzerin nach NS-Vergleich mit Israel frei

US-Kommentatorin Mariana Hernandez: Was der Ceuta-Krise vorausging

The Economist: Erdoğan, Müslüman dünyasının en popüler politikacısı

Türkçe NEX24 -
Londra - Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı...
Weiterlesen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen

Wall Street Journal: Türkiye’nin durdurulması gerekiyor

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar: Özgür Çelik Bradley Martin tarafından kaleme alınan ve 4 Mart 2026 tarihinde Wall Street Journal'da yayımlanan "Türkiye'yi Dizginlemek İçin Acil Bir İhtiyaç" (An...
Weiterlesen