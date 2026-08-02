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Ein Gastkommentar von Mariana Hernandez

Alle reden über Ceuta. Kaum jemand spricht darüber, was der Krise eigentlich vorausging. Dabei sind Zeitabläufe unbequem. Sie zwingen uns, uns daran zu erinnern, was vor dem viralen Video geschah, vor den emotionalen Schlagzeilen und bevor plötzlich jeder nach einem 15-sekündigen Clip auf X zum Experten für Spaniens Migrationspolitik wurde.

Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Chronologie.

Im Dezember 2020 normalisierte Marokko im Rahmen der Abraham-Abkommen seine Beziehungen zu Israel. Im Gegenzug erkannte US-Präsident Donald Trump die marokkanische Souveränität über die Westsahara an – ein Gebiet, das Marokko kontrolliert, dessen völkerrechtlicher Status jedoch bis heute umstritten ist. Algerien, Marokkos wichtigster Rivale und größter Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung der Sahrauis, verurteilte das Abkommen umgehend.

Im März 2022 vollzog Spanien einen überraschenden Kurswechsel. Nach jahrzehntelanger Unterstützung einer von den Vereinten Nationen angestrebten Lösung stellte sich Madrid hinter den marokkanischen Autonomieplan für die Westsahara. Algerien reagierte empört, setzte den Freundschaftsvertrag mit Spanien aus und die Beziehungen beider Länder verschlechterten sich innerhalb kürzester Zeit drastisch.

Im Mai 2024 erkannte Spanien den Staat Palästina an. Israel zog daraufhin seinen Botschafter aus Madrid ab. Eine weitere diplomatische Krise.

Im Februar 2026 griffen die USA und Israel den Iran an. Spanien verweigerte den Vereinigten Staaten die Nutzung der Militärstützpunkte Rota und Morón. Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete die Angriffe als „ungerechtfertigt und gefährlich“. In Washington stieß diese Haltung auf wenig Begeisterung.

Am 3. März 2026 erklärte Donald Trump: „Spanien war schrecklich. Wir werden den gesamten Handel mit Spanien beenden. Wir wollen nichts mehr mit Spanien zu tun haben.“

Nur einen Tag später entgegnete Pedro Sánchez: „Blinder und unterwürfiger Gehorsam ist keine Führung.“ Spaniens stellvertretende Ministerpräsidentin ergänzte: „Wir werden keine Vasallen sein.“ In der Sprache der Diplomatie war das ein unmissverständliches Nein.

Am 30. März 2026 untersagte Spanien US-Militärflugzeugen, die am Krieg gegen den Iran beteiligt waren, den Überflug seines Luftraums. Das war keine Rede und kein Beitrag in den sozialen Medien, sondern konkrete Regierungspolitik.

Beim NATO-Gipfel in Ankara am 8. Juli 2026 bezeichnete Trump Spanien als „hoffnungslosen Fall“ und als „schrecklichen Partner“. Vor laufenden Kameras forderte er seinen Finanzminister auf, den Handel mit Spanien einzustellen – „einschließlich der Besuche“. Anschließend fügte er lächelnd hinzu: „Warten Sie nur, sie werden zurückgekrochen kommen.“

Am 20. Juli 2026 reiste Pedro Sánchez erstmals seit vier Jahren nach Algerien. Beide Staaten kündigten eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Sicherheit an. Algerien ist inzwischen Spaniens wichtigster Gaslieferant und zugleich Marokkos bedeutendster geopolitischer Rivale.

Am 26. Juli 2026 veröffentlichte Trump schließlich einen Screenshot, auf dem eine „President Donald J. Trump Highway“ zu sehen war – eine 1.055 Kilometer lange Straße durch die besetzte Westsahara. Er bedankte sich bei „Seiner Hochachtung Mohammed VI., König von Marokko“. Marokko bestätigte die Benennung dieser Straße allerdings nie offiziell. Die einzige Quelle für diese Behauptung war Trump selbst.

Dann kam Ceuta.

Zehntausende Menschen überquerten die Grenze, und nahezu augenblicklich änderte sich die öffentliche Debatte. Plötzlich fragte kaum noch jemand, warum dies geschah, weshalb es genau zu diesem Zeitpunkt passierte oder was sich zuvor zwischen Spanien, Marokko, Algerien und Washington verändert hatte.

Stattdessen dominierten Aussagen wie „Muslime überrennen Spanien“ oder „Das passiert, wenn man Sozialisten wählt“.

Bemerkenswert ist für mich, wie schnell sich eine internationale diplomatische Krise in eine Debatte über Migration und Kulturkampf verwandeln konnte. Dabei wird ein entscheidender Punkt häufig ausgeblendet: Es ist nicht das erste Mal, dass Ceuta zum Schauplatz politischen Drucks wird.

Bereits 2021, während eines völlig anderen Konflikts zwischen Spanien und Marokko, lockerte Marokko die Grenzkontrollen. Innerhalb von zwei Tagen gelangten rund 8.000 Menschen nach Ceuta. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern dokumentierte Geschichte. Es gibt also einen öffentlichen Präzedenzfall dafür, dass diese Grenze als politisches Druckmittel genutzt werden kann. Genau deshalb halte ich den Zeitpunkt der aktuellen Ereignisse für bemerkenswert.

Eine Chronologie beweist selbstverständlich keine koordinierte Aktion. Ein Kalender ist kein Beweis für geheime Absprachen. Er zeigt jedoch die Reihenfolge der Ereignisse – und genau diese Reihenfolge ist wichtig.

Denn bevor die Videos viral gingen, verweigerte Spanien den USA die Nutzung seiner Militärstützpunkte. Spanien blockierte US-Militärflüge, erkannte Palästina an und verbesserte seine Beziehungen zu Algerien. Gleichzeitig drohte Trump Spanien öffentlich mit wirtschaftlichen Konsequenzen, verspottete Pedro Sánchez und lobte Marokko wegen eines symbolträchtigen Projekts in einem umstrittenen Gebiet.

Erst danach beherrschte Ceuta die Schlagzeilen. Aus den Aufnahmen wurden zunächst Migrationsinhalte, anschließend anti-muslimische Inhalte und schließlich anti-sozialistische Inhalte. Fast unbemerkt verschwanden dagegen die Westsahara, Algerien, der Iran, die diplomatische Krise und die gesamte zeitliche Abfolge der Ereignisse aus der öffentlichen Debatte. Übrig blieb ein 15-sekündiges Video mit einer Bildunterschrift – oft verbreitet von Menschen, die Ceuta vermutlich nicht einmal auf einer Landkarte finden würden.

Ich behaupte nicht, dass jemand zum Telefon gegriffen und all dies angeordnet hat. Dafür habe ich keine Belege, und ich werde auch nicht so tun, als hätte ich sie.

Meine Botschaft ist deutlich einfacher: Hört auf, Politik rückwärts zu betrachten. Wer verstehen will, was in Ceuta geschehen ist, sollte zuerst die Chronologie betrachten und sich erst danach das Video ansehen – nicht umgekehrt.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.



Zur Autorin

Mariana Hernandez ist US-Autorin und veröffentlicht politische Analysen und Kommentare auf ihrer Plattform „Not Saints Not Saviors“.