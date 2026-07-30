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Wenn Deutschland schwitzt, haben Freibäder Hochsaison. Doch welche Freibäder sind besonders empfehlenswert? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat zum vierten Mal sein Freibad-Ranking aufgelegt und über eine Million Online-Bewertungen zu mehr als 2.000 Freibädern ausgewertet. Das Ergebnis ist Deutschlands umfangreichstes Freibad-Ranking.

Freibad-Ranking 2026: Deutschlands beliebteste Freibäder sind in Hessen, Bayern und NRW

2.000 Freibäder im Vergleich: Testberichte.de hat über eine Million Online-Bewertungen ausgewertet

Top 3: Freibad Rengershausen (Hessen), Naturbad Aschauerweiher (Bayern) und Naturbad Altenautal (NRW)

Flop 3: Freibad Dulsberg (Hamburg), Sommerbad Gropiusstadt (Berlin) und Sommerfreibad Osdorfer Born (Hamburg)

Die Top 3: Freibad Rengershausen (Hessen), Naturbad Aschauerweiher (Bayern) und Naturbad Altenautal (NRW)

Das Freibad Rengershausen in Hessen ist Deutschlands bestbewertetes Freibad. Es erreicht als einziges 4,9 Sterne (von möglichen 5,0) und beweist, dass auch ein augenscheinlich ganz normales Bad äußerst beliebt sein kann.

„Es erinnert mich an die Schwimmbäder von früher, weil es alles Wichtige hat, was ein Schwimmbad braucht“, schreibt ein Nutzer. Positiv hervorgehoben werden vor allem das freundliche Personal, der gute Imbiss und die Familienfreundlichkeit. Den zweiten Platz belegt das Naturbad Aschauerweiher (4,8 Sterne) in Bayern, das vor allem wegen seiner spektakulären Lage zwischen Bergen und Wäldern begeistert.

„Eins der schönsten Naturbäder, die ich je gesehen habe“, lautet eine Rezension, die stellvertretend für viele andere steht. Auch bei dem Drittplatzierten, dem Naturbad Altenautal (ebenfalls 4,8 Sterne) in NRW, handelt es sich um ein idyllisch gelegenes Bad – eine „perfekte Kombination zwischen Natur und Schwimmbad“, wie eine Besucherin schreibt. Beide Naturbäder werden wegen des großzügigen Geländes gelobt sowie die Möglichkeit, Liegen und Sonnenschirme auszuleihen.

Die Schlusslichter liegen in Hamburg und Berlin

Auf dem letzten Platz liegt das Freibad Dulsberg in Hamburg. Kritisiert wird vor allem, dass es bei schönem Wetter zu voll ist. Bei neueren Bewertungen schneidet das Bad besser ab, sodass es die rote Laterne im Ranking vermutlich zukünftig abgeben kann. Vorletzter ist das Sommerbad in der Gropiusstadt in Berlin.

Auch hier ist Überfüllung der Hauptkritikpunkt. Besucher stören sich außerdem daran, dass sie ein Vorhängeschloss für die Umkleideschränke mitbringen oder ansonsten 9 Euro dafür bezahlen müssen. Drittletzter ist das Sommerfreibad Osdorfer Born in Hamburg. Zu Punktabzügen führen hier vor allem die unhygienischen Sanitäranlagen und das ungepflegte Gelände, außerdem die eingeschränkten Öffnungszeiten auch an heißen Tagen. Alle drei Bäder haben eine Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen.

Freibäder ab 4,4 Sternen sind überdurchschnittlich beliebt

Die durchschnittliche Bewertung aller Freibäder im Ranking liegt bei 4,38 Sternen. Das bedeutet, dass Freibäder ab 4,4 Sternen überdurchschnittlich beliebt sind. Wer in ein besonders schönes Freibad gehen möchte, findet überall in Deutschland top bewertete Freibäder.

Rund 30 Bäder haben 4,8 Sterne, über 150 Freibäder sehr gute 4,7 Sterne und knapp 350 Bäder gute 4,6 Sterne. Einzig der Stadtstaat Bremen verfügt über keine gut bewerteten Freibäder. Das beste Bad Sommerbad Grambker See kommt hier auf 4,4 Sterne.

So haben wurde ausgewertet

Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu öffentlich zugänglichen Freibädern in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. Wenn auch die Bewertungsanzahl gleich war, sind beide Schwimmbäder auf demselben Rang gelandet.

Freibäder, die zu einem Hallenbad gehören, wurden dann berücksichtigt, wenn sie über ein großes, vom Hallenbad abgetrenntes Außenbecken und eine große Liegewiese verfügen. Natur- bzw. Strandbäder wurden nur dann berücksichtigt, wenn sie in einem abgegrenzten Bereich im Stil eines Freibads angelegt sind (z.B. befestigter Rand an der Wasserstelle, Sprungtürme, zusätzliches Kinderbecken).

Freibäder, die in einem gemeinsamen Google-Profil mit einem Hallen- bzw. Freizeitbad oder einer anderen Einrichtung (z.B. Campingplatz oder Freizeitzentrum) bewertet werden, wurden dann berücksichtigt, wenn sich in den Bewertungen in den Sommermonaten explizit auf die Freibad-Nutzung bezogen wird (ein warmes Außenbecken zur ganzjährigen Nutzung allein ist noch kein „Freibad“ – siehe dazu das aktuelle Thermen-Ranking).

In diesen Fällen flossen alle Bewertungen mit ein. Wurden zwei oder mehr Google-Einträge zum selben Bad gefunden, wurde das Profil mit den aussagekräftigsten Bewertungen hinsichtlich der Freibadnutzung als Grundlage genommen, im Zweifel das mit den meisten Bewertungen.

Quellen: Google-Rezensionen der Freibäder und weitere Internetrecherchen. Zeitraum der Datenerhebung: 18. bis 23.07.2026.