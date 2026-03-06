MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor.

Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor.

Araştırma, makale yazarken ve ezberlerken yalnızca AI’ya güvenen deneklerin dört ay sonra nöronal, dilbilimsel ve davranışsal becerilerinde bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor.

Çalışmaya Boston bölgesinden 18 ila 39 yaşları arasındaki 54 denek katıldı. Araştırmacılar, denekleri farklı görevler içeren üç gruba ayırdı: Bir grup OpenAI’nin ChatGPT’sini, ikinci grup Google arama motorunu kullandı ve üçüncü grup teknik araçlar kullanmadan (“sadece beyin”) çalıştı.

Metodoloji ve nöronal bulgular

2021’den beri MIT Media Lab’da araştırma bilimcisi olarak çalışan baş yazar Nataliya Kosmyna ve araştırma ekibi, AI kullanımının okul başarısı üzerindeki etkilerini inceledi. Katılımcılar, SAT konularına dayalı 20 dakikalık kompozisyonlar yazmaları istendi, bu konular arasında hayırseverliğin etiği ve çok fazla seçeneğin tuzakları (“Pitfalls of having too many choices”) yer alıyordu.

Yazma süreci boyunca, bilim adamları elektroensefalografi (EEG) kullanarak 32 bölgedeki beyin aktivitesini kaydettiler. Sonuçlar, ChatGPT kullanıcılarının en düşük katılım gösterdiğini ve nöronal, dilbilimsel ve davranışsal düzeyde tutarlı bir şekilde daha kötü performans gösterdiğini ortaya koydu.

Birkaç ay boyunca, AI kullanıcılarının kendi katkıları giderek azaldı; çalışmanın sonuna doğru, birçok katılımcı giderek daha fazla “kopyala-yapıştır” yöntemlerine başvurdu.

“Ruhsuz” sonuçlar ve konsantrasyon eksikliği

Araştırmacılara göre, ChatGPT grubu tarafından sunulan kompozisyonlar birbirine çok benziyordu, özgün düşünceler içermiyordu ve aynı ifade biçimlerine dayanıyordu. Çalışmaları değerlendiren iki İngilizce öğretmeni, metinleri büyük ölçüde “ruhsuz” olarak nitelendirdi. EEG verileri ayrıca düşük yürütme kontrolü ve zayıf dikkat bağlanma olduğunu ortaya koydu.

Davranış değişikliği özellikle dikkat çekiciydi: Üçüncü kompozisyondan itibaren birçok denek, neredeyse tüm işi yapay zekaya bıraktı. Kosmyna, “Daha çok şöyle bir şeydi: ‘Bana kompozisyonu ver, bu cümleyi düzelt, üzerinde çalış, ben de bitireyim’” diye açıkladı.

Kontrast: Google arama ve “sadece beyin” grubu

Buna karşılık, yardımcı araçlar kullanmadan çalışan grup en yüksek nöronal bağlantı gösterdi. Bu özellikle yaratıcı fikir üretme, hafıza yükü ve anlamsal işleme ile ilişkili alfa, teta ve delta bantlarını etkiledi. Çalışmaya göre, bu grup daha meraklı ve daha ilgiliydi ve metinleri için daha yüksek memnuniyet ve daha güçlü bir kişisel sorumluluk duygusu ifade etti.

Araştırmacılar, günümüzde giderek daha fazla insanın klasik arama motorlarını kullanmak yerine doğrudan AI sohbet robotlarında bilgi aradığını vurguluyor.

Uzun süreli hafızaya etkisi

Araştırmanın önemli bir parçası, deneklerin daha önceki kompozisyonlarından birini yeniden yazmaları gereken testti. ChatGPT grubu bunu AI olmadan yapmak zorundaydı, ancak “sadece beyin” grubu bu aracı ilk kez kullanma izni aldı.

Sonuçlar açıktı: ChatGPT kullanıcıları kendi metinlerini neredeyse hiç hatırlayamadı. Alfa ve teta dalgaları belirgin şekilde zayıflamıştı, bu da bilim insanlarına göre AI kullanımıyla derin hafıza süreçlerinin atlandığını gösteriyor. Kosmyna, “Görev yerine getirildi ve bunun verimli ve rahat olduğu söylenebilir” dedi. “Ancak çalışmamızda gösterdiğimiz gibi, bunların hiçbiri hafıza ağlarına entegre edilmedi.”

„MIT bu fenomene bir isim verdi: bilişsel borç. Finansal borçlara benzer şekilde, şimdi rahatlık ödünç alınıyor ve daha sonra düşünme yeteneği ile ödeniyor. Ancak bu borcu geri ödeme imkanı yok“, diye yorumladı bir sosyal medya okuyucu.

Üretken AI kullanımı umudu

İlginç bir şekilde, “sadece beyin” grubu son test bölümünde özellikle iyi performans gösterdi. ChatGPT’yi revizyon için kullandıklarında, tüm EEG frekans bantlarında beyin bağlantısında önemli bir artış görüldü. Bu, araştırmacılara AI’nın doğru kullanıldığında öğrenmeyi azaltmak yerine teşvik edebileceği umudunu veriyor.

Mevcut araştırma, üretken AI’nın etkilerini inceleyen MIT Media Lab’ın diğer çalışmaları bağlamında gerçekleştiriliyor. Bu yılın başlarında yapılan önceki araştırmalar, kullanıcıların ChatGPT ile sohbet ederek geçirdikleri zaman arttıkça kendilerini daha yalnız hissettiklerini ortaya koymuştu.

