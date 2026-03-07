Bu etkinin yeni bir fenomen olduğu görüşünün aksine, Erdoğan'ın itibarının kökleri neredeyse yirmi yıl öncesine dayanıyor.

Londra – Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı uzun süredir jeopolitik söylemin merkezi bir konusu olmuştur.

Ümmet sayısız milliyet ve dili kapsasa da, yeni ampirik bulgular, dünya kamuoyunun gözünde tek bir şahsiyetin bu rolü üstlendiğini göstermektedir. The Economist’in ayrıntılı bir raporuna göre, Arab Barometer’in yeni verileri ve geçmişte yapılan diğer birçok uluslararası anketle de doğrulanan bu bulguya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının en etkili ve en çekici lideri konumunu sağlamlaştırmıştır.

“Bir Dakika”nın mirası: Davos’ta doğan popülerlik

Müslüman dünyasındaki birçok kişi için belirleyici an, 2009 yılında Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaşandı. Gazze konusunu ele alan üst düzey bir panel tartışması sırasında Erdoğan, uluslararası toplumu Filistin topraklarındaki insani duruma karşı sessiz kalmasıyla yüzleştirdi.

O dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile doğrudan ve benzeri görülmemiş bir söz düellosu yaşayan Erdoğan, efsanevi hale gelecek olan “Bir dakika/One minute” sözlerini söyledi. Ardından, inancın ahlaki temellerine açıkça atıfta bulunarak sert eleştirilerde bulundu. Dinleyicilere Eski Ahit’in altıncı emrini hatırlatarak şöyle dedi: “Altıncı emir şudur: ‘Öldürmeyeceksin. ’ Ama burada öldürülüyor.”

Bu bağlamda, bu temel dini ve insani yasaların ihlal edildiğine dikkat çekerek Peres’e baktı ve açıkça şöyle dedi: “Öldürmek söz konusu olduğunda, nasıl öldürüleceğini çok iyi biliyorsunuz.” Evrensel ahlaki yasalara dayandırdığı bu isyan anı, onu bir gecede onur ve direnişin sembolü haline getirdi. Birçok kişinin kendi liderlerinin pasif kaldığını düşündüğü bir dönemde, “güçlülere gerçeği söylediği” için tüm Müslüman dünyasında alkışlandı.

Bu geçici bir protesto değil, Müslüman kimliğini ve adaleti korumaya odaklanan tutarlı bir siyasi markanın başlangıcıydı.

Tutarlılık dolu bir kariyer

Erdoğan’ın süregelen popülaritesi, bu uzun vadeli bağlılığının doğrudan bir sonucudur. On yıllardır tutumu, liderliğinin sağlam bir dayanağı olmuştur. Bu tutarlılık, ona bugün yaklaşık 2 milyar Müslüman’a, çok az kişinin sahip olabileceği bir güvenle hitap etme imkanı vermektedir.

2026 yılının Şubat ayı ortasında, Ramazan arifesinde Ankara’da 80 il valisinin önünde yaptığı son konuşması, bu yerleşik kişiliğinin modern bir yansımasıdır. Dünya topluluğunun önünde şunları söyledi:

“Ummete, yüzyıllardır var olan bölünmeler yüzünden yok olmasın. Kardeşliğimize, kardeşlerimize, inancımıza ve hayallerimize sıkı sıkıya bağlı kalırsak, Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir tuzak olmayacaktır.”

Bu konuşma 2026 yılında yapılmış olsa da, “tuzakları aşmak” retoriği, 2009 yılında sergilediği ruhun doğrudan bir devamıdır.

