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Duisburg
Türkisches Bogenschießen: Neuer Verein für Duisburg geplant

Automobilingenieur Mustafa Çığır belebt das traditionelle türkische Bogenschießen im Ruhrgebiet wieder. Nun plant er einen neuen Verein in Duisburg.

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Von Yasin Baş

Der 45-jährige Mustafa Çığır, gebürtiger Duisburger mit familiären Wurzeln in der Türkei, ist weit mehr als ein erfahrener Automobilingenieur.

Neben seiner 20-jährigen Karriere als Führungskraft in der Automobilbranche engagiert er sich mit großer Leidenschaft für traditionelle türkische Sportarten – insbesondere das traditionelle Bogenschießen. Zudem pflegt er die Imkerei, ein von seinem Großvater erlerntes Handwerk, unter der Marke „Yavan Bal“ (reiner Honig).

In seiner Freizeit widmet sich Çığır der Bewahrung und Weitergabe kultureller Werte an die junge Generation. Seit der Gründung des „Osmanischen Bogensportvereins Oberhausen e.V.“ im Jahr 2019 ist er aktives Mitglied und trainiert Jugendliche im Bogenschießen. Vor drei Jahren erhielt er die Lehrbefugnis (Idschaza) und bereitet sich nun darauf vor, in Duisburg einen eigenen Verein für traditionelles türkisches Bogenschießen zu gründen.

 

Vielfältige Projekte und Workshops

Çığırs Engagement umfasst ein breites Spektrum an Aktivitäten. Dazu gehören Workshops für Grundschulkinder, Schießtrainings für Jugendliche in zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie spezielle Kurse im Pferdebogenschießen für Fortgeschrittene.

Darüber hinaus bietet er Seminare zu Themen wie „Bogenschießen im Lichte von Koranversen und Hadithen – über Sa’d bin Ebi Vaqqas“ sowie über die „spirituelle Reise des Bogenschießens aus mystisch-sufischer Perspektive“ an.

Der gelernte Industrieingenieur hält zudem Vorträge an Universitäten und Hochschulen. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Verbindung von traditionellem Bogenschießen und wissenschaftlicher Forschung. An der Technischen Hochschule (TH) Köln übertrug er in einem Gastvortrag für internationale Doktoranden und Dozenten die Philosophie des „Weges von Pfeil und Bogen“ auf die Disziplin des wissenschaftlichen Arbeitens.

Unter dem Leitsatz „Traditionelles Bogenschießen ist mehr als nur Schießen“ zeigte er Parallelen zwischen der mentalen Präzision des Schützen und der Prozesssteuerung in komplexen Projekten auf. Sein Fokus lag dabei auf der Bedeutung von Haltung, Spannung und dem gezielten Loslassen innerhalb der Forschung.

Ziele für die Zukunft

Zu Çığırs Zukunftsprojekten gehört der Aufbau eines neuen Bogensport-Vereins in und um Duisburg, in die er auch andere traditionelle türkische Sportarten wie Ringen, Schwert- und Schildkampf integrieren möchte. Ein weiteres Herzensprojekt ist die therapeutische Arbeit mit behinderten Kindern durch Bogenschießen. Darüber hinaus möchte er neue Lehrkräfte und Meister ausbilden, um die Tradition weiterzutragen.

Ingenieur, Imker, Bogenschütze – Ein Leben zwischen Moderne und Tradition

Mustafa Çığır verbindet auf eindrucksvolle Weise moderne deutsche Ingenieursdisziplin mit traditionellen türkischen Werten. Neben seiner erfolgreichen Karriere in der Automobilindustrie ist er durch die Imkerei – ein Erbe seines Großvaters – und seine Leidenschaft für das Bogenschießen zu einem bekannten Gesicht der türkischen Gemeinschaft im Ruhrgebiet geworden.

Mit der geplanten Gründung seines eigenen Bogensportvereins möchte er diese Tradition noch breiteren Kreisen zugänglich machen – ein Angebot für jeden Menschen, unabhängig von Herkunft oder Alter. Sein erklärtes Ziel ist es, junge Menschen und Menschen mit Behinderung für den Sport zu begeistern und von dessen positiven Wirkungen profitieren zu lassen.

 

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