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Ölkrise
April teuerster Tankmonat aller Zeiten

Der April 2026 ist der teuerste Tankmonat aller Zeiten, noch nie waren die Kraftstoffpreise im Schnitt so hoch wie im vergangenen Monat.

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(Symbolfoto: nex24)
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Berlin – Der April 2026 ist der teuerste Tankmonat aller Zeiten, noch nie waren die Kraftstoffpreise im Schnitt so hoch wie im vergangenen Monat.

Für einen Liter Super E10 mussten Autofahrerinnen und Autofahrer im Durchschnitt 2,109 Euro bezahlen, für die gleiche Menge Diesel 2,263 Euro. Damit wurde der Höchstpreis beim Dieselpreis aus dem Vormonat noch einmal um fast zehn Cent überboten, berichtet der ADAC.

Der Preis von Super E10 kletterte über das bisherige Monatsmaximum aus dem März 2022. Im Januar lagen die Kraftstoffpreise im Monatsmittel noch rund 37 Cent je Liter Super E10 bzw. über 57 Cent je Liter Diesel niedriger. Dies verdeutlicht die enorme Preissteigerung der letzten Wochen und die Mehrbelastung der Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind.

Mit 2,446 Euro je Liter Diesel war der 7. April 2026 der teuerste Tanktag seit Beginn der Preisaufzeichnungen. Nur einen Tag vorher erreichte Super E10 mit 2,191 Euro je Liter das Maximum im Tagesschnitt und lag damit nur knapp unter dem Allzeithoch von 2,203 Euro je Liter vom 14. März 2022.

Seit Einführung des Österreich-Modells am 1. April sind die Kraftstoffpreise deutlich gestiegen. Die Regelung, die lediglich eine einmalige Preiserhöhung pro Tag um 12 Uhr mittags erlaubt, zeigt keinen entlastenden Effekt für die Verbraucherinnen und Verbraucher.

So hat sich – trotz eines zum Teil deutlich geringeren Brent-Ölpreises sowie eines besseren Euro-Dollar-Wechselkurses im Vergleich zum März – das Preisniveau im April spürbar erhöht.

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