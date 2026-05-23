Israel-Umfrage: Mehrheit fordert Netanjahu-Rücktritt

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Jerusalem – Eine neue Umfrage des israelischen Maariv-Blattes, durchgeführt vom privaten Lazar-Institut zeigt ein klares Bild: 55 Prozent der Befragten wollen, dass Premierminister Benjamin Netanyahu aus der Politik ausscheidet und bei den kommenden Knesset-Wahlen nicht mehr antritt.

Nur 38 Prozent wünschen sich, dass er die Likud-Partei erneut anführt. Sieben Prozent waren unentschlossen.

Die Umfrage erscheint zu einem Zeitpunkt tiefer Erschöpfung in der israelischen Gesellschaft. Nach fast drei Jahren Krieg — gegen Hamas in Gaza, gegen die Hisbollah im Libanon und gegen Iran — hat sich die öffentliche Stimmung verdüstert.

„Keiner unserer Feinde wurde wirklich besiegt“, schreibt die israelische Zeitung Haaretz. Reservisten werden weiterhin einberufen, Soldaten sterben weiterhin — und Netanyahus Versprechen eines „totalen Sieges“, das er seit Anfang 2024 wiederholt, hat sich bislang nicht erfüllt.

Opposition vor historischer Mehrheit

Gleichzeitig zeigt die Umfrage: Würde heute gewählt, könnte die Opposition die für eine Regierungsbildung notwendige Mehrheit von 61 der 120 Knesset-Sitze erreichen.

Der Regierungsblock um Netanyahu und den rechtsextremen

Nationalsicherheitsminister Itamar Ben-Gvir fiel diese Woche auf 49 Sitze — ein Verlust von je einem Sitz für Likud und Otzma Yehudit. Der jüdische Oppositionsblock stieg auf 61 Sitze, arabische Abgeordnete kämen auf zehn.

Besonders stark zeigt sich Gadi Eisenkots Partei Yashar!, die auf 16 Sitze kam. Ein mögliches gemeinsames Listenbündnis der früheren Premierminister Naftali Bennett und Yair Lapid — unter Einbeziehung von Eisenkot — käme laut Umfrage auf 49 Sitze allein, was die Regierungsbildung deutlich erleichtern würde.

Wahlen bis Oktober — oder gar nicht?

Die Knesset-Amtszeit endet im Oktober 2026. Diskussionen laufen über mögliche vorgezogene Wahlen bereits im September. Die Koalition reichte diese Woche selbst einen Auflösungsantrag ein — offenbar um der Opposition zuvorzukommen, die bereits zwei ähnliche Anträge gestellt hatte.

Die Abstimmung über die Parlamentsauflösung und einen Wahltermin soll in der kommenden Woche beginnen.

Doch israelische Beobachter stellen zunehmend eine unbequeme Frage: Werden die Wahlen überhaupt stattfinden? Haaretz-Kolumnistin Ravit Hecht schrieb jüngst auf Hebräisch:

„Wenn Netanyahu verwundbar ist und in den Umfragen zurückliegt, ist er am gefährlichsten.“

Sie warnte, Netanyahu könnte versuchen, eine neue externe Front zu entfachen — vorzugsweise mit Iran — um einen Kriegsnotstand zu konstruieren, der Wahlen unmöglich erscheinen lässt. „Wenn es ihm nicht gelingt, Trump zu einer Wiederaufnahme des Krieges gegen Iran zu bewegen, wird er stattdessen die innenpolitische Front entzünden.“

Droht ein Verfassungskonflikt?

Netanyahus Koalitionspartner haben in den vergangenen Jahren systematisch die Legitimität des Obersten Gerichts untergraben — Richter werden als „illegitime Elite“ dargestellt, Gerichtsurteile als nicht bindend bezeichnet. Der amtierende Oberste Richter Yitzhak Amit wurde Ziel anhaltender Delegitimierungskampagnen.

Sollte die Regierung versuchen, Wahlen unter Berufung auf einen Kriegsnotstand zu verschieben oder auszusetzen, würde das Oberste Gericht mit hoher Wahrscheinlichkeit eingreifen. Israel besitzt keine formelle Verfassung, aber ein dichtes Netz sogenannter Grundgesetze und institutioneller Normen. Ein solcher Konflikt zwischen Exekutive und Judikative wäre ohne Präzedenzfall in der israelischen Geschichte.

Ein möglicher Ausweg: der Deal

Zunehmend wird in israelischen Politikkreisen ein Szenario diskutiert, das bis vor kurzem undenkbar schien: ein ausgehandelter Rückzug Netanyahus aus der Politik im Austausch gegen eine Begnadigung in seinem laufenden Korruptionsprozess.

Staatsanwaltschaft und Präsident Isaac Herzog könnten — unter der Bedingung eines Schuldeingeständnisses bei einem minderschweren Vergehen wie Vertrauensbruch statt der schwerwiegenderen Bestechungsvorwürfe — eine Begnadigung als Akt nationaler Aussöhnung framen.

Netanyahu selbst würde in einer solchen Erzählung als historischer Staatsmann dastehen, der nach existenziellen Kriegen freiwillig zurücktritt — nicht als geschlagener Politiker, den man aus dem Amt zerrt.

„Seine Anhänger würden die Erzählung akzeptieren. Seine Gegner würden das Ergebnis akzeptieren“, schreibt ein Analyst. „Die israelische Demokratie — beschädigt, aber nicht gebrochen — würde ohne einen vollständigen institutionellen Bruch überleben.“

Ob Netanyahu diesen Weg gehen würde, ist offen. Er gilt als jemand, dem die Vorstellung einer Niederlage unerträglicher ist als fast alles andere. Doch die Alternative — ein Wahlkampf, den er nach allem zu verlieren droht, gefolgt vom Ende jeder Möglichkeit, seinen Prozess weiter zu verzögern — könnte ihn in eine Ecke treiben, aus der selbst er keinen anderen Ausweg findet.

Poll: A recent poll shows that 55% of Israelis prefer Prime Minister Benjamin Netanyahu to retire, and not run in the upcoming Knesset elections. Meanwhile, the coalition loses seats and the opposition gains strength.https://t.co/TTb7jvCQoh — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 15, 2026

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