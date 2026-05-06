PanoramaGesellschaftWirtschaft
1 Min.Lesezeit

Vermögen
Deutschland führt Europa: Zahl der Superreichen wächst rasant

Laut Knight Frank Wealth Report 2026 führt Deutschland Europa mit 38.215 Superreichen an. Die Zahl der Ultra-Reichen stieg in fünf Jahren europaweit um 26 Prozent.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Symbolfoto: pixa)
Teilen

Berlin – Deutschland ist das Land mit den meisten Superreichen in Europa — und die Zahl wächst weiter.

Laut dem Knight Frank Wealth Report 2026 leben in Deutschland derzeit 38.215 sogenannte Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs), also Menschen mit einem Nettovermögen von mindestens 30 Millionen Dollar (rund 25,7 Millionen Euro). Damit führt die Bundesrepublik die europäische Rangliste mit deutlichem Abstand an.

Zwischen 2021 und 2026 kamen in Deutschland 9.273 neue Mitglieder zu diesem exklusiven Kreis hinzu — der höchste absolute Zuwachs aller europäischen Länder. In prozentualen Zahlen bedeutet das ein Plus von 32 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Europa wächst — Deutschland vorn

Insgesamt stieg die Zahl der Superreichen in Europa im selben Zeitraum um 26 Prozent. Von 146.525 im Jahr 2021 wuchs die UHNWI-Bevölkerung des Kontinents auf 183.953 im Jahr 2026 — das entspricht rund 37.400 neuen Einträgen in diesem exklusiven Club.

Fast ein Viertel aller Superreichen weltweit lebt in Europa.
Hinter Deutschland folgen Großbritannien mit 27.876 und Frankreich mit 21.528 UHNWIs. Kein weiteres europäisches Land überschreitet die Marke von 20.000.

Die Schweiz kommt auf 17.692, Italien auf 15.433. Spanien verzeichnet 9.186 Superreiche, Schweden 6.845 und die Niederlande 5.077. Die Türkei liegt mit 4.208 im Mittelfeld, knapp vor Österreich mit 4.188.

Prozentualer Anstieg: Osteuropa holt auf

Betrachtet man das prozentuale Wachstum, zeigt sich ein anderes Bild: Polen verzeichnete mit einem Plus von 109 Prozent den stärksten Anstieg in ganz Europa — die Zahl der Superreichen hat sich dort mehr als verdoppelt.

Dicht dahinter folgen die Türkei mit 94 Prozent und Rumänien mit 93 Prozent. Griechenland, Tschechien und Portugal verzeichneten jeweils ein Wachstum von mindestens 50 Prozent.

Deutschland liegt mit 32 Prozent im soliden Mittelfeld. Großbritannien bildet mit lediglich 12 Prozent das Schlusslicht unter den großen Volkswirtschaften. Schweden verzeichnete mit acht Prozent den niedrigsten Wert aller untersuchten Länder.

Globale Verschiebungen der Vermögen

Weltweit halten derzeit mehr als 710.000 Menschen ein Nettovermögen von mindestens 30 Millionen Dollar. Die USA dominieren mit 387.422 UHNWIs mit weitem Abstand. Liam Bailey, globaler Forschungschef bei Knight Frank, spricht von einer der bedeutendsten Verschiebungen in der weltweiten Vermögensverteilung der neueren Geschichte.

Der Aufschwung sei vor allem durch Gewinne im Technologiesektor angetrieben worden — insbesondere durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Der Bericht weist zudem darauf hin, dass steigende Steuern und wachsender Regulierungsdruck die globale Mobilität von Vermögen beschleunigen. Superreiche organisierten ihr Leben laut Knight Frank zunehmend über mehrere Länder hinweg, während Family Offices aktiv Steuer-, Lifestyle- und politische Risiken managen.

 

AUCH INTERESSANT

Top 10: Die reichsten Frauen der Türkei

 

Auch interessant

Streit mit Merz: USA ziehen Truppen aus Deutschland ab

Ausland NEX24 -
Berlin/Washington – Das US-Verteidigungsministerium hat den Abzug von rund 5.000 amerikanischen Soldaten aus Deutschland angeordnet. Der Befehl kam von Verteidigungsminister Pete Hegseth und soll innerhalb...
Weiterlesen

US-Analyst warnt: „Israel produziert mehr Radikale als es tötet“

Ausland NEX24 -
Chicago - Robert Pape, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Chicago und einer der weltweit führenden Sicherheitsexperten, der seit 2001 jedes Weiße Haus in...
Weiterlesen

Orthodoxer Jude an Trump: „Zerstöre Israel vollständig!“

Ausland NEX24 -
Austin/Texas - In der hitzigen Debatte um den Nahostkonflikt sorgt ein Video für Aufsehen, in dem ein Vertreter der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft eine radikale...
Weiterlesen

Der Sieg des Turkismus gegen den “Staatsterror”: Der 3. Mai 1944

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Özgür Çelik Der 3. Mai 1944 ist ein Datum, das sich wie mit glühendem Eisen in das Gedächtnis der türkischen Nationalismusgeschichte eingebrannt...
Weiterlesen

Todesstrafe in Israel: Wer ist Ben-Gvir?

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Das israelische Parlament hat den Weg für ein Gesetz geebnet, das die Todesstrafe für Terrorakte vorsieht, die sich gegen den...
Weiterlesen

Headlines

6.000 KM: Türkei stellt Intercontinental-Rakete vor

Ausland Thorsten Reuters -
Istanbul - Die Türkei hat auf der Rüstungsmesse SAHA Expo 2026 in Istanbul ihre erste Interkontinentalrakete vorgestellt: die Yıldırımhan, entwickelt...

US-Analyst warnt: „Israel produziert mehr Radikale als es tötet“

Ausland NEX24 -
Chicago - Robert Pape, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Chicago und einer der weltweit führenden Sicherheitsexperten, der seit...

Pedro Sánchez‘ Flugzeug: Notlandung in der Türkei

Ausland NEX24 -
Ankara – Das Flugzeug des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat am Sonntagabend eine Notlandung in Ankara durchgeführt. Der offizielle Airbus...

Çelik: „Die Welt schaut nach Washington und Peking — und versteht beide nicht“

Ausland NEX24 -
Ein Gastbeitrag von Özgür Çelik Drachen und Spiegel - Die Welt schaut nach Washington und Peking — und versteht beide...

Meinung

Ausland

6.000 KM: Türkei stellt Intercontinental-Rakete vor

Thorsten Reuters -
Istanbul - Die Türkei hat auf der Rüstungsmesse SAHA Expo 2026 in Istanbul ihre erste Interkontinentalrakete vorgestellt: die Yıldırımhan, entwickelt vom Forschungs- und Entwicklungszentrum des...
Ausland

US-Analyst warnt: „Israel produziert mehr Radikale als es tötet“

NEX24 -
Chicago - Robert Pape, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Chicago und einer der weltweit führenden Sicherheitsexperten, der seit 2001 jedes Weiße Haus in...

Anrufrekord beim Männerhilfetelefon

April teuerster Tankmonat aller Zeiten

Geld für Blutspenden: Ab wann Steuern fällig werden

Ermordet durch Zionisten: Folke Bernadotte

The Economist: Erdoğan, Müslüman dünyasının en popüler politikacısı

Türkçe NEX24 -
Londra - Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen