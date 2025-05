Interview: Die Tora fordert nicht zum Töten auf

Teilen

Ein junger 35-jähriger Palästinenser aus Jerusalem reist durch Deutschland und entdeckt in Berlin überraschende Parallelen zu Ramallah. Im Gespräch erzählt er von Kunst, Identität und seinem Alltag unter Besatzung. Zwischen kreativer Energie und politischer Ohnmacht spricht er über die Lage in seiner Heimat – ehrlich, persönlich und nachdenklich.

Çayır: Hallo, möchten Sie sich zuerst vorstellen?

Bilal Al-Qudsi: Ja, natürlich. Mein Name ist Bilal (Name von Redaktion geändert). Ich bin Palästinenser, geboren und aufgewachsen in Jerusalem. Ich habe den Großteil meines Lebens – fast 30 Jahre – in Palästina gelebt. Seit etwa fünf Jahren lebe und arbeite ich in Europa. Zurzeit bin ich zu Besuch in Deutschland.

Çayır: Wie gefällt Ihnen Deutschland soweit?

Al-Qudsi: Ich liebe es wirklich sehr. Die meiste Zeit verbringe ich in Berlin.

Çayır: Fallen Ihnen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen Ihrem Heimatland und anderen Ländern auf?

Al-Qudsi: Nun, das ist eine sehr umfassende Frage – Palästina mit anderen Ländern zu vergleichen. Es ist schwer, einen direkten Vergleich zu ziehen, da Palästina aufgrund der politischen Situation ziemlich einzigartig ist.

Ich denke nicht, dass viele Länder das erleben, was wir durchmachen. Natürlich gibt es viele Unterschiede. Aber als ich nach Berlin kam, fühlte ich keinen großen Unterschied, weil Berlin wie eine Blase ist. Es ist vielfältig, mit Menschen aus der ganzen Welt.

Das erinnerte mich an einige Städte in Palästina, in denen man ebenfalls viel Vielfalt findet – wo Ausländer für Praktika kommen oder mit NGOs arbeiten. Daher bin ich mit dieser Art von „Blase“ vertraut. Deshalb fühle ich mich in Berlin nicht sehr weit entfernt von Ramallah – einer Stadt, in der ich früher in Palästina gelebt habe – in Bezug auf die Vielfalt und die Menschen um mich herum.

Çayır: Es ist überraschend, Ramallah mit Berlin zu vergleichen.

Al-Qudsi: Ja, im Grunde genommen trifft man in Berlin auf dieselben Menschen, die man auch in Ramallah sieht.

Çayır: Viele Künstler und Musiker kommen nach Berlin. Wie verhält sich das im Vergleich zu Ramallah?

Al-Qudsi: Ja, und das ist tatsächlich eine der Ähnlichkeiten, die mir aufgefallen sind. Ramallah ist ebenfalls bekannt als ein Ort, an dem sich Musiker treffen und Zeit verbringen. Es ist eine Stadt, die viele Möglichkeiten bietet, seine Kunst zu präsentieren, da sie sehr künstlerisch ist.

Es gibt ein Theater, und alle Filmregisseure treffen sich dort oft. Es gibt viele Kulturzentren, in denen Menschen zusammenkommen, und viele Musiker treten mit Live-Musik auf. Ein Musiker, den ich erwähnen möchte, ist Shadi Zaqtan – er lebt jetzt in Berlin.

Er ist ein palästinensischer Musiker, der Blues und Jazz komponiert und sie mit palästinensischer Volksmusik verbindet. Es ist schwer, das nur mit Worten zu erklären; man muss seine Musik wirklich hören, um sie zu verstehen. Für alle, die dieses Interview lesen, empfehle ich auf jeden Fall, sich seine Werke anzuschauen.

Çayır: Sie haben über Musik gesprochen. Wie steht es mit Poesie? Und der Meinungsfreiheit?

Al-Qudsi: Meinungsfreiheit ist Teil unserer Kultur, insbesondere durch Poesie und Musik. Doch in der Realität ist sie oft eingeschränkt. Kritik wird nicht immer toleriert, und gelegentlich riskieren Menschen Schikanen oder sogar Verhaftung. Unter Besatzung und politischem Druck äußern sich viele noch – aber meist mit Vorsicht.

Çayır: Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland wissen, was in Palästina wirklich passiert?

Al-Qudsi: Ich treffe viele Menschen in Deutschland – sehr nette, sehr herzliche Menschen – aber sie wissen wirklich nicht, was passiert. Sie haben ganz unterschiedliche Sichtweisen, und ich glaube, dass bestimmte Informationen sie vielleicht gar nicht erreichen. Denn immer wenn ich mit Leuten hier zusammensitze und ihnen einfach erzähle, was wirklich vor sich geht, reagieren sie mit: „Wovon sprechen Sie? Passiert das wirklich?“

Çayır: In den Medien wird es häufig als religiöser Konflikt dargestellt. Aber ist das kein Klischee?

Al-Qudsi: Ja, es ist absolut ein Klischee, denn die Wurzel des Problems hat sehr wenig mit Religion zu tun. Der Staat Israel beansprucht Palästina basierend auf einem Versprechen, das angeblich vor Tausenden von Jahren gemacht wurde.

Die Gründer Israels waren jedoch nicht religiös motiviert – viele von ihnen waren Atheisten. Darüber hinaus stellt die Medienlandschaft Palästina oft falsch dar, indem sie es als religiösen islamischen Staat porträtiert und es sogar mit Gruppen wie ISIS vergleicht.

Aber Palästina ist kein islamischer Staat. Es ist tatsächlich das Land, in dem Jesus geboren wurde – ein Ort mit tiefer Bedeutung für mehrere Glaubensrichtungen. Es war historisch gesehen eine vielfältige Gesellschaft, in der Juden, Muslime und Christen harmonisch zusammengelebt haben.

Diese Situation als „Konflikt“ zu bezeichnen, mindert tatsächlich ihre Schwere. Ein Konflikt impliziert eine Auseinandersetzung mit relativ ausgewogenen Parteien und Verlusten, wie Nachbarn, die sich um einen Parkplatz streiten. Was in Palästina passiert, ist viel schlimmer – es ist Völkermord, mit einem großen V.

Çayır: Der Internationale Gerichtshof hat sogar Maßnahmen zur Verhinderung eines Völkermords in Gaza angeordnet. Geht das Leben in anderen Gebieten normal weiter?

Al-Qudsi: Ich würde nicht sagen, dass das Leben wirklich normal weitergeht. An der Oberfläche sieht es vielleicht so aus, aber tief im Inneren ist es nie wirklich so. Jeder einzelne Tag wird unter Besatzung gelebt.

Das gesagt, variiert die Art dieser Besatzung zwischen verschiedenen Gebieten, was die Situation in Palästina sehr komplex und schwer verständlich macht, es sei denn, man erlebt es aus erster Hand. Worte allein können es nie vollständig vermitteln.

Çayır: Könnten Sie beschreiben, wie das Leben heute in den verschiedenen Teilen Palästinas aussieht? Wie variieren die Bedingungen zwischen Gebieten wie Jerusalem, dem Westjordanland und Gaza?

Al-Qudsi: Palästina ist im Wesentlichen in vier Hauptgebiete unterteilt. Innerhalb der Grenzen Israels von 1948 leben Palästinenser, die nach der Nakba geblieben sind und die israelische Staatsbürgerschaft besitzen; sie identifizieren sich als Palästinenser, sind aber rechtlich gesehen israelische Staatsbürger.

Ost- und Westjerusalem hingegen sind anders: Die Menschen dort leben unter israelischer Besatzung ohne israelische Staatsbürgerschaft.

Als Ostjerusalemer erhalte ich Reisedokumente – keine Pässe – darunter ein temporäres jordanisches Reisedokument aus der Zeit, als Jerusalem von Jordanien regiert wurde, das Reisen durch Jordanien erlaubt, aber keine Staatsbürgerschaft darstellt, und ein israelisches Laissez-passer.

Dieses Dokument erlaubt den Aufenthalt in Jerusalem und die Nutzung der Flughäfen in Tel Aviv. Trotz dieser Dokumente sind wir keine Bürger und benötigen Visa für andere Länder, was begrenzte Rechte ohne vollständige Staatsbürgerschaft gewährt. Das Westjordanland wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde regiert.

Die Menschen, die dort leben, besitzen palästinensische Pässe, leben aber dennoch unter Besatzung. Sie sehen sich ständiger Belästigung und Angriffen durch israelische Siedler ausgesetzt, die weiterhin über die Grenzen von 1967 hinaus expandieren. Diese Siedler vertreiben Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern und Dörfern, um illegale Siedlungen zu errichten – mit wenig bis keiner Rechenschaftspflicht.

Çayır: Sie erwähnten, dass Palästinenser in Harmonie gelebt haben. Darf ich fragen – haben Sie israelische Freunde? Sind sie auch aufgeschlossen? Gibt es Friedensbewegungen innerhalb der israelischen Gesellschaft?

Al-Qudsi: Im Grunde habe ich keine engen israelischen Freunde, aber ich habe den Großteil meines Lebens in Jerusalem gelebt, also habe ich ein Gefühl dafür, wie die Menschen dort denken. Ich glaube, es gibt viele Israelis, die Teil von antizionistischen Bewegungen sind.

Persönlich denke ich, dass diese Menschen tatsächlich einen Unterschied machen können, weil sie Teil der israelischen Gesellschaft sind – sie kommen von innen. Sie könnten das allgemeine Bewusstsein erhöhen. Also ja, ich schätze die antizionistische Bewegung wirklich.

Çayır: Glauben Sie, dass die israelische Gesellschaft selbst in ihrer Denkweise über die Besatzung und die Behandlung der Palästinenser gespalten ist?

Al-Qudsi: Ja, das glaube ich. Wie in jeder Gesellschaft gibt es auch unter Israelis unterschiedliche Meinungen. Manche sind sehr engagiert in dem, was passiert – und manche freuen sich sogar darüber.

Andere hingegen wollen einfach nur ihre Angehörigen zurück. Und dann gibt es diejenigen, die aufrichtig an das Existenzrecht Palästinas glauben. Sie geben zu, dass ihnen etwas gegeben wurde, das ihnen ursprünglich gar nicht gehörte.

Besonders respektiere ich jene Israelis, die außerhalb Palästinas leben und sich dennoch zu diesen Themen äußern. Aber – und das ist nur meine bescheidene Meinung – wenn man anerkennt, dass dieses Land unrechtmäßig genommen wurde, und trotzdem dort lebt, dann muss ich fragen: Was machen Sie in einem gestohlenen Haus? Ich meine: Danke für Ihre Unterstützung und Solidarität – aber wenn Sie wirklich glauben, dass es nicht Ihnen gehört, warum bleiben Sie dann?

Çayır: Hannah Arendt hat einmal gewarnt, dass der Zionismus – wenn er durch Nationalismus statt durch universelle Gerechtigkeit getrieben wird – zu einem Deckmantel für Ausgrenzung und Herrschaft werden könne, anstatt ein Mittel echter Befreiung zu sein.

Glauben Sie, dass sich diese Warnung erfüllt hat? Wird der Zionismus heute als politische Tarnung benutzt, statt als moralische oder humanitäre Idee?

Al-Qudsi: Für mich ist das ganz offensichtlich. Und ehrlich gesagt bin ich oft schockiert, dass manche Menschen dieses Narrativ immer noch glauben. Es liegt direkt vor unseren Augen – man muss nicht einmal viel recherchieren.

Wenn Sie ein religiöser Jude sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass Ihr Glaube Ihnen nicht sagt, dass Sie töten sollen. Die Tora fordert niemanden zu solchen Taten auf. Ich verstehe daher nicht, warum wir überhaupt noch darüber diskutieren – das sollte doch gesunder Menschenverstand sein.

Çayır: Nach so viel erlebtem Unrecht – was hat sich für Sie am meisten verändert?

Al-Qudsi: Was sich für mich wirklich verändert hat – vor allem nach allem, was passiert ist – ist meine Sicht auf das menschliche Denken selbst. Ich habe angefangen zu fragen: Wie denken Menschen überhaupt?

Es gibt grundlegende Wahrheiten, die so klar erscheinen – und doch leugnen viele Menschen sie weiterhin. Das hat mein Vertrauen in das menschliche Urteilsvermögen erschüttert. Ich habe ein echtes Vertrauensproblem entwickelt, was den menschlichen Verstand betrifft.

Das ist beunruhigend. Ich frage mich immer wieder: Warum reden wir überhaupt noch darüber? Es ist doch so schmerzlich offensichtlich. Und wirklich – welche Religion rechtfertigt Gewalt? Welche authentische spirituelle Tradition sagt Ihnen, dass es in Ordnung ist, sogar eine Fliege zu töten? Keine. Da bin ich mir sicher.

Ob Buddhismus, Hinduismus, Islam, Christentum oder Judentum – sie alle lehren im Kern Frieden. Wenn Sie diese Texte wirklich lesen, sehen Sie, dass sie dieselben grundlegenden Prinzipien teilen. Die Details mögen verschieden sein, aber die Ethik ist dieselbe. Keine wahre Religion sagt Ihnen, dass es in Ordnung ist, einen anderen Menschen zu töten.

Çayır: Ja

Al-Qudsi: Selbst wenn Gott Ihnen das Land versprochen hat – es muss einen anderen Weg geben.

Çayır: Ich habe einmal über Jesus gelesen – er habe nicht das Land erobert, sondern die Herzen.

Al-Qudsi: Die Herzen?

Çayır: Ja – die Herzen.

Al-Qudsi: Das ist es! Erobern Sie mein Herz – und mein Land gehört Ihnen!

Çayır: Vielleicht ist das der Wendepunkt – vielleicht ist es an der Zeit, dass wir tiefer in die Herzen der Menschen blicken.

Al-Qudsi: Ich glaube nicht, dass die Palästinenser jüdische Menschen abgewiesen hätten, wenn sie einfach nur Zuflucht gesucht hätten. Tatsächlich ist genau das passiert – viele kamen auf der Suche nach Sicherheit nach Palästina, und die Menschen haben sie willkommen geheißen.

Sie sagten: „Ja, natürlich. Dieses Land ist für alle da.“ Aber dann kam der Verrat. Wir waren einfache Menschen – Dorfbewohner, Bauern – die ein bescheidenes Leben führten. Und plötzlich kamen Menschen aus Osteuropa mit ganz anderen Vorstellungen, mit ganz anderen Absichten. Es fühlte sich an, als wären zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinandergeprallt.

Çayır: Heute ziehen manche Vergleiche zu Nazi-Deutschland – insbesondere im Hinblick auf ein zunehmend aggressives und militarisiertes System. Für viele ergibt sich daraus ein tragisches Paradoxon: Israel, ein Staat, der aus jüdischem Leid entstanden ist, wird nun selbst als Quelle von Leid wahrgenommen.

Al-Qudsi: Ja, aber es geht nicht nur um die Nazis. Was gerade geschieht, knüpft an viele Geschichten in der Menschheitsgeschichte an.

Wenn Sie ganz an den Anfang zurückgehen – zur Geschichte der Söhne von Adam und Eva – Kain und Abel – sehen Sie dasselbe Muster: Ein Bruder tötet den anderen aus Eifersucht und Angst. Es ist immer derselbe Kern. Ob es die Nazis sind oder Kain und Abel – es kommt alles aus derselben Wurzel: Bösartigkeit, Hass, Egoismus. So sehe ich es. Und ich sehe es so, weil ich es selbst erlebt habe.

Çayır: Sie haben erwähnt, dass die Besatzung nicht auf Gaza beschränkt ist.

Al-Qudsi: Ich kann Ihnen sagen – die Besatzung ist überall. Sie ist nicht nur physisch. Für Menschen wie mich, die in Jerusalem leben, ist sie auch zutiefst psychologisch. Man spürt sie ständig.

Jedes Mal, wenn ich versuche, von einem Ort zum anderen zu gelangen, werde ich mit Respektlosigkeit, Misstrauen und sogar Demütigung behandelt. Wenn man versucht, sich zu wehren oder seine Stimme zu erheben, kann es sein, dass man erschossen wird.

Çayır: Das ist eine erschütternde Realität. Haben Sie persönlich Situationen miterlebt oder erfahren, in denen jemand allein dafür bestraft wurde, dass er seine Rechte eingefordert oder seine Meinung gesagt hat?

Al-Qudsi: In Jerusalem gab es einen jungen Mann namens Eyad al-Hallaq. Er hatte besondere Bedürfnisse. Er war autistisch wenn ich mich richtig erinnere. Halaq und seine Lehrerin waren auf dem Weg zum Elwyn-El-Quds-Zentrum, das Dienstleistungen für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen anbietet, als sie sich einem Kontrollpunkt näherten. Der Kontrollpunkt war Teil des täglichen Weges von Halaqs Zuhause im Ostjerusalemer Stadtteil Wadi al-Joz zu dem Sonderpädagogischen Zentrum in der Altstadt, das er seit 2014 besuchte.

Als er durch den Torbogen trat, wurden die diensthabenden Beamten misstrauisch, als er seine Hand in die Tasche steckte, um nach seinem Handy zu suchen. Er hatte die gerufenen Befehle der Beamten, stehen zu bleiben, offenbar nicht verstanden, sondern floh zu Fuß und versteckte sich in einem Müllraum.

Seine Lehrerin versuchte, der Polizei mitzuteilen, dass Halaq behindert sei und seine Identität zu überprüfen, aber die Beamten eröffneten das Feuer und haben ihn auf der Stelle getötet. Seine Mutter weint noch heute. Ich lade jeden ein, seinen Namen zu googeln – einfach „Eyad al-Hallaq“ eingeben.

Der Soldat, der ihn getötet hat, wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen, aber später für unschuldig erklärt. Man sagte, er habe eine psychische Erkrankung. Und heute ist er frei. Wie kann das akzeptabel sein?

Ich denke oft an diesen Jungen. Mein Herz schmerzt jedes Mal, wenn ich mich an ihn erinnere. Er war einfach ein Kind. Und soweit ich weiß, war er das einzige Kind seiner Mutter. Stellen Sie sich das vor:

Eine Mutter zieht ein Kind mit besonderen Bedürfnissen auf, kümmert sich mit Liebe – und eines Tages ist er weg. Einfach so. Ohne jeden Grund. Ich glaube wirklich, dass solche Geschichten ausreichen sollten, damit jeder vernünftige, mitfühlende Mensch versteht, was hier geschieht. Man braucht keine Politik. Man braucht nur ein Gewissen.

Wenn wir auf die Geschichte blicken, sehen wir, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nur durch einen Weltkrieg beendet wurden – nicht durch Worte, sondern durch militärisches Eingreifen. Deutschland ringt bis heute mit den rassistischen Ideologien, die dieses Grauen möglich gemacht haben.

Schauen wir heute auf Israel, stellt sich die Frage, was uns in Zukunft erwartet. Viele hoffen, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Doch es gibt Stimmen, die sagen, dass manche Gruppen vom andauernden Konflikt profitieren – und vielleicht sogar einen neuen Krieg in Kauf nehmen.

Manche Menschen verdienen sehr viel Geld mit diesem Krieg. Es gibt sogar Leute, die darauf wetten – auf menschliches Leid – als wäre es ein Sport. Sie verdienen Millionen, während wir hier einfach nur reden. Das ist die Realität. Und genau das macht es so schwer, dagegen anzukommen. Man weiß nicht einmal, wo die Wurzeln dieses Ganzen liegen.

Jeden Tag passiert etwas Neues. Ich persönlich verstehe dieses Spiel nicht. Wirklich nicht. Deshalb habe ich auch nie über Politik gesprochen – vielleicht ist das hier das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich dazu äußere.

Aber ich bin verwirrt. Ich habe Angst. Ich bin angespannt. Und obwohl ich mich physisch nicht mehr in meinem Land befinde, fühle ich mich nicht sicher oder stabil – denn mein Herz ist noch dort, bei meinem Volk.

Çayır: Glauben Sie, dass es noch Hoffnung für die Zukunft gibt? Dass Palästina eines Tages frei von diesen Angriffen und dieser anhaltenden Gewalt sein könnte? Wohin führt die Politik?

Al-Qudsi: Man weiß nie wirklich, wohin die Politik führt. Einige Leute könnten mit dem, was passiert, zufrieden sein – Menschen, die wir nicht einmal kennen, an Orten, die wir nie erwarten würden – vielleicht sogar in Süd-Kamerun. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.

Ich war nie in der Politik engagiert. Ich habe nie wirklich über Politik gesprochen. Also fühle ich mich manchmal wie ein Kind – als würde ich etwas beobachten, das ich nicht vollständig verstehe. An einem Tag fühle ich Hoffnung, und am nächsten Tag ist sie weg.

Es ist wie ein großes Spiel, und ich kenne die Regeln nicht. Früher glaubte ich, dass es in allem Hoffnung geben könnte. Aber nach dem, was jetzt passiert, bin ich wirklich verwirrt. Trotzdem halte ich an dem Traum fest – dass ich eines Tages ein freies Palästina erleben werde, vom Fluss bis zum Meer. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Traum.

