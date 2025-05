Jerusalem – Yair Golan, Vorsitzender der israelischen Mitte-Links-Partei der Demokraten und ehemaliger stellvertretender Generalstabschef der israelischen Armee, wurde am 7. Oktober zum Helden, als er auf eigene Faust Menschen vor der Hamas rettete.

Nun hat Golan jedoch eine Kontroverse ausgelöst, indem er Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Regierung für die jüngste Ermordung von zwei israelischen Botschaftsmitarbeitern in Washington, D.C., verantwortlich machte.

Die tödlichen Schüsse auf die beiden israelischen Botschaftsangestellten Yaron Lischinsky und Sarah Lynn Milgrim ereigneten sich am Mittwochabend vor dem Capital Jewish Museum in Washington, D.C.

Der Verdächtige, der 31-jährige Elias Rodriguez, wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades und mehrerer Schusswaffenverbrechen angeklagt. Die Behörden berichteten, dass Rodriguez während seiner Festnahme „Free Palestine“ rief, was zu einer weit verbreiteten Verurteilung des Anschlags als Akt des Antisemitismus führte.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete den Vorfall als „schreckliche, antisemitische“ Schießerei und ordnete erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in den israelischen diplomatischen Vertretungen weltweit an.

In einer auf X veröffentlichten Erklärung drückte Golan seine Trauer für die Familien der Opfer aus, kritisierte aber gleichzeitig Netanjahus Regierung:

„Es ist Netanjahus Kahane-Chai-Regierung, die Antisemitismus und Hass auf Israel schürt, und das Ergebnis ist eine beispiellose politische Isolation und Gefahr für jeden Juden in jedem Winkel der Welt.“

Golans Verweis auf „Kahane Chai“ bezieht sich auf die rechtsextreme Ideologie, die mit Rabbi Meir Kahane in Verbindung gebracht wird, und deutet an, dass Netanjahus Koalition, der ultranationalistische Minister angehören, die weltweiten Spannungen verschärft.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Golan öffentlich mit Netanjahu aneinandergeraten ist. Nur wenige Tage vor der Schießerei in Washington, am 20. Mai 2025, machte Golan Schlagzeilen mit bissigen Bemerkungen über Israels Verhalten im laufenden Krieg in Gaza.

In einem Interview mit dem öffentlichen israelischen Radiosender Reshet Bet erklärte er:

Die Kommentare, die Netanjahu und andere führende Politiker scharf kritisierten, richteten sich gegen die militärische Strategie der Regierung und die Blockade der humanitären Hilfe für den Gazastreifen, die Israel zu einem „Pariastaat“ gemacht habe, der mit dem Südafrika der Apartheid-Ära vergleichbar sei, so Golan.

Luckily there are voices in Israel such as Yair Golan, ex Number 2 in the Israeli army and hero of October 7, who are telling that killing babies and innocent people in Gaza make Israel a pariah state.

Yair is the hope for a better Israel .

— Andre Pieck (@apieck) May 23, 2025