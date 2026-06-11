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Produktion
Sicherheit und Design: Welche Kunststoffdosen passen zu Ihrer Branche?

Bei der Wahl von Verpackungen für Lebensmittel, Medikamente oder Kosmetika sollte man nicht nur ihre Schutzfunktion berücksichtigen. Moderne Kunststoffdosen müssen auch gesetzliche Anforderungen erfüllen und optisch zur Marke passen.

Norbert Tilburg
Von Norbert Tilburg
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By Norbert Tilburg
(Symbolfoto: Xai)
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Bei der Wahl von Verpackungen für Lebensmittel, Medikamente oder Kosmetika sollte man nicht nur ihre Schutzfunktion berücksichtigen. Moderne Kunststoffdosen müssen auch gesetzliche Anforderungen erfüllen und optisch zur Marke passen.

Hochwertige Kunststoffdosen sind Verpackungen, die heutzutage in vielen Branchen gerne eingesetzt werden. Kein Wunder! Einerseits schützen sie das Produkt vor Verunreinigungen und Luft, andererseits können sie in vielen Größen, Formen und Farben produziert werden.

Anforderungen an Kunststoffdosen in verschiedenen Branchen
Es ist unbestritten, dass sich die Anforderungen an Kunststoffdosen je nach Branche stark unterscheiden:

  • Kunststoffdosen in der Lebensmittelindustrie – sie müssen unbedingt lebensmittelecht sein. Ferner müssen sie das Produkt zuverlässig nicht nur vor Sauerstoff und Licht, sondern auch vor Feuchtigkeit schützen. Wichtig ist auch eine einfache Handhabung;
  • Kunststoffdosen in der Kosmetikbranche – Verpackungen in dieser Branche sollten hygienisch sein. Daher überwiegen Kunststoffdosen mit glatten Oberflächen. Neben hygienischen Eigenschaften sind auch praktische Aspekte wichtig. Cremes, Pulver oder andere Produkte müssen sich sauber entnehmen lassen, ohne dass der Inhalt verunreinigt wird. Daher werden Plastikdosen mit ganz verschiedenen Verschlüssen versehen.
  • Kunststoffdosen in der Pharma- und Chemieindustrie – Plastikdosen für diese Branchen dürfen keine Wechselwirkungen mit dem Produkt eingehen. Bei der Herstellung von Plastikdosen für Arzneimittel und andere medizinische Produkte müssen auch spezifische Normen und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.

Schutzfunktionen von hochwertigen Kunststoffdosen

Damit moderne Kunststoffdosen ihre Schutzfunktion einwandfrei erfüllen können, müssen sie auch aus den richtigen Materialien hergestellt werden.

Dabei handelt es sich um Kunststoffe, die keine schädlichen Stoffe an den Inhalt abgeben und sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Substanzen auszeichnen.

Eine wichtige Rolle spielen ferner Verschlüsse. Sie müssen zuverlässig vor Verunreinigungen schützen. Damit die Handhabung des Produkts bequem ist, sollten sich Verschlüsse im Alltag einfach öffnen lassen. Derzeit werden unterschiedliche Lösungen angeboten. Neben klassischen Schraubverschlüssen werden auch Zerstäuber, Spender, Flip-Top-Verschlüsse etc. angeboten.

Wichtig! Bei sensiblen Anwendungen, z. B. in der Chemiebranche, werden oft maßgeschneiderte Kunststoffdosen für Chemikalien bestellt. Dabei geht es um Verpackungen, die zuverlässig dicht, chemisch beständig und designstark ist.

Design von Kunststoffdosen – eine wichtiges Element der Markenstrategie

Bei der Wahl der richtigen Verpackung für Ihr Produkt sollten Sie auch ihr Design in Betracht ziehen. Die Form, Farbe und Oberfläche von Kunststoffdosen beeinflussen, wie ein Produkt wahrgenommen wird und wie es auf dem Regal in einem Supermarkt aussieht.

Hersteller aus verschiedenen Branchen suchen jetzt nach Kunststoffdosen, die sich harmonisch in ihre Markenstrategie einfügen. In den meisten Fällen entscheiden sie sich für maßgeschneiderte Kunststoffdosen. Dadurch können sie sowohl neutrale als auch kräftige Farben auswählen. Immer beliebter sind transparente Dosen, die den neuesten, minimalistischen Trends entsprechen. Viele Hersteller von Kunststoffverpackungen sind flexibel – sie bieten ihren Kunden unterschiedliche Veredelungstechniken wie Bedruckung, Etikettierung oder Prägungen an. 

Funktionale Kunststoffdosen für moderne Hersteller 

Derzeit werden Kunststoffdosen in vielen Ausführungen angeboten. Egal, ob Sie kleine, transparente Dosen oder vielleicht dekorative Kunststoffverpackungen mit dekorativen Metallisierungen und Prägungen suchen,

Sie können problemlos maßgeschneiderte Kunststoffverpackungen bestellen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Überzeugen Sie sich selbst, dass hochwertige Kunststoffdosen dabei helfen, Ihr Produkt von der Konkurrenz abzuheben.

 

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