Türkischer Kampfjet KAAN: Neuer Prototyp beginnt Rolltests

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Ankara – Der neue Prototyp P1 des türkischen Kampfjets der fünften Generation KAAN hat erfolgreich seine ersten angetriebenen Rolltests absolviert. Der Hersteller Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) veröffentlichte am Freitag Aufnahmen des Flugzeugs bei den Bodentests und bestätigte damit den Beginn einer neuen Erprobungsphase vor dem Erstflug.

Die Rolltests gelten als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung eines Kampfflugzeugs. Dabei werden unter anderem Triebwerke, Bremsen, Lenkung sowie weitere Bordsysteme unter realen Bedingungen am Boden getestet, bevor das Flugzeug erstmals abhebt.

Weiterentwickelte Prototypen

Bereits im Februar 2024 absolvierte der erste KAAN-Prototyp seinen erfolgreichen Erstflug. Wenige Monate später folgte ein weiterer Testflug. Mit den neuen Prototypen P1 und P2 beginnt nun die nächste Entwicklungsphase des Programms.

Nach Angaben von TUSAŞ verfügen beide Prototypen über eine weiterentwickelte Systemarchitektur und sollen die Flugerprobung des Kampfflugzeugs fortsetzen.

Erstflug in den kommenden Monaten angestrebt

Nach Angaben aus dem Umfeld des Programms wird der Erstflug des P1-Prototyps innerhalb der kommenden Monate angestrebt. Bis Ende 2026 sollen sowohl P1 als auch P2 an der Flugerprobung teilnehmen.

Die ersten Auslieferungen an die türkische Luftwaffe werden weiterhin für das Jahr 2028 angestrebt.

Bedeutung für die Türkei

Der KAAN zählt zu den wichtigsten Rüstungsprojekten der Türkei. Das Kampfflugzeug soll langfristig die F-16-Flotte der türkischen Luftwaffe ergänzen beziehungsweise teilweise ersetzen und die Abhängigkeit des Landes von ausländischen Rüstungslieferungen weiter verringern.

Zusätzliche Bedeutung gewann das Programm, nachdem die Türkei 2019 nach dem Erwerb des russischen Luftverteidigungssystems S-400 aus dem F-35-Programm ausgeschlossen worden war. Seitdem entwickelt Ankara den KAAN als nationales Kampfflugzeug der fünften Generation weiter.

Während zwischen den USA und der Türkei derzeit erneut Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum F-35-Programm beziehungsweise einen Verkauf von F-35-Kampfjets geführt werden, setzt Ankara parallel die Entwicklung seines eigenen Kampfflugzeugs konsequent fort.