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Spanien
Wirtschaftsboom: Spaniens Arbeitslosigkeit fällt auf Tiefststand seit 2008

Spaniens Arbeitslosigkeit fällt auf den niedrigsten Stand seit 2008. Gleichzeitig verzeichnet das Land unter Pedro Sánchez über 22 Millionen Beschäftigte.

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Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einem Treffen mit dem spanischen Premier Pedro Sánchez (Archivfoto: tccb)
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Madrid – Während die spanische Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez politisch und international immer wieder polarisiert, verzeichnen die offiziellen Wirtschaftsdaten des Landes eine deutliche Stabilisierung.

Nach aktuellen Daten des spanischen Arbeitsministeriums ist die registrierte Arbeitslosigkeit im Juni 2026 um 28.739 Personen im Vergleich zum Vormonat gesunken. Damit liegt die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Spanien nun bei knapp 2,29 Millionen – der niedrigste Wert, der seit Januar 2008, unmittelbar vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise, gemessen wurde.

Besonders getragen wurde die Entwicklung durch den Dienstleistungs- und Tourismussektor zu Beginn der Sommersaison, gefolgt von Rückgängen der Arbeitslosenzahlen in der Industrie und im Baugewerbe. Ein historischer Tiefststand wurde zudem bei der Jugendarbeitslosigkeit registriert, die auf 159.800 betroffene Personen sank.

Historische Rekordmarke bei den Erwerbstätigen

Parallel zum Rückgang der Arbeitslosenzahlen erreichte die Zahl der aktiven Beitragszahler zur Sozialversicherung in Spanien einen historischen Meilenstein. Erstmals in der Geschichte des Landes überschritt die Zahl der erwerbstätigen Menschen die Marke von 22 Millionen.

Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo betonte in diesem Zusammenhang, dass rund 68,3 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Lohn und Brot stehen – die höchste jemals gemessene Beschäftigungsquote in der Geschichte des südeuropäischen Landes.

Die makroökonomischen Erfolge spiegeln sich auch im allgemeinen Wirtschaftswachstum wider. Die spanische Regierung hat Ende Juni ihre BIP-Wachstumsprognose für das Jahr 2026 offiziell auf 2,6 Prozent angehoben. Spanien trotzt damit den weltweiten geopolitischen Spannungen und den Unsicherheiten auf den Energiemärkten deutlich besser als die anderen drei großen Wirtschaftsmächte der Eurozone – Deutschland, Frankreich und Italien –, die aktuell mit Wachstumsraten von teils unter einem Prozent kämpfen.

Laut Berichten der Europäischen Kommission und von Analysten der Großbank Goldman Sachs wächst die spanische Wirtschaft damit rund dreimal so schnell wie der Durchschnitt der restlichen Eurozone.

Strukturelle Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der positiven Dynamik betonen Wirtschaftsanalysten, dass das Land weiterhin vor strukturellen Aufgaben steht. Spanien verzeichnet im EU-Vergleich nach wie vor eine der höchsten Arbeitslosenquoten, auch wenn die Gesamentendenz deutlich nach unten zeigt.

Zudem belasten die anhaltend hohen Energiepreise sowie eine angespannte Situation auf dem inländischen Wohnungsmarkt die Reallöhne der Bürger.Die vorgelegten Arbeitsmarkt- und Wachstumsdaten verdeutlichen jedoch, dass die spanische Wirtschaft seit dem Amtsantritt der aktuellen Regierung im internationalen Vergleich an struktureller Widerstandskraft gewonnen hat.

 

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