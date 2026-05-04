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Türkei
Pedro Sánchez‘ Flugzeug: Notlandung in der Türkei

Das Flugzeug des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat am Sonntagabend eine Notlandung in Ankara durchgeführt.

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(Archivfoto: tccb)
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Ankara – Das Flugzeug des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat am Sonntagabend eine Notlandung in Ankara durchgeführt.

Der offizielle Airbus A310 war kurz vor 16:00 Uhr Ortszeit vom Luftwaffenstützpunkt Torrejón de Ardoz bei Madrid in Richtung Eriwan gestartet, als ein technisches Problem auftrat.

Laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE handelte es sich um eine kleinere Fehlfunktion — die Landung in Ankara erfolgte jedoch gemäß den Luftfahrt-Sicherheitsprotokollen. Sánchez und seine Delegation übernachten in Ankara und wollen die Reise früh am Montagmorgen fortsetzen, sobald das technische Problem behoben ist.

Sánchez war auf dem Weg zum 8. Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in Eriwan, das unter dem Motto „Die Zukunft gestalten: Einheit und Stabilität in Europa“ steht und Staats- und Regierungschefs aus fast 50 europäischen Ländern zusammenbringt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sánchez wegen eines Flugzeugdefekts einen Termin zu verpassen drohte. Bereits im September 2025 musste sein Flugzeug auf dem Weg zu einem Ukraine-Treffen in Paris umkehren — Sánchez nahm damals virtuell teil.

In sozialen Medien kommentierten einige Nutzer den Vorfall mit Besorgnis. „This man needs to be protected“, schrieb ein Nutzer auf X. Sánchez gilt als einer der schärfsten Kritiker der israelischen Politik innerhalb der EU und hatte zuletzt vorgeschlagen, das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel zu kündigen.

Auch gegenüber Washington hat er klare Kante gezeigt — Spanien verweigerte den USA die Nutzung seiner Militärbasen für den Iran-Krieg. Zuletzt drohte US-Präsident Donald Trump, Spanien aus der NATO auszuschließen.

 

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