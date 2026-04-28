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Israel-Boykott
Israel-Boykott: Auch Irland strahlt Eurovision nicht aus

Irland schließt sich dem Eurovision-Boykott von Spanien und Slowenien an. Aus Protest gegen Israels Teilnahme zeigen die Sender den ESC in diesem Jahr nicht.

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(Archivfoto: Screenshot/AA)
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Dublin – Sender in Irland und Spanien haben angekündigt, den diesjährigen Eurovision Song Contest wegen der Teilnahme Israels zu boykottieren.

Der spanische Sender RTVE bestätigte, dass er den Wettbewerb nicht ausstrahlen werde, während der irische Sender RTÉ erklärte, er werde weder senden noch teilnehmen, und bezeichnete die Teilnahme angesichts der anhaltenden humanitären Krise im Gazastreifen als „unzumutbar“.

Die Entscheidung fällt in einer Zeit, in der der Druck auf den Eurovision Song Contest wegen der Teilnahme Israels wächst, wobei auch Tausende von Künstlern einen Boykott und einen Ausschluss Israels vom Wettbewerb fordern.

Irland schließt sich ESC-Boykott an

Irland hat sich offiziell zwei weiteren Ländern – Spanien und Slowenien – angeschlossen, die zuvor angekündigt hatten, dass ihre öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) nicht übertragen werden.

Als Grund für den Protest nannten die Länder die militärischen Aktionen Israels im Gazastreifen während des Krieges mit der Hamas. Kevin Bakhurst, Generaldirektor des irischen Senders RTÉ, erklärte hierzu, dass Irland eine Teilnahme angesichts des „anhaltenden und entsetzlichen Verlusts von Menschenleben im Gazastreifen für unvertretbar hält“.

Der slowenische Rundfunk RTV Slovenija gab bekannt, dass er anstelle des Eurovision Song Contests die Sendereihe „Voices of Palestine“ (Stimmen Palästinas) ausstrahlen wird, eine Sammlung von Spielfilmen und Dokumentationen über Palästina.

Auch Island und die Niederlande verweigern Teilnahme

Die zugehörige Website bot bis Sonntagnachmittag noch keine detaillierten Informationen über die genauen Inhalte. Auch Island und die Niederlande verweigern in diesem Jahr die Teilnahme am Wettbewerb, haben sich jedoch dazu entschieden, die Veranstaltung dennoch auszustrahlen.

Die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contests findet vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien, Österreich, statt. Insgesamt 35 Länder nehmen teil, wobei die Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie das Finale am 16. Mai angesetzt sind. Für Israel wird Noam Bettan mit dem Lied „Michelle“ antreten. Seit dem Start des Wettbewerbs im Jahr 1956 wurde der ESC lediglich während der COVID-19-Pandemie 2020 unterbrochen. Für Spanien markiert dieses Jahr das erste Mal seit dem Beitritt 1961, dass die Veranstaltung nicht im Fernsehen übertragen wird.

Die Geschichte der beiden Länder im Wettbewerb ist erfolgreich: Irland hält mit sieben Siegen (zuletzt 1996) einen Rekord, während Israel bisher viermal gewann, zuletzt 2018 mit Netta Barzilai und dem Song „Toy“.

Im Fokus der Debatte steht auch die irische Vertreterin von 2024, Bambie Thug. Die Goth-Sängerin hatte sich während des letzten Wettbewerbs die Worte „Waffenstillstand“ und „Saoirse Don Phalistin“ (Freiheit für Palästina) in der mittelalterlichen irischen Ogham-Schrift auf Gesicht und Beine gemalt.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) zwang die Künstlerin jedoch, diese Schriftzüge vor dem Auftritt zu entfernen. Bambie Thug gab später an, geweint zu haben, als die israelische Teilnehmerin Eden Golan das Finale erreichte, und erklärte im Sommer 2025, ihren Song „Doomsday Blue“ erst wieder aufzuführen, wenn Israel vom Wettbewerb ausgeschlossen wird.

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