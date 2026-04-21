Spanien: Israel sollte wie Russland behandelt werden

„Israels unverhältnismäßige und wahllose Reaktion ist völlig problematisch und verwerflich“, sagte Prévot und fügte hinzu, dass er am ‚Schwarzen Mittwoch‘, dem 8. April, in Beirut war, als Israel mehr als einhundert Angriffe im gesamten Libanon startete, bei denen mehr als 300 Menschen getötet wurden.

Helen McEntee, Irlands Außenministerin, führte Israels jüngste Einführung der Todesstrafe für Palästinenser, Beschränkungen für Hilfsgüter nach Gaza und den Ausbau der Siedlungsaktivitäten im besetzten Westjordanland als zusätzliche Gründe an, das EU-Israel-Assoziierungsabkommen auszusetzen, welches die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Israel regelt.

„Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute bei bestimmten spezifischen Fragen eine Einigung erzielen werden“, sagte McEntee. „[Aber] ich hoffe, dass wir an einen Punkt kommen, an dem es eine Vereinbarung gibt, Maßnahmen zu ergreifen und auf das zu reagieren, was völlig inakzeptable Handlungen waren.“

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul spielte diese Möglichkeit jedoch herunter und sagte, die Aussetzung des Assoziierungsabkommens oder die Verhängung individueller Sanktionen gegen Israel wäre „unangemessen“.

Die Aussetzung des Handelsteils des Assoziierungsabkommens erfordert die Unterstützung einer „qualifizierten Mehrheit“ der EU-Länder – eine Schwelle, die nach Angaben von EU-Diplomaten nur erreicht würde, wenn Italien oder Deutschland den Schritt unterstützen würden. Sanktionen erfordern unterdessen die einstimmige Unterstützung aller 27 EU-Hauptstädte.

„Wir bestehen weiterhin darauf, dass eine Zwei-Staaten-Lösung ermöglicht werden muss, aber dies muss in einem kritischen, konstruktiven Dialog mit Israel geschehen“, sagte Wadephul.

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