Spanien: Israel sollte wie Russland behandelt werden

Luxemburg – Minister aus Spanien, Belgien und Irland haben die Angriffe Israels auf den Libanon und das harten Vorgehen gegen palästinensische Rechte vehement verurteilt, während ein bevorstehender Regierungswechsel in Ungarn die Aussicht auf EU-Sanktionen gegen den jüdischen Staat erhöht.
„Völlig inakzeptabel“
Albares’ Äußerungen wurden von Maxime Prévot, dem belgischen Außenminister, aufgegriffen, der Israels „Haltung“ gegenüber dem Libanon als „völlig inakzeptabel“ verurteilte – obwohl er auch die vom Iran unterstützte Hisbollah-Milizgruppe verurteilte, weil sie „den Libanon in einen Krieg hineingezogen hat, den er nicht wollte“.
„Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute bei bestimmten spezifischen Fragen eine Einigung erzielen werden“, sagte McEntee. „[Aber] ich hoffe, dass wir an einen Punkt kommen, an dem es eine Vereinbarung gibt, Maßnahmen zu ergreifen und auf das zu reagieren, was völlig inakzeptable Handlungen waren.“
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul spielte diese Möglichkeit jedoch herunter und sagte, die Aussetzung des Assoziierungsabkommens oder die Verhängung individueller Sanktionen gegen Israel wäre „unangemessen“.
Die Aussetzung des Handelsteils des Assoziierungsabkommens erfordert die Unterstützung einer „qualifizierten Mehrheit“ der EU-Länder – eine Schwelle, die nach Angaben von EU-Diplomaten nur erreicht würde, wenn Italien oder Deutschland den Schritt unterstützen würden. Sanktionen erfordern unterdessen die einstimmige Unterstützung aller 27 EU-Hauptstädte.
„Wir bestehen weiterhin darauf, dass eine Zwei-Staaten-Lösung ermöglicht werden muss, aber dies muss in einem kritischen, konstruktiven Dialog mit Israel geschehen“, sagte Wadephul.
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