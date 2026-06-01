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Istanbul-Konzert
118.000 Besucher: Kanye West bricht Weltrekord in der Türkei

118.000 Fans in Istanbul: Kanye West stellte Weltrekord auf — nachdem ihn Großbritannien, Frankreich und Italien wegen Antisemitismus verbannt hatten.

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(Foto: ILS Vision & Tema)
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Istanbul – Er war in einem Großteil Europas unerwünscht. Also brach er den Weltrekord in dem Teil, der ihn noch empfing. Der US-amerikanische Rapper Kanye West trat am Samstag im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul vor 118.000 Fans auf — und stellte damit den Weltrekord für das größte Stadionkonzert der Geschichte auf.

Der bisherige Rekord lag bei 112.485 Zuschauern, aufgestellt von Country-Sänger Zach Bryan im Jahr 2025 im Michigan Stadium.

Es war Wests erstes Auftreten in Europa seit elf Jahren. Und es hätte kaum stattfinden dürfen — hätte die Türkei nicht Ja gesagt, als fast alle anderen Nein sagten.

Verbannt wegen Antisemitismus

Großbritannien, Frankreich, die Schweiz, Polen und Italien hatten West im Rahmen seiner ersten Europatournee seit über einem Jahrzehnt die Tür zugeschlagen. Hintergrund ist eine lange Geschichte antisemitischer Äußerungen, die Wests Karriere in den vergangenen Jahren schwer beschädigt hatte.

Der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan, lehnte einen geplanten Konzerttermin im April 2026 mit den Worten ab, seine Stadt werde kein „Schaufenster für jene, die Hass und unverhohlenen Nazismus propagieren“ sein. In Großbritannien wurde West vom Wireless Festival ausgeladen, nachdem er als Headliner angekündigt worden war. Behörden blockierten seine Einreise.

Die Niederlande bilden eine Ausnahme: West soll dort am 6. und 8. Juni auftreten. Der niederländische Vize-Premier Bart van den Brink erklärte, es brauche „belastbare Gründe“ um jemandem die Einreise zu verweigern — vergangene Aussagen allein reichten dafür zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus.

Das Verbot konzentrierte die Nachfrage

Was als Einschränkung gedacht war, erzeugte das Gegenteil. Fans aus Ländern, in denen West verbannt worden war, flogen nach Istanbul — aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Russland, Kasachstan und den USA.

Das Konzert wurde zu einem gesamteuropäischen Ereignis, das sich in einer einzigen Stadt entlud. Türkische Fans füllten die andere Hälfte des Stadions. Das Ergebnis: 118.000 Menschen aus aller Welt in einem Stadion — eine Zahl, die kein anderes Land auf dem Kontinent hätte produzieren können, weil keines bereit war es zu versuchen. Rapper Travis Scott trat laut Berichten als Überraschungsgast auf der Bühne auf.

100 Millionen in Istanbuls Stadtkasse

Das Konzert war nicht nur ein kulturelles Ereignis — es war ein wirtschaftliches. Laut Veranstaltern spülte der Abend allein 44 Millionen Dollar Ticketeinnahmen in die Kassen. Dazu kommen nach Schätzungen der Organisatoren zwischen 50 und 100 Millionen Dollar an indirekten Einnahmen — durch Hotelübernachtungen, Gastronomie und lokale Ausgaben der angereisten Fans. Istanbul hatte für ein Wochenende die Rolle übernommen, die normalerweise London, Paris oder Berlin spielen.

Die Show

West eröffnete das knapp zweistündige Konzert mit dem Song „Father“ und beendete es mit „Stronger“. Auf einer riesigen halbkugelförmigen Bühne in der Mitte des Stadions, die per Hochleistungsprojektion in einen rotierenden Globus verwandelt wurde, spielte er seine bekanntesten Tracks — darunter „Runaway“, „Power“, „Flashing Lights“, „Heartless“ und „Homecoming“.

Das Bühnenbild war vom japanischen Animationsfilm Akira inspiriert. Tausende Zuschauer hielten ihre Handys in die Höhe und verwandelten das Stadion in ein Lichtermeer.

Das Konzert wurde gleichzeitig live auf Wests offiziellem YouTube-Kanal übertragen und zog innerhalb von Minuten Millionen Zuschauer an.

 

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