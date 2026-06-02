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Bildungspolitik
Gemeinsamer Religionsunterricht: Kultusministerin Julia Willie Hamburg hofft auf Nachahmer

Niedersachsen führt als erstes Bundesland gemeinsamen Religionsunterricht für Katholiken und Protestanten ein — Kultusministerin Hamburg hofft auf Nachahmer.

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(Symbolfoto: pixa)
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Hannover – Vor der Einführung des deutschlandweit ersten Religionsunterrichts, der von der katholischen und den evangelischen Kirchen gemeinsam verantwortet wird, hat Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) eine Übernahme des Konzepts auch in anderen Bundesländern vorgeschlagen.

„Es wäre wünschenswert, wenn unser Modell aufgegriffen würde, und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus“, sagte Hamburg im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (noz). „Es ist die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit.“

Niedersachsens neues Schulfach Christliche Religion startet in diesem Sommer. Es soll nach und nach die bisherigen Fächer Evangelische Religion und Katholische Religion ersetzen. Zuvor hatten die Kirchen jahrelang über die gemeinsamen Lehrpläne verhandelt.

Innerkirchlich hätten „nicht alle geklatscht im ersten Moment“, sagte Ministerin Hamburg gegenüber noz weiter. Dabei habe Niedersachsen angesichts einer ausgeprägten Ökumene vergleichsweise günstige Voraussetzungen für das Modell. „Ich nehme schon wahr, dass das nicht in allen Bundesländern so ist. Insofern hat auch nicht jedes Land sofort die Voraussetzungen, das morgen zu kopieren. Solche Prozesse entstehen über Jahrzehnte.“

Trotzdem erlebe sie bei ihren Länderkollegen derzeit ein wachsendes Interesse an dem Projekt, so Hamburg. „Jetzt, wo es konkret wird, bekommt das Ganze eine große Aufmerksamkeit, und viele Länder schauen sich das sicher gerade sehr neugierig an. Das ist zumindest auch mein Eindruck aus dem, was ich aus Kirchenkreisen höre.

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