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Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Das Magazin Foreign Affairs veröffentlichte am 27. April 2026 eine Analyse von Aslı Aydıntaşbaş mit dem Titel „Die Bedrohung der Türkei durch den Iran-Krieg“. Auch wenn der Text stilistisch den Eindruck einer neutralen außenpolitischen Bewertung erweckt, erkennt ein aufmerksamer Leser zwischen den Zeilen rasch eine gezielte Rahmung, die auf die Souveränität und strategische Autonomie der Türkei abzielt.

Neutralität oder in die Enge treiben?

Aydıntaşbaş stellt die Neutralitätspolitik der Türkei im Iran-Krieg als Schwäche dar. Es ist kein Zufall, dass sie die türkische Neutralität im Zweiten Weltkrieg zunächst als „goldene diplomatische Seite“ würdigt, um anschließend zu argumentieren, dass sich die heutige Türkei damit nicht begnügen dürfe. Die Botschaft ist klar: Eine neutrale Türkei entspricht nicht den Interessen des Westens. Die Türkei soll sich entweder der US-israelischen Achse annähern oder „den Preis dafür zahlen“.

Die Geschichte lehrt jedoch etwas anderes. Durch ihre Neutralität im Zweiten Weltkrieg bewahrte die Türkei zehntausende junge Menschen davor, an die Front geschickt zu werden, und hielt Staat und Gesellschaft stabil. Das war keine Schwäche, sondern ein Ausdruck reifer Staatsräson. Auch heute ist die Entscheidung, im Iran-Konflikt keine Partei zu ergreifen, ein bewusster Ausdruck nationaler Interessen. Dies als „Passivität“ oder „strategische Blindheit“ darzustellen, ist die Sprache imperialer Zumutungen.

Verdeckter Eingriff in die PKK-Frage

Der problematischste Teil des Artikels betrifft die PKK. Während Aydıntaşbaş den Friedensprozess scheinbar positiv bewertet, formuliert sie in Wirklichkeit ein konditioniertes Rezept für die Türkei: Öcalan solle als „legitimer politischer Akteur“ anerkannt werden, lokale Verwaltungen sollten mehr Befugnisse erhalten und politische Gefangene freigelassen werden.

Auch wenn diese Forderungen in diplomatische Sprache gekleidet sind, stellen sie im Kern ein Druckprogramm gegen die einheitliche Staatsstruktur und territoriale Integrität der Türkei dar.

Einen Anführer einer Organisation, die tausende Opfer gefordert hat, in das politische System integrieren zu wollen, und Strukturen, die über Jahrzehnte Gewalt gegen den Staat ausgeübt haben, mit „lokaler Autonomie“ zu belohnen – unabhängig vom akademischen Ton – ist ein Angriff auf die Würde der Nation und die Souveränität des Staates.

Zudem nutzt der Text die Warnung, dass externe Konflikte die PKK-Frage neu entfachen könnten, implizit als Druckmittel: Wenn ihr euch nicht anpasst, eskaliert die Situation erneut. Das ist Drohsprache in diplomatischem Gewand. Die Haltung der Türkei ist klar und muss es bleiben: Die PKK ist eine Terrororganisation. Die Rahmenbedingungen jedes Prozesses bestimmt allein der türkische Staat – externe Vorgaben sind inakzeptabel.

Israels regionale Expansion und die Einkreisung der Türkei

Eine der offensten Feststellungen des Artikels betrifft die regionale Politik Israels. Aydıntaşbaş räumt ein, dass türkische Entscheidungsträger von einer Strategie der Einkreisung ausgehen: Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte in Syrien, vertiefte Verteidigungskooperationen mit Griechenland und Zypern sowie der Wettbewerb im östlichen Mittelmeer.

Doch auch hier konstruiert der Text ein Dilemma: Die Türkei solle den Dialog mit Israel suchen und letztlich die Beziehungen normalisieren. Das bedeutet faktisch, dass die Türkei mit einem Staat verhandeln soll, der sie strategisch unter Druck setzt, und gleichzeitig eine Regierung legitimieren soll, die ihre Politik in Gaza fortsetzt. Dies kommt einem Aufruf gleich, die historische und moralische Unterstützung für die palästinensische Sache zugunsten politischer Verhandlungen aufzugeben.

Die Haltung der Türkei zur Palästina-Frage speist sich aus dem Gewissen der Nation. Sie ist weder das Ergebnis taktischer Diplomatie noch kurzfristiger politischer Kalkulationen. Palästina zu unterstützen ist Ausdruck historischer Verantwortung und kultureller Verbundenheit. Dies unter dem Vorwand des „Dialogs mit Israel“ aufzugeben, wäre sowohl moralisch als auch strategisch ein Scheitern.

Rüstungsindustrie und S-400: Der Preis der Souveränität

Der Artikel stellt wiederholt den Erwerb der S-400 und die daraus resultierenden Spannungen mit der NATO als Schwäche dar. Der Hinweis, dass NATO-Systeme iranische Raketen abgefangen hätten, die Incirlik bedrohten, impliziert, dass die Türkei sich nicht selbst schützen könne.

Diese Argumentation trägt eine klare Botschaft: Wer nicht aus westlichen Rüstungsprogrammen ausgeschlossen werden will, darf keine unabhängigen Entscheidungen treffen. Doch genau hier zeigt sich wahre Souveränität. Die Fortschritte der Türkei in der Verteidigungsindustrie – von Drohnentechnologie bis hin zu eigenen Kampfflugzeugen und Raketensystemen – sind eine direkte Antwort auf diese Form der Abhängigkeit. Zwar ist die Feststellung korrekt, dass langfristig kein Weg an militärischer Eigenständigkeit vorbeiführt, doch ist dies keine Option, sondern eine Frage von Notwendigkeit und nationaler Würde.

Die Empfehlung, die Grenze zu Armenien zu öffnen

Besonders interventionistisch wirkt die Empfehlung, die Türkei solle ihre Grenze zu Armenien öffnen, um den „Mittleren Korridor“ zu stärken und die Energiesicherheit zu erhöhen.

Die Beziehungen zu Armenien gehören jedoch zu den sensibelsten Themen der türkischen Außenpolitik. Eine Lösung setzt die vollständige Anerkennung historischer Realitäten, die Aufarbeitung der Ereignisse in Bergkarabach sowie eine enge Abstimmung mit Aserbaidschan voraus.

Der im Artikel präsentierte Vorschlag ignoriert all diese Dimensionen und reduziert die Frage auf wirtschaftliche Erwägungen. Die Türkei handelt im Bewusstsein „eine Nation, zwei Staaten“ mit Aserbaidschan – jede Empfehlung, die dies ausblendet, bleibt realitätsfern.

Keine aufgezwungene Strategie, sondern eine türkische Strategie

Das von einem globalen Magazin wie Foreign Affairs präsentierte strategische Rahmenwerk läuft im Kern auf Folgendes hinaus: vollständige Integration in den Westen, Normalisierung mit Israel, Zugeständnisse in der PKK-Frage und Anpassung der Regionalpolitik an Washington.

Der Weg der Türkei als aufstrebende Großmacht verlangt jedoch das Gegenteil: vollständige Unabhängigkeit in der Verteidigungsindustrie, null Zugeständnisse gegenüber der PKK, klare Unterstützung für Palästina und eine Außenpolitik, die ausschließlich den eigenen nationalen Interessen folgt.

Alparslan Türkeş formulierte es treffend: „Das türkische Volk hat seine Geschichte selbst geschrieben und wird sie weiter schreiben.“

Auch in den Turbulenzen des Iran-Konflikts wird die Türkei kein fremdbestimmtes Kapitel übernehmen. Die türkische Geschichte wurde stets mit erhobenem Haupt geschrieben – und so wird es auch in unserer Zeit bleiben.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zum Autor

Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland.