US-Aserbaidschaner verurteilen Mamdani-Äußerungen

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NYC – New York – Anlässlich des 111. Jahrestages der armenischen Tragödie von 1915 veröffentlichte New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ein Statement auf X, in dem er die Ereignisse als „Völkermord“ bezeichnete und die Handlungen Aserbaidschans in Bergkarabach 2020 und 2023 als „Fortsetzung einer völkermörderischen Kampagne“ darstellte.

Auf die Leiden der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung — darunter dutzende dokumentierte Massaker und die Vertreibung von rund einer Million Menschen — ging Mamdani dabei nicht ein. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Aserbaidschanische Amerikaner starten Unterschriftenaktion

Die aserbaidschanisch-amerikanische Gemeinschaft reagierte mit einem offenen Brief an Mamdani und startete eine Unterschriftenaktion auf Change.org. Die Unterzeichner erklärten, Mamdanis Statement biete eine „einseitige und in wesentlichen Punkten irreführende Darstellung des Konflikts“ und übergehe etablierte Grundsätze des Völkerrechts — darunter Souveränität, territoriale Integrität und anerkannte Grenzen.

Der Brief erinnerte daran, dass während des ersten Karabach-Krieges rund eine Million aserbaidschanische Zivilisten vertrieben wurden und dass das Massaker von Chodschali im Februar 1992 — bei dem Hunderte aserbaidschanische Zivilisten getötet wurden — in jeder ehrlichen Diskussion des Konflikts Erwähnung finden müsse.

„Eine glaubwürdige öffentliche Darstellung muss sowohl historische als auch jüngste Entwicklungen anerkennen, damit das Leid aller Opfer anerkannt wird“, heißt es in dem Schreiben.

Die Unterzeichner forderten Mamdani auf, ein überarbeitetes Statement zu veröffentlichen, das Leid der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung anzuerkennen sowie unbelegte Behauptungen über die Ereignisse in Karabach 2023 zurückzunehmen oder klarzustellen — insbesondere angesichts der Erkenntnisse einer UN-Mission vom 2. Oktober 2023, die nach dem Waffenstillstand keine Berichte über Gewalt gegen Zivilisten bestätigen konnte.

Aserbaidschanische Diaspora in Europa verurteilt Statement

Auch aserbaidschanische Diasporaorganisationen aus ganz Europa schlossen sich der Kritik an. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten sie Mamdanis Aussagen als „einseitig“ und als Verzerrung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts. Die Charakterisierung aserbaidschanischer Handlungen als „Aggression“, „Zwangsumsiedlung“ oder „Völkermord“ wiesen sie als „haltlos und realitätsfern“ zurück.

Die Organisationen forderten eine Entschuldigung sowie einen ausgewogeneren Ansatz auf Grundlage der UN-Charta und der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.

Aserbaidschanisches Außenministerium: „Entzündliches und historisch falsches Statement“

Das aserbaidschanische Außenministerium verurteilte Mamdanis Äußerungen in scharfen Worten. Sprecher Aykhan Hajizada erklärte auf X:

„Öffentliche Persönlichkeiten sollten verantwortungsvoll handeln, keine Fehlinformationen verbreiten und zur Versöhnung beitragen — anstatt durch politisch motivierte und historisch falsche Aussagen die Spaltung zu vertiefen. Wir lehnen Ihr entzündliches Statement ab.“

Hajizada betonte, Aserbaidschan habe 2020 „innerhalb seines international anerkannten souveränen Territoriums, im Einklang mit dem Völkerrecht und den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gehandelt.“ Die Maßnahmen von 2023 beschrieb er als „Antiterrormaßnahmen“, die zur „Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung Aserbaidschans nach drei Jahrzehnten illegaler Besatzung“ geführt hätten.

Den Begriff „Vertreibung“ wies er zurück — armenischen Bewohnern seien „Reintegration, volle Gleichberechtigung und Sicherheitsgarantien“ angeboten worden. Das Statement Mamdanis solle „unverzüglich entfernt werden“.

Türkisch-amerikanische Gemeinschaft protestiert am Times Square

Am 26. April versammelten sich Mitglieder der türkisch-amerikanischen Gemeinschaft am Times Square in New York City, um gegen Mamdanis Statement zu protestieren. Unterstützt von verschiedenen türkischen Vereinen brachten die Demonstranten ihre Unzufriedenheit über die politische Natur des Posts zum Ausdruck und forderten eine ausgewogenere historische Perspektive.

Das türkische Außenministerium hatte Mamdanis Äußerungen bereits zuvor verurteilt und erklärt: „Die Atmosphäre des Friedens und der Versöhnung, die im Südkaukasus entsteht, ist eine starke Antwort an jene, die versuchen, Feindseligkeit aus der Geschichte zu schüren.“

Ankara betonte, dass das Thema nicht als politisches Instrument missbraucht werden dürfe, da dies den konstruktiven Dialog untergrabe. Die Türkei habe ihre Archive für Forscher geöffnet und den Vorschlag einer gemeinsamen historischen Kommission mit Armenien unterbreitet — eine Initiative, die auf einer fairen und evidenzbasierten Aufarbeitung beruhe.

Jüdische Gemeinschaft Aserbaidschans: „Falsch, entzündlich und friedensschädlich“

Auch die sephardisch-jüdische Gemeinschaft Bakus — der Hauptstadt Aserbaidschans — meldete sich zu Wort. Rabbiner Zamir Isayev, ein prominenter Vertreter der aserbaidschanischen Sepharden, erklärte, die Gemeinschaft „lehne Mamdanis Aussagen entschieden ab“.

„Versuche, die Wiederherstellung der aserbaidschanischen Souveränität als ‚Völkermord‘ darzustellen, sind falsch, entzündlich und schädlich für den Frieden“, so Isayev. „In einer Zeit, in der Aserbaidschan und Armenien auf den lang ersehnten Frieden zugehen, müssen Amtsträger mit Genauigkeit, Ausgewogenheit und Verantwortung sprechen — und keine Feindseligkeit wiederbeleben.“