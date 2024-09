Türkei und Armenien: Fortschritte bei Wiederannäherung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Dienstag, es seien „bedeutende Fortschritte“ bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Jerewan „ohne Vorbedingungen“ erzielt worden.

Treffen in New York

New York – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Dienstag, es seien „bedeutende Fortschritte“ bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Jerewan „ohne Vorbedingungen“ erzielt worden.

Nach Jahren der Spannungen hatte der türkische Staatschef im Dezember 2021 eine Wiederannäherung mit Armenien angekündigt und die Öffnung der seit 1993 geschlossen Grenzen in Aussicht gestellt. Die Grenze zwischen der Türkei und Armenien wurde nach den Massakern an der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung in Bergkarabach durch armenische Milizen 1993 geschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet.

Erdogan empfing den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan am Rande der UN-Generalversammlung in New York im Türkischen Haus, wo sie über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien und den Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan sprachen.

Der türkische Staatschef betonte, dass „die Türkei die Schaffung eines dauerhaften Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien und den Aufbau einer soliden Freundschaft zwischen den beiden Ländern in der neuen Periode unterstützt“, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu unter Bezugnahme auf eine Mitteilung des Präsidialamtes.

Paschinjan sagte am Donnerstag, dass ein Frieden zwischen seinem Land und Aserbaidschan nicht nur möglich, sondern auch „in Reichweite“ sei.

„Die Kernaussagen meiner früheren Reden (vor der UN-Generalversammlung) betrafen den Stillstand bei der Verwirklichung des Friedens zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aber heute möchte ich sagen, dass der Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan nicht nur möglich, sondern auch in Reichweite ist“, sagte Paschinjan auf der 79.

Er wies darauf hin, dass die beiden Länder am 30. August ihr allererstes bilaterales Dokument über ein Abkommen zur Regelung der gemeinsamen Arbeit der Grenzabgrenzungskommissionen beider Länder unterzeichnet haben und dass sie nun ein Friedensabkommen unterzeichnen müssen.

