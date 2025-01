Angelina Jolie lobt türkischen Schauspieler Haluk Bilginer

In einem Interview lobte Hollywood-Star Angelina Jolie kürzlich ihren türkischen Co-Star Haluk Bilginer für seine Leistung in der kommenden Filmbiografie „Maria“,

Los Angeles – In einem Interview lobte Hollywood-Star Angelina Jolie kürzlich ihren türkischen Co-Star Haluk Bilginer für seine Leistung in der kommenden Filmbiografie „Maria“, in der beide Schauspieler zentrale Rollen im Leben der legendären Opernsängerin Maria Callas spielen.

Der Film hatte seit seiner Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig 2024, wo er mit achtminütigen Standing Ovations bedacht wurde, für Aufsehen gesorgt.

Der mit dem Emmy ausgezeichnete türkische Schauspieler Haluk Bilginer wird in „Maria“ die Rolle des Liebhabers der Callas, den griechischen Tankerkönig und einst reichsten Mann der Welt, Aristoteles Onassis spielen.

Jolie, die in dem neuesten Film von Pablo Larrain Maria Callas darstellt, drückte ihre Bewunderung für Bilginer aus:

„Wir wurden schnell Freunde, als wir uns trafen. Haluk half mir, Maria zu finden. Er half mir zu verstehen, wie man sich in Onassis verlieben konnte. Ich liebte es, ihn am Set zu haben. Ich liebte es, mit ihm zu arbeiten. Er ist wirklich, wie Pablo [Larraín, der Regisseur] sagte, ein so brillanter Schauspieler, dass man nicht das Gefühl hat, dass er schauspielert, sondern dass man etwas gemeinsam erlebt.“

Dieses Lob wurde in verschiedenen Medien hervorgehoben und unterstreicht die Chemie und das professionelle Verhältnis zwischen den beiden Schauspielern.

Der Film „Maria“ hat nicht nur wegen seiner Starbesetzung große Aufmerksamkeit erregt, sondern auch wegen seines tiefen Einblicks in das Leben von Maria Callas. Bilginer, der auf eine reiche Geschichte im türkischen und internationalen Kino zurückblicken kann, liefert eine nuancierte Darstellung von Onassis und trägt zu dem bei, was Kritiker als eine der herausragenden Leistungen des Films bezeichnet haben.

Seine Verbindung zu der Figur ist aufgrund seiner eigenen Wurzeln besonders bemerkenswert: Bilginer wurde in Izmir geboren, der gleichen Stadt wie Onassis, wenn auch 50 Jahre später.

Bilginer hat neben seiner Schauspielkarriere in der Türkei auch in Großbritannien gearbeitet und ist vor allem durch seine Rolle als Mehmet Osman in der Fernsehserie EastEnders in den 1980er Jahren bekannt geworden. Er hat auch in Hollywood-Filmen als Nebendarsteller mitgewirkt. So spielte er 1987 in der Filmkomödie Ishtar einen schurkischen Guerilla-Anführer und 2001 in der dunklen Komödie Buffalo Soldiers einen türkischen Mafioso.

Für seine Rolle in Şahsiyet (2018) wurde Bilginer bei den 47. International Emmy Awards als bester Schauspieler ausgezeichnet.

Der Film wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf digitalen Plattformen erscheinen und die dramatische Geschichte von Callas‘ Leben einem weltweiten Publikum zugänglich machen.

„Bibel der Oper“

„Maria“ beleuchtet die „stürmische, leidenschaftliche und tragische Geschichte“ einer der größten Opernsängerinnen der Welt. Inmitten der Pariser 1970er Jahre wird ihr Leben in den letzten Tagen neu interpretiert und eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Die äußerst einflussreiche, in Amerika geborene griechische Ikone – von Leonard Bernstein einst als „Bibel der Oper“ bezeichnet – hatte eine Liebesaffäre mit dem griechischen Reederei-Magnaten Onassis, der später Jackie Kennedy heiratete.

Nach der Trennung von Onassis zog Callas zunächst nach Italien und dann nach Frankreich. Callas konnte sich von der Trennung nie vollständig erholen und starb 1977 im Alter von nur 52 Jahren tragisch an einem Herzinfarkt. Es sind auch Berichte über den Missbrauch und Gewalt aufgetaucht, denen sie während ihrer Beziehung zu Onassis ausgesetzt war.