Teilen

Ein Gastkommentar von Asif Masimov

In den letzten Tagen ging ein nicht überhörbares Rauschen durch die diplomatischen Kanäle zwischen Moskau und Baku. Auslöser waren polizeiliche Razzien gegen aserbaidschanische Geschäftspersonen in mehreren russischen Städten – darunter Jekaterinburg und Woronesch.

In Baku wird in diesem Kontext offen von ethnisch-motivierten Übergriffen gesprochen, zwei Todesopfer und dutzende Festnahmen sind dokumentiert. Eine Reaktion ließ aber nicht lang auf sich warten: Aserbaidschan bestellte den russischen Geschäftsträger ein, fror vorerst kulturelle Programme ein und nahm die lokale Redaktion von „Sputnik Aserbaidschan“ ins Visier – mit Festnahmen und Hausdurchsuchungen.

Ein diplomatischer Eklat? Durchaus – aber nicht von der gewöhnlichen Sorte. Vielmehr handelt es sich um einen strategisch-aufgeladenen Schlagabtausch, bei dem Baku demonstrativ neue Töne anschlägt: mit Härte, Selbstbewusstsein und dem klaren Ziel, ein regionales Signal auszusenden.

Die Vorgeschichte: Dezember 2024

Die nun eskalierende Spannung hat eine längere Vorgeschichte: Bereits im Dezember 2024 wurde das Verhältnis beider Staaten massiv erschüttert, als ein aserbaidschanisches Passagierflugzeug über dem Kaspischen Meer abstürzte.

Baku machte russische elektronische Störsysteme verantwortlich – 38 Menschen starben. Moskau sprach hingegen von einem tragischen Unfall, zeigte jedoch keine Bereitschaft dazu, Verantwortung zu übernehmen. Für Aserbaidschan offenbarte sich hier ein Wendepunkt in der Beziehungsdynamik zu Russland – ein strategischer Partner, der nun zur Gefahr wurde.

Seither sind Misstrauen und emotionale Distanz zwischen den beiden Parteien stetig gewachsen. Die aktuellen Razzien auf russischem Boden gelten für viele in Baku als Fortsetzung jener Eskalation – diesmal über die gesellschaftliche Ebene.

Gleiches mit Gleichem: Bakus neuer Kurs

Die aserbaidschanische Antwort kam so schnell wie deutlich: Die symbolischen und operativen Reaktionen auf russisches Vorgehen demonstrierten dabei einen neuen Modus der Außenpolitik – die „Spiegelstrategie“. Was Moskau auf fremdem Boden tut, wird in Baku gespiegelt – juristisch, medial, politisch.

Diese neue Entschlossenheit speist sich wiederum aus einer veränderten Ausgangslage: Aserbaidschan ist heute kein abhängiger Empfänger regionaler Sicherheitslogiken mehr, sondern ein geopolitischer Akteur mit wachsendem Einfluss.

Vom Empfänger zum Akteur: Drei Jahrzehnte Wandel

In den 1990er-Jahren war das Land kriegsversehrt und von Hunderttausenden Binnenflüchtlingen überfordert. Die russische Politik – damals unter Außenminister Jewgeni Primakow – diktierte Aserbaidschan oft den Ton. Es war die Zeit, in der Moskau Bedingungen stellte, Vermittlerrollen beanspruchte und seinen Einfluss über Energie und Sicherheit ausspielte.

Inzwischen konnte sich das Bild aber wandeln: Aserbaidschan hat durch zwei militärische Erfolge (2020 und 2023) seine territorialen Verluste in Bergkarabach wettgemacht und kontrolliert nun wieder die gesamte Region.

Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Energieexporte – vor allem Richtung Westen – haben die Abhängigkeit von Russland massiv verringert: Der Energiemarkt wird diversifiziert und die Handelsrouten um Russland herum erschlossen.

Regionaler Aufstieg mit geopolitischem Anspruch

Der aktuelle Konflikt ist auch Ausdruck eines wachsenden Selbstverständnisses: Aserbaidschan sieht sich zunehmend als regionales Machtzentrum, das nicht nur im Südkaukasus, sondern auch in Richtung Zentralasien ausstrahlt.

Die Botschaft an Länder wie Kasachstan, Usbekistan oder Kirgistan ist klar: Es ist möglich, mit Moskau auf Augenhöhe zu sprechen – oder sogar auf dessen Ton zurückzugreifen. Gerade in einer Zeit, in der viele postsowjetische Staaten zwischen russischem Einfluss und chinesisch-westlicher Verlockung balancieren, zeigt Baku eine dritte Option auf: selbstbewusste Emanzipation.

Zwischenbilanz: Krise mit Signalwirkung

Was derzeit zwischen Moskau und Baku geschieht, ist mehr als ein bilaterales Zerwürfnis: Es zeigt sich ein Paradigmenwechsel in der postsowjetischen Diplomatie. Während der Kreml noch auf bewährte Mechanismen der Einflussnahme setzt – wirtschaftlicher Druck, Kontrolle über Diaspora, mediale Hebel –, reagiert Aserbaidschan mit juristischer Spiegelung und politischer Souveränität.

Dieser Wandel hat das Potenzial, das gesamte Gefüge zwischen Russland und seinen ehemaligen Sowjetrepubliken zu verändern. Der Spiegel, den Baku derzeit Moskau vorhält, könnte bald auch in anderen Hauptstädten zur strategischen Methode werden.

Die Ära der einseitigen Dominanz scheint vorbei – und Aserbaidschan macht den Anfang.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

AUCH INTERESSANT