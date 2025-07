Korruption: Zahlreiche Festnahmen in der Türkei

Von Nabi Yücel

Nächster Paukenschlag in Zusammenhang mit der größten türkischen Oppositionspartei CHP, die wegen Vorwürfen der Korruption und Bestechung im Amt nicht aus den Schlagzeilen herauskommt.

Die CHP-Bürgermeister von Adana, Adıyaman, Antalya und Büyükçekmece wurden heute in den frühen Morgenstunden zusammen mit weiteren Stellvertretern und Bediensteten festgenommen.

Laut Medienberichten wirft die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft den Verhafteten Zeydan Karalar, Muhittin Böcek und Abdurrahman Tutdere sowie weiteren Bürgermeistern, teilweise auch Stellvertretern und Bediensteten vor, ungerechtfertigt Gelder von Unternehmen und Firmen entgegen genommen zu haben, die mit der Stadtverwaltung Geschäfte abgewickelt oder Behördengänge vorgenommen haben.

Auch gegen Angehörige von Muhittin Böcek, darunter die ehemalige Schwiegertochter sowie dem Sohn sollen Haftbefehle vorliegen, der Sohn befinde sich jedoch auf der Flucht. Medienberichten zufolge, soll der Sohn als Gegenleistung für eine Gefälligkeit von Böcek von einem Bauträger eine Villa erhalten haben.

Die Polizei durchsuchte nach den Festnahmen auch die Amtssitze der betroffenen Städte und Stadtbezirke sowie die Privatwohnungen, sicherte Computer und Akten.

Noch vor einem Tag wurden der Bürgermeister von Manavgat Niyazi Nefi Kara mit seinem Stellvertreter Mehmet Engin Tüter verhaftet.

In einem Online veröffentlichten Video ist zu erkennen, wie Tüter eine Tüte mit Schmiergeld in Höhe von 110.000 Euro in einer Baklava-Schachtel an sich nimmt und sich vergewissert, dass der Betrag stimmt und der Geldgeber nichts ausplaudert. Daraufhin erfolgt der Zugriff der Polizei.