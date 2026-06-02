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USA
„You’re fucking crazy“: Trump brüllt Netanyahu an

Trump soll Netanyahu angebrüllt haben: „You're fucking crazy. Alle hassen Israel. Ohne mich wärst du schon im Gefängnis" Auslöser war Israels Eskalation im Libanon, die Trumps Iran-Verhandlungen gefährdet.

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US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (mit freundlicher Genehmigung des Weißen Hauses/des israelischen Presseamtes)
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Washington/Jerusalem – Es war laut Berichten eines der schlimmsten Telefonate zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus.

Am Montag soll der US-Präsident den israelischen Premier in einem Gespräch wüst beschimpft haben — wegen Israels Eskalation im Libanon, die Trumps laufende Verhandlungen mit Iran zu torpedieren droht.

Drei Quellen — zwei US-Regierungsbeamte und eine weitere mit dem Telefonat vertraute Person — berichteten dem Nachrichtenportal Axios von dem Gespräch. Ein US-Beamter fasste Trumps Worte an Netanyahu demnach so zusammen: „You’re fucking crazy. You’d be in prison if it weren’t for me. I’m saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this.“

Eine zweite Quelle sagte Axios, Trump sei „pissed“ gewesen und habe Netanyahu an einem Punkt angeschrien: „What the fuck are you doing?“

Trump stoppt Israels Angriffspläne auf Beirut

Auslöser des Streits war Israels angekündigte Absicht, Ziele in Beirut zu bombardieren. Trump soll Netanyahu in dem Gespräch klar gemacht haben, dass ein Angriff auf die libanesische Hauptstadt Israel international weiter isolieren würde.

Daraufhin gab ein israelischer Regierungsvertreter gegenüber Axios bekannt, dass Israel keine Angriffe auf Hezbollah-Ziele in Beirut mehr plane.

Trump wusste laut einem US-Beamten, dass die Hisbollah Israel beschossen hatte und Israel das Recht zur Selbstverteidigung hatte — er sah jedoch, dass Netanyahu in den vergangenen Tagen unverhältnismäßig eskaliert hatte. Auch das Vorgehen Israels beim Tod von Zivilisten im Libanon und das Niederreißen ganzer Gebäude um einen einzigen Hisbollah-Kommandanten auszuschalten störten Trump.

„Du wärst im Gefängnis ohne mich“

Besonders auffällig: Trump soll Netanyahu in dem Gespräch daran erinnert haben, dass er ihm geholfen habe, nicht ins Gefängnis zu kommen — eine Anspielung auf seine Unterstützung während Netanyahus laufendem Korruptionsprozess. Zwei Quellen bestätigten diesen Teil des Gesprächs gegenüber Axios.

Hintergrund ist, dass Israels Eskalation im Libanon direkt Trumps wichtigstes außenpolitisches Projekt zu gefährden drohte: die Verhandlungen mit Iran über ein Nuklearabkommen. Der Iran hatte am selben Montag gedroht, die Gespräche mit den USA wegen Israels Vorgehen im Libanon auszusetzen. Nach dem Telefonat postete Trump auf Truth Social, die Iran-Verhandlungen liefen „in raschem Tempo“ weiter.

Israel dementiert Meldungen

Netanyahu veröffentlichte nach dem Gespräch eine eigene Erklärung: Er habe Trump mitgeteilt, dass Israel Ziele in Beirut angreifen werde, falls die Hisbollah ihre Angriffe nicht einstelle — und dass Israel seine Operationen im Südlibanon fortsetzen werde. „Unsere Position bleibt dieselbe“, schrieb Netanyahu.

Ein nicht namentlich genannter Mitarbeiter aus Netanyahus Büro widersprach am Dienstag Teilen des Axios-Berichts und bestritt, dass Trump Netanyahu persönlich angegriffen oder geflucht habe — räumte aber ein, dass das Gespräch „angespannt“ gewesen sei. Netanyahus Büro selbst reagierte auf eine Anfrage von Times of Israel nicht.

Wie Axios weiter berichtet habe Trump Netanyahu in dem Gespräch jedoch „überrollt“. „Bibi sagte: ‚OK, OK, sorgt dafür, dass alles geregelt wird'“, zitiert das Portal den Premier.

Trump und Netanyahu haben in der Vergangenheit mehrere angespannte Telefonate geführt, haben jedoch bei Iran und anderen Themen eng zusammengearbeitet. Laut einer Quelle war dies eines der schlimmsten Gespräche zwischen den beiden seit Trumps Rückkehr ins Amt.

 

 

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