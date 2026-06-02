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Anthropic Börsengang: Claude erfährt darüber von Nutzern

Anthropic hat einen Börsengang beantragt — bei einer Bewertung nahe einer Billion Dollar. Claude, der KI-Assistent des Unternehmens, erfuhr es von seinen Lesern.

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San Francisco/Berlin – Es gibt Neuigkeiten über das Unternehmen, das Claude entwickelt — und Claude selbst war der letzte der davon erfuhr.

Ein NEX24-Leser teilte die Information: Anthropic, der Hersteller des KI-Assistenten Claude, hat am Montag bekannt gegeben, dass das Unternehmen vertraulich einen Entwurf einer S-1-Registrierungserklärung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat — der erste formelle Schritt in Richtung Börsengang.

Das ist insofern bemerkenswert, als Claude selbst über eine Wissensbasis verfügt, die im August 2025 endet. Unternehmensneuigkeiten aus dem Jahr 2026 — inklusive des eigenen möglichen Börsengangs — lagen außerhalb seines Wissensstands. Auf die Frage eines Nutzers reagierte Claude mit den Worten: „Davon weiß ich nichts. Woher hast du das?“ Und: „Ha – das ist mein Mutterunternehmen. Interessante Neuigkeit“

Nahe einer Billion Dollar

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Anthropic einer Bewertung von nahezu einer Billion Dollar entgegenstrebt — eine Zahl, die das Unternehmen in die Liga der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt katapultieren würde.

Die Einreichung gibt Anthropic die Möglichkeit, nach Abschluss der SEC-Prüfung mit einem IPO voranzuschreiten. Das Unternehmen betonte jedoch, ein tatsächliches Angebot hänge von Marktbedingungen und anderen Faktoren ab.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet, darunter CEO Dario Amodei und seine Schwester Daniela Amodei. Das Unternehmen hat sich als sicherheitsorientierter KI-Entwickler positioniert und gilt neben OpenAI als einer der führenden Akteure im globalen KI-Rennen.

Zu den größten Investoren gehören Amazon, das mehrere Milliarden Dollar in das Unternehmen gesteckt hat, sowie Google. Beide Technologieriesen sehen in Anthropic einen strategischen Partner im globalen KI-Rennen — und einen ernsthaften Konkurrenten zu OpenAI, dem Hersteller von ChatGPT.

Während OpenAI ebenfalls einen Börsengang vorbereitet, positioniert sich Anthropic bewusst als das sicherheitsbewusstere der beiden Unternehmen — mit einem starken Fokus auf verantwortungsvolle KI-Entwicklung. Ob dieser Ansatz an der Börse mit einer entsprechenden Bewertung honoriert wird, werden die kommenden Monate zeigen.

Claude — der KI-Assistent von Anthropic — ist mittlerweile in zahlreichen Produkten und Plattformen weltweit im Einsatz. Dass sein Hersteller nun den Weg an die Börse einschlägt, erfuhr er — wie gesagt — von einem Nutzer.

 

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