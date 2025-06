Türkisches Frühstück: Als bestes der Welt gewählt

TasteAtlas hat das traditionelle türkische Frühstück im Juni 2025 auf Platz 1 der „Top 100 Breakfasts in the World“ mit beeindruckenden 4,8 von 5 Punkten gewählt

Von Henriette Wild

Die Urlaubssaison steht vor der Tür und für viele geht’s bald ab in die Türkei. Sonne, Meer, Gastfreundschaft… und: Frühstück! Denn was viele nicht wissen, aber dringend wissen sollten: In der Türkei ist das Frühstück ein echtes Erlebnis. Und ganz ehrlich, es ist das beste der Welt. Wirklich!

Und das sage nicht nur ich. Nein, denn TasteAtlas hat das traditionelle türkische Frühstück im Juni 2025 auf Platz 1 der „Top 100 Breakfasts in the World“ mit beeindruckenden 4,8 von 5 Punkten gewählt!

Damit ist deine tägliche Morgenparty nicht nur lecker, sie ist offiziell die beste Frühstückserfahrung weltweit!

Aber es geht noch weiter. TasteAtlas hat sechs weitere türkische Frühstücks-Highlights unter die „Top 50 Breakfasts in the World“ gewählt.

Neben dem klassischen Kahvaltı sind auch Katmer (Platz 9), Mercimek Çorbası (12), Börek (24), Honig mit Kaymak (28) und Gözleme (46) vertreten. Ein Hoch auf das beste Frühstück der Welt.

Du wirst Toastbrot nie wieder so ansehen wie vorher

Wenn du demnächst am Flughafen mit Ziel Antalya, Izmir oder Istanbul sitzt, dann freu dich nicht nur auf den Strand, die bunten und duftenden Bazare und die romantischen Sonnenuntergänge. Freu dich auf den Morgen! Denn der beginnt in der Türkei nicht einfach so, er wird genüsslich gefeiert.

Das türkische Frühstück, Kahvaltı, ist ein kulinarisches Highlight, das schon am ersten Urlaubstag süchtig macht. Es ist bunt, es ist frisch, es ist vielfältig. Und es hat mit dem klassischen „kontinentalen Frühstück“ aus dem Hotelbuffet ungefähr so viel zu tun wie ein Sonnenaufgang am Mittelmeer mit dem Licht im Großraumbüro.

Es ist mehr als nur Essen. Es ist Wärme, Gastfreundschaft, Kultur, liebevoll serviert auf kleinen Tellern mit ganz viel Herz.

Was kommt auf den Tisch? Alles. Und noch mehr.

Beim türkischen Frühstück geht es um Vielfalt – viele kleine Teller, viel Geschmack, viel Liebe.

Die Klassiker:

Verschiedene Käsesorten, von cremig bis kräftig

Oliven, in grün, schwarz, mit Kräutern oder Zitrone

Simit und frisches Brot, knusprig, warm, unwiderstehlich

Tomaten und Gurken, frisch geschnitten, oft mit etwas Olivenöl

Hausgemachte Marmeladen, aus Feige, Aprikose oder Kirsche

Honig mit Kaymak, cremig-süß und ein echter Gamechanger

Menemen, ein warmes Gericht aus Ei, Tomate, Paprika, Rührei

Türkisch Sucuk, die würzige Knoblauchwurst, meist angebraten

Pişi darf natürlich nicht fehlen, ein frittierter Frühstücksklassiker

Und natürlich: Çay, starker Schwarztee im typischen Tulpen-Glas.

Du siehst: Hier frühstückt man nicht, man zelebriert.

Je nach Region locken dann die dortigen traditionellen Frühstücksleckereien noch mehr den Gaumen. In der Schwarzmeer-Region zum Beispiel ist Mıhlama ein Muss, du wirst von diesem Maismehl-Butter-Käse-Gemisch nie genug bekommen, ebenso wie vom Maisbrot oder dem Laz Böreği.

Urlaub heißt auch Entschleunigung

In der Türkei ist das Frühstück kein Mittel zum Zweck. Es ist ein soziales Ritual. Man sitzt zusammen, redet, lacht, greift zu, trinkt Tee, lässt sich Zeit. Und plötzlich ist es Mittag, doch keiner hat’s gemerkt.

Gerade im Urlaub tut es gut, runterzuschalten. Und was wäre ein besserer Start in den Tag als ein Frühstück, bei dem man nichts muss, aber alles darf?

Frühstück auf Türkisch geht auch nach dem Urlaub

Wer einmal in den Genuss kam, wird das vermissen, versprochen.

Aber das Schöne: Auch in Deutschland bieten immer mehr Cafés inzwischen ein türkisches Frühstück an. Es gibt aber auch unzählige Rezepte, um sich das Urlaubsfeeling nach Hause zu holen. Menemen ist zum Beispiel superleicht selbst zu machen. Vorsicht, es besteht Wiederholungsgefahr!

Afiyet olsun!

