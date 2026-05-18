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Israel laut globaler Umfrage „weltweit unbeliebtestes Land“

Israel ist laut einer im Mai 2026 veröffentlichten internationalen Wahrnehmungsstudie das weltweit am negativsten bewertete Land.

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(Archivfoto: AA)
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Jerusalem – Israel ist laut einer im Mai 2026 veröffentlichten internationalen Wahrnehmungsstudie das weltweit am negativsten bewertete Land.

Das geht aus dem „Global Country Perceptions 2026“-Ranking des Forschungsunternehmens Nira Data hervor, das gemeinsam mit dem Democracy Perception Index veröffentlicht wurde.

Für die Studie wurden nach Angaben der Herausgeber mehr als 46.000 Menschen in zahlreichen Ländern befragt. Israel landete dabei auf dem letzten Platz des Rankings – noch hinter Staaten wie Nordkorea, Afghanistan und Iran.

Die Untersuchung sorgt international für Aufmerksamkeit und wird von zahlreichen Medien als Hinweis auf Israels massiv verschlechtertes internationales Ansehen interpretiert. Hintergrund sind insbesondere der Gaza-Krieg, die hohe Zahl ziviler Opfer sowie die zunehmende internationale Kritik an der israelischen Regierung.

Auch in den USA kippt die Stimmung

Parallel dazu zeigen aktuelle Umfragen des [Pew Research Center]() einen deutlichen Wandel der öffentlichen Meinung in den Vereinigten Staaten.

Laut einer im April 2026 veröffentlichten Pew-Studie haben inzwischen 60 Prozent der US-Amerikaner eine negative Sicht auf Israel. Das ist der höchste gemessene Wert seit Beginn der Erhebungen und ein deutlicher Anstieg gegenüber den vergangenen Jahren. 2022 lag der Wert noch bei 42 Prozent.

Besonders stark fällt der Meinungsumschwung bei jüngeren Menschen aus. In beiden politischen Lagern – sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern unter 50 Jahren – überwiegen inzwischen negative Ansichten über Israel.

Auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu erreicht laut Pew historische Negativwerte. 59 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten wenig oder gar kein Vertrauen in Netanyahu.

Weitere Umfragen in den USA deuten ebenfalls auf einen langfristigen Stimmungswandel hin. Laut einer Gallup-Erhebung sympathisieren erstmals seit Jahrzehnten mehr Amerikaner mit den Palästinensern als mit Israelis.

Beobachter sprechen inzwischen von einem möglichen Bruch des jahrzehntelangen pro-israelischen Konsenses in Teilen der amerikanischen Gesellschaft – insbesondere unter jüngeren Wählern.

 

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