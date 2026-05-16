2 Min.Lesezeit

Energiepolitik
Türkei plant milliardenschwere Treibstoffpipeline für NATO-Ostflanke

Ankara schlägt eine 1,2-Milliarden-Dollar-Pipeline für die NATO-Ostflanke vor — ein weiterer Schritt beim Aufstieg der Türkei zur zentralen Energie-Drehscheibe

Klaus Jürgens
Von Klaus Jürgens
Klaus Jürgens
By Klaus Jürgens
NATO-Chef Mark Rutte mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen in Ankara (Archivfdoto: tccb)
Teilen

Ankara – Die Türkei schlägt den NATO-Verbündeten den Bau einer 1,2 Milliarden Dollar teuren Militär-Treibstoffpipeline vor — von der Türkei über Bulgarien bis nach Rumänien. Das berichtete Bloomberg am 15. Mai unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Vorschlag soll noch vor dem NATO-Gipfel im Juli präsentiert werden, den die Türkei in Ankara ausrichten wird. Es wäre das zweite Mal nach dem Istanbuler Gipfel 2004, dass Ankara den wichtigsten Jahresgipfel des Bündnisses beherbergt.

Die geplante Pipeline würde ausschließlich militärischen Zwecken dienen — technische Details und Kapazitäten werden nach Angaben der Quellen als Verschlusssache behandelt. Laut Bloomberg könnte die türkische Route bis zu fünfmal günstiger sein als alternative Vorschläge über Griechenland oder Rumäniens westliche Nachbarn, die auf Seetransport angewiesen wären.

Reaktion auf Ukraine-Krieg und Hormus-Krise

Der Vorstoß kommt nicht aus dem Nichts. Russlands Angriff auf die Ukraine und die jüngsten Verwerfungen im Nahen Osten — darunter die faktische Schließung der Straße von Hormus infolge US-israelischer Angriffe auf Iran — haben NATO-Planer aufgeschreckt.

Das bestehende NATO-Pipelinesystem, das sogenannte NATO Pipeline System (NPS), ist rund 10.000 Kilometer lang und versorgt zwölf Mitgliedsstaaten — endet aber im Osten bislang in Deutschland. Polen und Rumänien drängen seit Jahren auf eine Verlängerung nach Osten.

Die türkische Initiative ergänzt diese Bemühungen und positioniert Ankara als zentrales Bindeglied in der Verteidigungslogistik des Bündnisses.

Türkei als Energie-Drehscheibe — eine historische Chance

Der Pipeline-Vorschlag fügt sich in eine größere strategische Agenda ein. Die Hormus-Krise hat schonungslos offenbart, wie verwundbar Europas Energieversorgung trotz aller Diversifizierungsbemühungen weiterhin ist. Während Europa über höhere Spritpreise und mögliche Engpässe diskutiert, sieht Ankara darin eine historische Gelegenheit.

Die Türkei verfügt bereits heute über ein dichtes Netz an Pipelines und Energieinfrastruktur: die TANAP-Pipeline aus Aserbaidschan, TurkStream für russisches Gas, die Iran-Türkei-Gasleitung sowie LNG-Terminals an Mittelmeer und Marmarameer.

Der Mittelmeerhafen Ceyhan ist Endpunkt wichtiger Öl- und Gasleitungen aus Aserbaidschan, dem Irak und Zentralasien.

Hinzu kommen neue Projekte: Der türkische Staatskonzern BOTAŞ schloss einen 20-Jahres-Vertrag über jährlich vier Milliarden Kubikmeter US-amerikanisches LNG, ergänzt durch eine Vereinbarung mit dem australischen Produzenten Woodside Energy. Ankara bindet damit US-Energieinteressen ein, bedient Europas Wunsch nach weniger Russland-Abhängigkeit — und positioniert sich selbst als unverzichtbaren Transitstaat.

Gleichzeitig gewinnt der sogenannte Mittlere Korridor an Bedeutung — eine Handelsroute von China über Zentralasien, den Kaukasus und die Türkei bis nach Europa. Experten zufolge könnte sich die Transportzeit zwischen Asien und Europa auf dieser Route von mehr als einem Monat auf rund zwei Wochen reduzieren.

Europas neues Dilemma

Für Europa entsteht daraus ein Dilemma. Einerseits könnte die Türkei helfen, die Energieversorgung breiter aufzustellen — der Thinktank Gulf Research Center schätzt, dass Öltransporte über Pipelines bis zu 40 Prozent günstiger sein könnten als über den Suezkanal.

Andererseits droht eine neue strategische Abhängigkeit. Kritiker warnen, Europa verlagere seine Abhängigkeit lediglich von Moskau nach Ankara — zumal rund 40 Prozent der türkischen Gasimporte weiterhin aus Russland stammen, berichtet Focus.

 

AUCH INTERESSANT

Türkei baut Europas größte Speicher-Pipeline für erneuerbare Energien

Auch interessant

Lang ersehnter Traum wird endlich wahr: DITİB Hacı-Bayram-Moschee in Herten feierlich eröffnet

Lokales NEX24 -
Herten - Im nordrhein-westfälischen Herten wurde die DITİB Hacı-Bayram-Moschee mit einer feierlichen Zeremonie offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Religionsgemeinschaften und der Zivilgesellschaft nahmen...
Weiterlesen

Griechische Besetzung Westanatoliens (1919–1922): Krieg, Flucht und Zerstörung

Gastbeiträge NEX24 -
Ein Gastbeitrag von Kemal Bölge Am 15. Mai 1919 landeten unter dem Schutz alliierter Kriegsschiffe etwa 12.000 Soldaten der griechischen Okkupationsarmee im Hafen von Izmir....
Weiterlesen

Izmir: Das griechische Massaker in den Gemälden eines Augenzeugen

Gastbeiträge NEX24 -
Ein Gastbeitrag von Kemal Bölge Der 15. Mai 1919 gilt als eines der traumatischsten Daten der modernen türkischen Geschichte. Mit der Landung der griechischen Armee...
Weiterlesen

AfD plant Austausch von bis zu 200 Spitzenbeamten

Deutschland NEX24 -
Halle - Im Fall einer Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt müssten Teile der Beamtenschaft in der Landesverwaltung um ihre Jobs bangen. Das berichtet die in...
Weiterlesen

Palästina: Zum Jahrestag der Erdmordung von Shireen Abu Akleh

Ausland NEX24 -
Ramallah/Washington – Heute, am 11. Mai 2026, jährt sich die Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh durch israelische Soldaten zum vierten Mal. Sie wurde...
Weiterlesen

Headlines

Susanne Mattner zur Israel-Klage gegen die New York Times

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Israel verklagt die New York Times. Der Grund: Der Pulitzer-Preisträger Nicholas Kristof hatte in einem...

Kuba an USA: Wenn wir sterben, dann sterben wir

Ausland NEX24 -
Havanna/Washington – Die Spannungen zwischen den USA und Kuba haben ein neues Niveau erreicht. Lianys Torres Rivera, Kubas ranghöchste...

Sánchez zum ESC-Boykott: „Auf der richtigen Seite der Geschichte“

Ausland NEX24 -
Madrid – „Este año no estaremos en Eurovisión" — dieses Jahr werden wir nicht bei Eurovision dabei sein. Mit...

Israel verklagt New York Times wegen Vergewaltigungs-Bericht

Ausland NEX24 -
New York/Jerusalem – Drei Tage nach Erscheinen eines erschütternden Berichts über systematische sexuelle Gewalt gegen palästinensische Gefangene in israelischen...

Meinung

Ausland

Susanne Mattner zur Israel-Klage gegen die New York Times

NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Israel verklagt die New York Times. Der Grund: Der Pulitzer-Preisträger Nicholas Kristof hatte in einem aufwendig recherchierten Artikel dokumentiert, wie...
Ausland

Kuba an USA: Wenn wir sterben, dann sterben wir

NEX24 -
Havanna/Washington – Die Spannungen zwischen den USA und Kuba haben ein neues Niveau erreicht. Lianys Torres Rivera, Kubas ranghöchste Diplomatin in Washington, hat in...

90. Geburtstag: Bürgermeisterin Westermann ehrt Osnabrücker Urgestein Ramazan Çığır

Izmir: Das griechische Massaker in den Gemälden eines Augenzeugen

Sánchez zum ESC-Boykott: „Auf der richtigen Seite der Geschichte“

Israel verklagt New York Times wegen Vergewaltigungs-Bericht

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen