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Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Schulgewalt in der Türkei ist längst zu einem tiefgreifenden und systemischen Problem geworden, das sich nicht mehr durch Einzelfälle erklären lässt. Angriffe auf Lehrkräfte, zunehmendes Mobbing unter Gleichaltrigen, Spannungen im Klassenzimmer und zuletzt die erschütternden Schulangriffe im April 2026 in Şanlıurfa und Kahramanmaraş zeigen schmerzhaft, dass Bildungseinrichtungen nicht nur Orte der Wissensvermittlung sind. Sie sind auch Räume, in die gesellschaftliche Spannungen, Traumata, psychische Belastungen und familiäre Risiken eindringen.

Am 14. April 2026 eröffnete ein Schulabsolvent in Siverek (Şanlıurfa) mit einer Schrotflinte das Feuer auf die Ahmet-Koyuncu-Berufs- und Technik-Anatolien-Oberschule, verletzte 20 Menschen und nahm sich anschließend das Leben. Einen Tag später, am 15. April 2026, stürmte der 14-jährige Achtklässler İsa Aras Mersinli in Kahramanmaraş (Onikişubat) die Ayser-Çalık-Mittelschule mit fünf Waffen und sieben Magazinen aus dem Besitz seines Vaters.

Er tötete einen Lehrer und neun Schüler, verletzte 13 bis 20 weitere Personen und beging anschließend Suizid. Diese beiden Angriffe zählen zu den tödlichsten unter insgesamt fünf Schulattacken in den letzten 45 Tagen in der Türkei. In diesem Zeitraum wurden zwei Lehrkräfte und acht Schüler getötet, zahlreiche weitere verletzt.

Der Bildungsminister Yusuf Tekin deutete den Angriff in Şanlıurfa als „Einzelfall“ an. Diese Einschätzung verkennt jedoch das Ausmaß des Problems. Es handelt sich nicht um isolierte Vorfälle, sondern um Anzeichen einer systemischen Krise, kumulierter Traumata und versagender Präventionsmechanismen.

Es wäre verkürzt, diese Situation ausschließlich als Sicherheitsproblem zu betrachten. Gewalt ist häufig Ausdruck von Trauma, Vernachlässigung, Ausgrenzung, familiären Konflikten und strukturellem Druck innerhalb der Schule.

Ein erheblicher Teil der Kinder mit Gewaltneigung hat zuvor selbst traumatische Erfahrungen gemacht. Dass der 14-jährige Täter in Kahramanmaraş Zugang zu fünf Waffen und sieben Magazinen seines Vaters hatte, zeigt deutlich: Der Zugang zu Waffen im familiären Umfeld ist ein zentraler Risikofaktor. Da der Vater ein ehemaliger Sicherheitsbeamter war, wurden die Waffen legal im Haushalt aufbewahrt – jedoch offenbar so, dass das Kind leicht darauf zugreifen konnte.

Die Ursachen für Gewaltneigung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Zugang zu Waffen im Elternhaus, häusliche Gewalt und Vernachlässigung, kulturell verankerte Gewaltmuster, unkontrollierter Medienkonsum, mangelnde schulische Integration, geringe Selbstwirksamkeit und Selbstregulation sowie fehlende psychologische Unterstützung.

Auch schulische Praktiken wie Ausgrenzung, Isolation, körperliche Eingriffe oder demütigende Disziplinarmaßnahmen können selbst zur Quelle neuer Traumata werden. Solche Methoden unterdrücken Verhalten kurzfristig, untergraben aber langfristig das Sicherheitsgefühl und verstärken die Wahrnehmung der Welt als bedrohlich.

Eine zentrale Erkenntnis ist: Strafen und Sanktionen verändern gewalttätiges Verhalten nicht nachhaltig. Reine Bestrafung löst das Problem nicht, sondern kann Traumata vertiefen und Gewaltzyklen verstärken.

Ein Kind, das mit Gewalt aufwächst, bringt nicht nur Hefte und Bücher mit in die Schule, sondern auch Angst, Wut, Stress und unsichtbare Verletzungen. Unter ständiger Bedrohung konzentriert sich ein Kind nicht auf Lernen, sondern auf Überleben. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Selbstregulation und Impulskontrolle leiden erheblich; selbst kleine Konflikte können als große Bedrohung wahrgenommen werden.

Deshalb ist schulisches Versagen oft kein simples Lernproblem, sondern Ausdruck innerer Verletzungen. Niedrige Leistungen können sowohl Ursache als auch Folge von Gewalt sein – ein sich gegenseitig verstärkender Kreislauf.

Ein positives Schulklima ist entscheidend: Fühlen sich Schüler sicher, sinkt Gewalt signifikant. Das Schulklima umfasst das psychologische und soziale Umfeld, Beziehungen, Zugehörigkeitsgefühl sowie Akzeptanz durch Lehrkräfte und Mitschüler.

Ein Schlüsselkonzept ist die traumasensible Schule. Sie interpretiert Verhalten nicht als bloßen Ungehorsam, sondern versucht, die dahinterliegenden Ursachen wie Stress, Angst, Verlust oder familiäre Probleme zu verstehen. Gleichzeitig soll die Schule selbst keine neuen Traumata erzeugen. Ziel ist ein sicheres, vorhersehbares, gerechtes und unterstützendes Umfeld.

Grundprinzipien einer traumasensiblen Schule sind: Ursachenorientiertes Verstehen von Verhalten, Vermeidung von Retraumatisierung, Schaffung sicherer Räume, frühzeitige Intervention und enge Zusammenarbeit mit Familien.

Der Angriff von Kahramanmaraş zeigt, wie entscheidend dies ist. Hätte die Schule Warnsignale erkannt und rechtzeitig psychologische Unterstützung, Familiengespräche und Risikobewertungen eingeleitet, hätte die Tragödie möglicherweise verhindert werden können.

Ein wichtiges Instrument ist der Ansatz der Positiven Verhaltensunterstützung (Positive Behavioural Support, PBS). Dieser versucht, Verhalten im Kontext zu verstehen, Auslöser zu identifizieren und konstruktive Alternativen zu fördern. PBS reduziert nachweislich destruktives Verhalten.

Doch PBS allein reicht nicht aus, da strukturelle Ursachen wie familiärer Waffenbesitz, kulturelle Gewaltmuster oder fehlende psychologische Versorgung dadurch nicht beseitigt werden. Daher muss PBS in eine traumasensible Schulkultur eingebettet sein.

Die Türkei braucht eine klare Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt. Diese muss auch kulturelle Gewaltlegitimation und insbesondere den Zugang zu Waffen im familiären Umfeld einschließen.

Der Angriff von Kahramanmaraş zeigt die Dringlichkeit strengerer Waffensicherheitsgesetze. Dass ein 14-Jähriger problemlos mehrere Waffen aus dem Elternhaus entnehmen konnte, ist ein alarmierendes Signal.

Zugleich ist es problematisch, gewalttätige Schüler einfach auf andere Schulen zu verweisen. Schulwechsel lösen das Problem nicht, sondern verstärken oft Ausgrenzung und Delinquenz. Sinnvoller sind Maßnahmen wie öffentliche Entschuldigung, begleitete Rehabilitationsprogramme und Familientherapie.

Das Schulklima bleibt ein oft unterschätzter, aber entscheidender Faktor. Ohne Sicherheit, Zugehörigkeit und Unterstützung reduziert sich Bildung auf bloße Wissensvermittlung. Verlässliche Beziehungen zu Lehrkräften können für Kinder eine schützende Bindung darstellen.

In der Türkei bestehen hier erhebliche Defizite: unzureichende Beratungsangebote, mangelnde Traumakompetenz bei Lehrkräften, unzureichende Meldesysteme für Gewalt, straforientierte statt rehabilitative Disziplin und schwache Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie.

Die Lösung kann daher nicht nur in mehr Kameras oder strengeren Kontrollen liegen. Physische Sicherheitsmaßnahmen sind wichtig, greifen aber zu kurz.

Notwendige Maßnahmen sind unter anderem: strengere Waffengesetze im familiären Bereich, Ausbau schulpsychologischer Dienste, Fortbildung von Lehrkräften im Umgang mit Trauma, Einführung rehabilitativer Disziplinmodelle, frühzeitige Unterstützung gefährdeter Kinder, Einrichtung interdisziplinärer Krisenteams, stärkere Kooperation mit Sicherheitsbehörden, konsequente Null-Toleranz-Politik sowie enge und frühzeitige Zusammenarbeit mit Familien.

Ein oft übersehener Punkt ist die Unterscheidung zwischen Gewalt-/Kriminalitätsrisiko und allgemeinen Verhaltensproblemen. Während Letztere durch pädagogische Förderung adressiert werden können, erfordern Erstere umfassendere Maßnahmen wie Therapie, Krisenintervention und Sicherheitsstrategien.

Gewaltandrohungen müssen immer ernst genommen werden. Forschung zeigt, dass viele schwere Taten vorher angekündigt werden. Häufig handelt es sich um Hilferufe. Die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule ist dabei zentral, da die Ursachen von Trauma meist außerhalb der Schule liegen – im familiären Umfeld, in sozialem Druck oder in Armut und Ausgrenzung.

Wenn Schule zu einem sicheren Ort wird, kann sie nicht nur Verhalten stabilisieren, sondern auch langfristig gesellschaftliche Integration fördern.

Abschließend lässt sich sagen: Schulgewalt ist ein Spiegel gesellschaftlicher Spannungen. Eine rein sicherheitspolitische Perspektive reicht nicht aus. Die Ereignisse in Kahramanmaraş und Şanlıurfa verdeutlichen die Dringlichkeit umfassender Reformen.

Kinder brauchen sichere, unterstützende und traumasensible Lernumgebungen – für ihren Bildungserfolg und für den gesellschaftlichen Frieden. Schulen werden nicht durch Härte sicherer, sondern durch Verständnis, Gerechtigkeit und nachhaltige Unterstützung.

Mit konsequenter Waffensicherheit im familiären Umfeld, gestärkten Beratungsstrukturen, qualifizierter Lehrerausbildung, frühzeitiger Intervention und enger Kooperation zwischen Schule und Elternhaus kann die Türkei das Problem der Schulgewalt nachhaltig angehen.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zum Autor

Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland.

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