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Deutschland ist ein schwieriger Markt. Das gilt insbesondere für die Energiebranche. Mehr als 1.300 Stromanbieter kämpfen um Kunden, die von Natur aus zurückhaltend gegenüber Anbieterwechseln sind. Deutsche Verbraucher gehören europaweit zu den loyalsten Energiekunden: einmal gewonnen, selten verloren. Aber auch umgekehrt: einmal beim etablierten Anbieter, kaum zu bewegen.

In dieses Umfeld trat PLAN-B NET ZERO, gegründet 2023 von Bradley Mundt, mit einem ungewöhnlichen Ausgangsort: Zug, Schweiz.

Die Logik hinter dem Schweizer Standort

Zug ist kein zufälliger Standort. Die Stadt im Kanton Zug gilt als einer der attraktivsten Unternehmensstandorte Europas. Niedrige Steuern, ein stabiles Rechtsumfeld, klare regulatorische Strukturen und ein international vernetztes Wirtschaftsökosystem. Für ein wachstumsorientiertes GreenTech-Unternehmen bietet die Schweiz strukturelle Vorteile, die in dieser Form andernorts kaum zugänglich sind.

Das Unternehmen betreibt seine Energielieferaktivitäten für den deutschen Markt über eine eigenständige operative Gesellschaft mit Sitz in Mühlheim am Main. Das Modell verbindet Schweizer Organisationsstruktur mit direkter operativer Marktpräsenz in Deutschland und setzt dabei auf klare Zuständigkeiten statt auf eine gewachsene Konzernbürokratie. Die Trennung zwischen strategischer Steuerung und operativer Umsetzung ist dabei kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung für Klarheit über Komplexität.

Was Schweizer Standards in der Praxis bedeuten

Präzision in der Prozessgestaltung: Der Wechselprozess bei PLAN-B NET ZERO dauert in der Regel unter zehn Minuten. Klarheit in der Preiskommunikation: Tarife werden wöchentlich aktualisiert und offen ausgewiesen, ohne versteckte Anpassungsklauseln. Verlässlichkeit in der Lieferstruktur: Alle Tarife sind ok-power-zertifiziert, alle Kilowattstunden stammen aus zertifizierten europäischen Erneuerbaren-Quellen.

Gerade im Energiemarkt ist das keine Selbstverständlichkeit. Viele der etablierten Versorger in Deutschland arbeiten mit Systemen und Prozessen, die seit Jahrzehnten gewachsen sind und für neue Anforderungen nur schrittweise angepasst werden. Ein digitalnatives Unternehmen, das von Grund auf neu aufgebaut wurde, hat hier einen strukturellen Vorteil: keine Legacy-Systeme, keine eingefahrenen Prozesslogiken, keinen Ballast aus vergangenen Regulierungsphasen.

Das zeigt sich auch in der Geschwindigkeit. PLAN-B NET ZERO kann Produkte, Prozesse und Kommunikation vergleichsweise schnell anpassen. In einem Energiemarkt, der sich durch Digitalisierung und Energiewende laufend verändert, ist diese Flexibilität ein relevanter Vorteil.

Ein Markt im Umbruch

Dass PLAN-B NET ZERO trotz Schweizer Wurzeln primär auf Deutschland setzt, ist kein Widerspruch. Deutschland ist mit über 40 Millionen Privathaushalten einer der größten Strommärkte Europas. Die Energiewende schafft Bewegung in einem lange statischen Markt. Verbraucher werden zunehmend bereit, Anbieter zu wechseln, wenn die Argumente überzeugend genug sind.

Das größte Hindernis bleibt die Gewohnheit. Deutsche Verbraucher prüfen Vertragsdetails sorgfältig und wechseln lieber zu spät als zu früh. Das Modell von PLAN-B NET ZERO greift dieses Muster direkt auf: Der Wechsel ist einfach, schnell und an klare Bedingungen geknüpft. Wer einmal Kunde ist, findet keinen offensichtlichen Grund, weiterzusuchen.

Zwischen zwei Märkten

Die DACH-Region ist für PLAN-B NET ZERO der natürliche Heimatmarkt. Deutschland bildet mit Abstand das größte adressierbare Potenzial, Österreich und die Schweiz ergänzen das Bild. Das Unternehmen spricht damit bewusst einen Sprachraum an, nicht eine einzelne Volkswirtschaft. Diese regionale Fokussierung ermöglicht es, Kundenverhalten, regulatorische Besonderheiten und Kommunikationslogik gezielt zu verstehen und zu bedienen, ohne dabei in unterschiedlichen Märkten mit unterschiedlichen Botschaften zu operieren.

PLAN-B NET ZERO konkurriert dabei nicht mit vergleichbaren Startups, sondern mit etablierten Versorgern wie E.ON, RWE oder EnBW. Diese Unternehmen verfügen über jahrzehntelang aufgebaute Kundenstämme und Markenpräsenz, aber über begrenzte Fähigkeit zur schnellen digitalen Transformation. Ein Unternehmen, das operativ mit struktureller Präzision und digital mit der Geschwindigkeit eines Tech-Unternehmens arbeitet, füllt in diesem Kontext eine Lücke, die die großen Versorger strukturell nicht schließen können.

Ein Markt, der Bewegung zulässt

Die Energiewende verändert die Spielregeln. Verbraucher, die jahrelang beim selben Anbieter blieben, beginnen zu vergleichen. Unternehmen, die Nachhaltigkeit lange als Nischenthema behandelten, müssen heute auf die Anforderungen von ESG-Reporting und Klimazielen reagieren. Dieser Wandel erzeugt Nachfrage nach Anbietern, die digital, transparent und nachhaltig aufgestellt sind.

Wachstum als Beleg

PLAN-B NET ZERO hat in den ersten zwei Jahren nach Gründung eine Kundenzahl von rund 100.000 aufgebaut und arbeitet mit über 4.000 Vertriebspartnern zusammen. Die jährliche Wachstumsrate entspricht einer Verdreifachung. Das ist Scale-up-Dynamik in einem konservativ geprägten Markt.

Es deutet darauf hin, dass die Kombination aus klaren Strukturen, transparenten Preisen und einem reibungslosen digitalen Prozess tatsächlich funktioniert. Und dass ein Unternehmen, das außerhalb der etablierten Branchenlogik aufgebaut wurde, im deutschen Markt nicht nur Fuß fassen, sondern nachhaltig wachsen kann.