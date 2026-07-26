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Finale gegen Brasilien
China: Türkische Volleyballerinnen stehen im Finale

Erfolg in Macao: Die türkischen Volleyballerinnen deklassieren Gastgeber China mit 3:0 und treffen im heutigen Finale auf Brasilien.

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Macao – Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei den Finals der Volleyball Nations League (VNL) im chinesischen Macao einen historischen Triumph gefeiert und das Endspiel erreicht.

Im Halbfinale deklassierten die „Sultaninnen des Netzes“ am Samstag den Gastgeber China überraschend deutlich mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Vor rund 5.000 Zuschauern im ausverkauften East Asian Games Dome lieferte das Team von Nationaltrainer Daniele Santarelli eine taktische Meisterleistung ab und ließ der Auswahl der Volksrepublik über die gesamte Spielzeit hinweg nicht den Hauch einer Chance.

Mit diesem glatten Drei-Satz-Sieg revanchierte sich die türkische Auswahl eindrucksvoll für vergangene Niederlagen und greift nun nach der begehrten Goldmedaille des prestigeträchtigen Turniers.

Souveräner Durchmarsch in drei Sätzen

Das Match begann in der Arena zunächst ausgeglichen, da beide Teams in den ersten Ballwechseln ein hohes Risiko im Aufschlag suchten und bis zum Stand von 7:7 gleichauf lagen. Die türkische Mannschaft fand jedoch über eine stark agierende Sinead Jack Kısal am Netz als erste Formation ihren Rhythmus und erspielte sich eine komfortable Führung.

Angeführt von den präzisen Zuspielen von Elif Şahin und den erfolgreichen Angriffen von İlkin Aydın bauten die Türkinnen den Vorsprung kontinuierlich aus und sicherten sich den ersten Satz mit 25:21. Im zweiten Durchgang erhöhte die Santarelli-Auswahl den Druck im Blockspiel drastisch.

Über die Star-Angreiferin Melissa Vargas und Mittelblockerin Zehra Güneş wurden die Angriffsversuche der Chinesinnen im Keim erstickt, was zu einem deutlichen Satzgewinn von 25:15 führte.

Auch im dritten Satz ließen die Türkinnen trotz heftiger Gegenwehr der asiatischen Abwehrreihen nichts mehr anbrennen und machten mit 25:20 den Finaleinzug perfekt.

Stimmen zum Spiel und der Revanche-Kracher im Finale

In den anschließenden Presseinterviews zeigten sich die Beteiligten hochzufrieden, blieben mit Blick auf die nächste Aufgabe jedoch fokussiert. Nationaltrainer Santarelli lobte das hervorragende Spielmanagement seiner Spielerinnen und betonte, wie diszipliniert die taktischen Vorgaben gegen den Weltranglistennachbarn umgesetzt worden seien. Teamkapitän und Libero Gizem Örge hob hervor, dass die Mannschaft auf dem Feld zu jeder Sekunde genau gewusst habe, was zu tun sei, warnte jedoch zeitgleich vor verfrühten Feiern.

Im heutigen großen Finale (Sonntag, 26. Juli 2026) wartet um 14:30 Uhr (Ortszeit) der absolute Revanche-Kracher gegen die Nationalmannschaft aus Brasilien. Die Südamerikanerinnen hatten sich zuvor in einem dramatischen Fünf-Satz-Krimi gegen Italien mit 3:2 durchgesetzt.

Fortsetzung einer beispiellosen Erfolgsgeschichte

Für den türkischen Volleyballverband bedeutet dieser Finaleinzug die Fortsetzung einer beispiellosen Erfolgsgeschichte auf der globalen Sportbühne.

Es ist bereits das vierteMal, dass die Frauen-Nationalmannschaft das Endspiel der Nations League erreicht. Nach dem historischen ersten Titelgewinn im Jahr 2023 und dem anschließenden Gewinn der Europameisterschaft hat das Team nun die große Gelegenheit, die VNL-Trophäe zum insgesamt zweiten Mal in die Türkei zu holen.

Melissa Vargas betonte nach dem Halbfinalsieg, dass das Endspiel gegen die defensivstarken Brasilianerinnen ein intensiver Kampf um jeden einzelnen Punkt werden dürfte, die Mannschaft jedoch physisch und mental in absoluter Topform antreten werde.

 

 

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