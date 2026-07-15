Türkei: EU wichtigster Partner für Exporte

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Istanbul – Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen der Türkei und der Europäischen Union hat im ersten Halbjahr 2026 an Intensität zugenommen. Wie aus den aktuellen Daten der türkischen Exporteursversammlung (TİM) hervorgeht, stiegen die türkischen Ausfuhren in die EU-Mitgliedstaaten im Zeitraum von Januar bis Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent.

Mit einem Gesamtwert von exakt 54 Milliarden 558 Millionen Dollar festigt die Europäische Union ihre Position als der mit Abstand bedeutendste und größte Absatzmarkt für die türkische Außenwirtschaft.

Insgesamt beliefen sich die weltweiten Gesamtexporte der Türkei im ersten Halbjahr 2026 auf 136,05 Milliarden US-Dollar. Damit entfielen rein rechnerisch rund 40,1 Prozent aller aus der Türkei exportierten Waren direkt auf den europäischen Binnenmarkt. Die Europäische Union festigt damit ihre Position als der mit weitem Abstand wichtigste Außenhandelspartner der türkischen Wirtschaft, noch vor anderen globalen Regionen wie dem Nahen Osten oder der Russischen Föderation.

Automobilindustrie bleibt stärkster Treiber

Die Branchenauswertung der Außenhandelsdaten verdeutlicht die tiefe Integration der türkischen Industrie in die europäischen Liefer- und Wertschöpfungsketten. Den Spitzenplatz unter den Exportsektoren belegt unangefochten die Automobilendustrie.

Türkische Automobilhersteller und Zulieferer exportierten im ersten Halbjahr Waren im Wert von 15,5 Milliarden Dollar in die EU. Auf den weiteren Plätzen folgten die chemische Industrie mit 7,1 Milliarden Dollar, die Textil- und Bekleidungsbranche mit 4,7 Milliarden Dollar sowie die Eisen- und Nichteisenmetallindustrie mit 4,1 Milliarden Dollar.

Wirtschaftsanalysten und Branchenvertreter wie der Präsident der Istanbuler Handelskammer (İTO), Şekib Avdagiç, führen das kontinuierliche Wachstum unter anderem auf die anhaltende Umstrukturierung globaler Lieferketten zurück.

Angesichts geopolitischer Unsicherheiten in anderen Weltregionen verlagern viele europäische Unternehmen ihre Produktions- und Beschaffungsnetzwerke zunehmend in geografisch nahegelegene und etablierte Partnerländer, was der Türkei eine Rolle als regionaler Produktions- und Logistiknr. 1 sichert.

Wirtschaftsexperten warnen vor Boykott-Rhetorik

Angesichts der enormen Volumina betonen Ökonomen und Wirtschaftsvertreter immer wieder, dass Störungen im EU-Handel unweigerlich zu schweren Erschütterungen der heimischen Produktion führen würden.

Dass die europäische Partnerschaft für den türkischen Markt unersetzlich ist, unterstrich Avdagiç erst kürzlich in einer offiziellen Erklärung zur notwendigen Modernisierung der wirtschaftlichen Beziehungen:

„Die Europäische Union ist und bleibt der mit Abstand wichtigste und unverzichtbare Handelspartner der Türkei. Wer die Tiefe unserer wirtschaftlichen Integration und die Verflechtung unserer Lieferketten ignoriert, verkennt die wirtschaftliche Realität. Ein strategischer Rückzug oder gar das Aufgeben dieses Absatzmarktes wäre ein schwerer, irreparabler Schlag für die gesamte türkische Industrie, der durch keinen anderen Markt der Welt kompensiert werden könnte“, erklärte Avdagiç mit Blick auf die Verhandlungen über die Zollunion und mahnte eine Vertiefung statt einer ideologischen Distanzierung an.

Deutschland bleibt wichtigster Einzelkunde

Innerhalb der Europäischen Union bleibt die Bundesrepublik Deutschland der wichtigste Handelspartner für die türkische Exportwirtschaft. Die Ausfuhren nach Deutschland stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,3 Prozent und überschritten die Marke von 10,1 Milliarden Dollar.

Auf den weiteren Plätzen der wichtigsten europäischen Abnehmerländer folgen Italien mit einem Importvolumen von 6,8 Milliarden Dollar, Spanien mit 5,6 Milliarden Dollar, Frankreich mit 5,3 Milliarden Dollar und Rumänien mit 3,7 Milliarden Dollar.

Der Großteil dieser Exporte wurde in der Wirtschaftsmetropole Istanbul generiert, die weiterhin als das logistische und industrielle Herz des türkischen Außenhandels fungiert.

Angesichts der anhaltenden Relevanz des EU-Marktes betonen Ökonomen die wachsende Bedeutung des bilateralen Dialogs, insbesondere mit Blick auf die geplante Modernisierung der gemeinsamen Zollunion sowie die zügige Anpassung der türkischen Betriebe an die neuen digitalen und ökologischen Standards des europäischen Binnenmarktes.

📊Türkiye’s exports to the EU rise 4.7% to $54.5 billion in January-June as European countries shift their supply chains to more reliable regions during the Middle East crisis ✅ The Turkish auto sector accounted for most of the exports to the EU in the first half of the year… pic.twitter.com/YSWMUuM5hf — Anadolu English (@anadoluagency) July 14, 2026

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