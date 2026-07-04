GastbeiträgeMeinungPanorama
2 Min.Lesezeit

Vaterstetten-Skandal
Skandal in München: Warum Täter die Lücken kennen

Bekannte Lücken im Kinderschutz werden ignoriert: Aras Karasun prangert im Gastkommentar das strukturelle Versagen des Staates bei Sexualstraftätern an

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Symbolfoto: nex24)
Teilen

Ein Gastkommentar von Aras Karasun

Es geht leider um dieselbe bekannte Sicherheitslücke. Ein Sexualstraftäter fällt irgendwo in der Jugendarbeit auf oder wird sogar wegen solcher Taten verurteilt, zieht in ein anderes Bundesland, tritt einem neuen Verein oder einer anderen Einrichtung bei und kann dort weitermachen, als wäre nichts gewesen. Auch wenn die Politik diese Sicherheitslücken ignoriert. Die Täter sind über diese Lücken bestens informiert.

Gibt es dagegen eine 100-prozentige Lösung? Nein. Aber in diesem Bereich wird noch nicht einmal eine 30-, 50- oder 70-prozentige Lösung angestrebt.

Nach wie vor kommen zwischen den Bundesländern sowie in Vereinen und Einrichtungen sicherheitsrelevante Hinweise nicht an. Dazu kommt, dass ein erweitertes Führungszeugnis nicht in jedem Fall verlangt wird und ohnehin nur einen Teil der Vorgeschichte zeigt. Verbindliche staatliche Kontrollen im Vereinswesen gibt es nur punktuell, vieles bleibt den Vereinen und Einrichtungen selbst überlassen.

Das ist auch eines der „Geschenke“ des Rechtspopulismus an unsere Gesellschaft. Dank 50 Jahren rechtspopulistischer Narrative wird Kriminalität im öffentlichen Diskurs zuerst in sogenannten Problembezirken und bei Migranten gesucht oder mit Rassismus durchtränkten Klischees erklärt.

Doch der Blick in den Spiegel und genaues Hinsehen sollten gerade dort stattfinden, wo sich jemand nach außen als „Saubermann“ gibt und Orte, eine heile, idyllische Welt vorgaukeln. Genau dort wird am schnellsten vertuscht, geleugnet oder weggeschaut, wie auch im neuen Skandal in München.

Laut Recherchen des Magazins „Focus“ soll beim SC Baldham-Vaterstetten ein vorbestrafter Jugendbetreuer über Monate hinweg Kinder missbraucht haben. Internen Dokumenten zufolge wird den Vereinsverantwortlichen vorgeworfen, die Vorfälle bewusst vertuscht zu haben, während auch die lokale Politik und die zuständige Polizei trotz frühzeitiger Hinweise tagelang nicht eingeschritten sein sollen.

Warum werden diese Muster trotz bekannter Lücken nicht ernster genommen?

Was spricht dagegen, eine parteiübergreifende Kommission aus Politik, Justiz, Psychologie und Sicherheitsbehörden einzusetzen, um ein einheitliches, modernes Kinderschutzkonzept zu entwickeln? Wir haben 2026, nicht 1926.

So wie bei öffentlichen Veranstaltungen Sicherheitskonzepte Pflicht sind, sollte auch jede Einrichtung und jeder Verein, der mit Kindern arbeitet, verbindliche, nachvollziehbare und juristisch bindende Schutzkonzepte mit klaren Kontrollen vorlegen müssen.

Es gab bereits in den 90er-Jahren freiwillige Pilotprojekte, etwa Regeln gegen Einzelgespräche zwischen Lehrkräften, Trainern und Schülern oder die Vorgabe, eine zweite erwachsene weibliche oder männliche Lehrperson im Raum zu haben.
Die Prävention ist und war schon immer möglich. Wenn solche Maßnahmen vom Staat ignoriert werden, ist das ein strukturelles Versagen.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

AUCH INTERESSANT

–  Gastkommentar –
Susanne Mattner fordert Parteiverbot für AfD

Gastkommentar von Susanne Mattner: Die AfD normalisiere Rassismus und völkisches Denken. Sie fordert ein Parteiverbot zum Schutz der wehrhaften Demokratie.

Susanne Mattner fordert Parteiverbot für AfD

Auch interessant

Digitale Sicherheit: So schützen Sie Ihre Vermögenswerte vor Fernbetrug

Finanzen Norbert Tilburg -
Die meisten Menschen beginnen erst dann über digitale Sicherheit nachzudenken, wenn bereits etwas passiert ist – eine Login‑Benachrichtigung, die nicht von ihnen stammt, eine...
Weiterlesen

Armenien: Paschinjan verurteilt Israels „Völkermord-Entscheidung“

Ausland NEX24 -
Jerewan - Die Entscheidung des israelischen Kabinetts, die historischen Ereignisse von 1915 offiziell als Völkermord an den Armeniern anzuerkennen, sorgt für massive politische Verwerfungen. Während...
Weiterlesen

US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

Ausland NEX24 -
Milwaukee - In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian Church (U.S.A.) – der größten...
Weiterlesen

Medizinrecht: Ein Wandel im Gesundheitswesen

Gesundheit Norbert Tilburg -
Das Verhältnis zwischen Patientinnen, Ärzten und dem Gesundheitssystem befindet sich im Umbruch. Neue Gesetze, digitale Behandlungsmethoden und veränderte Erwartungen an die medizinische Versorgung stellen...
Weiterlesen

Zweierlei Maß bei Menschenrechten: Warum die EU in Zypern ihre Glaubwürdigkeit verliert

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel   Das Berufungsgericht der international anerkannten Republik Zypern hat die Klage türkisch-zyprischer Eigentümer abgewiesen. Die Kläger verlangten rund 41 Millionen Euro...
Weiterlesen

Headlines

US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

Ausland NEX24 -
Milwaukee - In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian...

Rekordaustritte aus Oppositionspartei CHP

Ausland NEX24 -
Ankara - Die neuesten offiziellen Mitgliederstatistiken des türkischen Kassationsgerichts (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı) für den Juli 2026 sorgen in der...

Susanne Mattner fordert Parteiverbot für AfD

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner An diesem Wochenende stellt die AfD ihre Führung neu auf. Unter den Kandidaten für den...

Krah: Türkei ist strategischer Gamechanger jeder Europapolitik

Ausland NEX24 -
Brüssel - Die innenpolitischen Nachwehen des hochrangigen EU-Staatsbesuchs in Ankara erreichen die deutsche Bundespolitik. Nachdem die neue Hohe Vertreterin der...

Meinung

Ausland

US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

NEX24 -
Milwaukee - In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian Church (U.S.A.) – der größten...
Ausland

Rekordaustritte aus Oppositionspartei CHP

NEX24 -
Ankara - Die neuesten offiziellen Mitgliederstatistiken des türkischen Kassationsgerichts (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı) für den Juli 2026 sorgen in der politischen Landschaft der Türkei für...

Susanne Mattner fordert Parteiverbot für AfD

Krah: Türkei ist strategischer Gamechanger jeder Europapolitik

Gaza-Kinder: „Wir könnten jeden Moment sterben“

Idriz: Millionen friedliche Muslime bleiben unsichtbar

CHP: Vatandaşlar ile Parti Arasındaki Artan Kopuş

Türkçe NEX24 -
Nabi Yücel Vatandaşlarla partiler arasındaki giderek derinleşen kopuş, Türkiye'nin en köklü partisi CHP üzerinden somut biçimde gözlemlenebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay'ın ardından ve...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen