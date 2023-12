Volleyball-WM der Frauen: Türkei erneut Weltmeister

Hangzhou – Bei der Volleyball-Klub-Weltmeisterschaft der Frauen im chinesischen Hangzhou standen heute zwei türkische Mannschaften im Finale, Vakifbank Istanbul und Eczacibasi Dynavit Istanbul.

Eczacıbaşı Dynavit wurde zum dritten Mal in seiner Geschichte Weltmeister, indem es Vakıfbank mit 3:2 (25:23, 25:23 und 15:9 im Tie-Break) besiegte.

