Volleyball-WM: Zwei türkische Mannschaften im Finale

Istanbul – Bei der Volleyball-Klub-Weltmeisterschaft der Frauen im chinesischen Hangzhou stehen zwei türkische Mannschaften im Finale.

Nach dem 3:0-Sieg gegen das chinesische Team Tianjin Bohai Bank im Halbfinale der FIVB-Klubweltmeisterschaft trifft VakıfBank Istanbul morgen im Finale auf Eczacıbaşı Dynavit.

Zuvor besiegte Eczacıbaşı Dynavit das brasilianische Team Dentil Praia mit 3:1 und zog ins Finale ein.

Seit das Turnier 2010 wieder ins Leben gerufen wurde, standen türkische Frauenteams neunmal im Finale und gingen sieben Mal als Weltmeister aus diesen hervor

