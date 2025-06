USA: WhatsApp-Verbot auf Regierungsgeräten

Teilen

Washhington – Das US-Repräsentantenhaus hat eine Direktive herausgegeben, die die Nutzung von WhatsApp auf allen von der Regierung ausgegebenen Geräten verbietet, und zwar unter Berufung auf erhebliche Cybersicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Datenverarbeitungspraxis der App, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Entscheidung, die in einem Memo des Chief Administrative Officers des Repräsentantenhauses mitgeteilt wurde, folgt auf Enthüllungen, dass die israelische Spyware-Firma Paragon Solutions Schwachstellen in den Metadaten der Plattform ausgenutzt hat und Nutzer wie Journalisten und Mitglieder der Zivilgesellschaft ins Visier nahm.

In dem Memo, das am Montag, den 23. Juni, an die Mitarbeiter des Kongresses verteilt wurde, wird WhatsApp aufgrund der mangelnden Transparenz beim Schutz der Nutzerdaten, der fehlenden Verschlüsselung der gespeicherten Daten und der potenziellen Schwachstellen, die einen unbefugten Zugriff auf sensible Informationen ermöglichen könnten, als Anwendung mit „hohem Risiko“ eingestuft.

Die Mitarbeiter wurden angewiesen, WhatsApp bis zum 30. Juni 2025 von allen von der Regierung verwalteten Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, Laptops, Desktop-Computern und Webbrowsern, zu deinstallieren. Das Verbot gilt nicht für private Geräte, obwohl die bestehenden Richtlinien deren Nutzung in sensiblen Bereichen wie geheimen Besprechungen oder sicheren Einrichtungen verbieten.

Der Schritt folgt auf die Enthüllung eines WhatsApp-Beamten im Januar 2025, der berichtete, dass Paragon Solutions, eine israelische Spionagefirma, etwa 90 Nutzer, darunter Journalisten und Aktivisten, durch einen Zero-Click-Angriff unter Ausnutzung von Schwachstellen in den Metadaten ins Visier genommen hatte. Dieser Vorfall gab Anlass zur Sorge über die Sicherheit der Plattform, insbesondere in Regierungseinrichtungen, in denen sensible Kommunikation zur Routine gehört.

Die Entscheidung des Repräsentantenhauses spiegelt ein Verbot von TikTok auf Regierungsgeräten aus dem Jahr 2022 wider, das ebenfalls aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der nationalen Sicherheit verhängt wurde. Als Reaktion auf das Verbot gab Meta Platforms, die Muttergesellschaft von WhatsApp, eine Erklärung ab, in der sie sich nachdrücklich gegen diese Entscheidung aussprach.

„Wir lehnen diesen Schritt auf das Schärfste ab“, sagte ein Meta-Sprecher und betonte, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp ein höheres Maß an Sicherheit biete als viele zugelassene Alternativen. Der Sprecher argumentierte, dass die robusten Sicherheitsfunktionen der Plattform sie zu einer zuverlässigen Wahl für sichere Kommunikation machen.

Das Repräsentantenhaus hat den Mitarbeitern empfohlen, auf alternative Messaging-Plattformen umzusteigen, die als sicherer gelten, darunter Microsoft Teams, Amazons Wickr, Signal und Apples iMessage und FaceTime. Diese Plattformen gelten als stärker datenschutzrechtlich abgesichert und weniger anfällig für externe Angriffe.

Dieses Verbot unterstreicht die wachsende Besorgnis der US-Regierung über die Sicherheit digitaler Kommunikationsplattformen, insbesondere solcher, die Verbindungen zu ausländischen Organisationen haben oder anfällig für Spionageprogramme sind.

Der Vorfall bei Paragon Solutions ist kein Einzelfall: 2019 reichte WhatsApp eine Klage gegen ein anderes israelisches Unternehmen, die NSO Group, ein, weil es eine Schwachstelle in seiner Plattform ausgenutzt hatte, um Pegasus-Spionagesoftware auf etwa 1.400 Geräten zu installieren.