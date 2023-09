Volleyball-EM der Frauen: Türkei wird Europameister

Brüssel – Was für ein Final-Krimi! Die türkischen Volleyballerinnen haben bei der EM nach einem Sieg gegen Serbien, Weltmeister von 2018 und 2022, den Europameister-Titel geholt.

Die Türkinnen gewannen am Sonntag das Finale in Brüssel gegen Serbien 3;2 (25:27,25:21,22:25,15:13 ) und blieben damit das gesamte Turnier unbesiegt.

Serbien hatte sich im Halbfinale mit 3:1 gegen die Niederlande durchgesetzt. Zuvor gewann die Türkei mit 3:2 gegen den bisherigen Europameister Italien.

In der Gruppenphase musste sich auch Griechenland, Polen und Deutschland der Türkei geschlagen geben.

Deutschland hatte gegen die Türkei zum Gruppenabschluss deutlich mit 0:3 verloren, anschließend war im Achtelfinale gegen Polen Endstation.

Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2023 fand vom 15. August bis 3. September statt. Gastgeber waren Deutschland, Belgien, Estland und Italien.

It’s a thrilling showdown in the #EuroVolleyW 2023 Final as Serbia 🇷🇸 and Türkiye 🇹🇷 compete for the Gold Medal 🥇 with both team winning a set each in the first two sets of the night.

📺 Watch the action live on https://t.co/35InljpTyP ➡️ https://t.co/G3qcpL9pki#EuroVolley2023 pic.twitter.com/Erv8hnNU7S

— European Volleyball (@CEVolleyball) September 3, 2023