Sieg gegen Favorit Italien: Türkinnen im Finale

Brüssel – Sie haben es geschafft! Nach einem 3-2 Sieg im Halbfinale der Frauen Volleyball EM gegen Favorit Italien steht die türkische Damen Volleyball Nationalmannschaft im Finale!
Am Mittwoch bezwangen die türkischen Sportler in Brüssel im Viertelfinale Polen mit 25-23, 25-22 und 25-22 und zogen somit ins Halbfinale ein.
Nun treffen die Türkinnen am Sonntag auf den Sieger des anderen Halbfinales zwischen Serbien und den Niederlanden.
🇹🇷Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçında İtalya’yı 3-2 yeniyor ve adını finale yazdırıyor!
Şampiyonluk için son bir adım 💪🏻#ilovevoleybol#ilovefileninsultanları pic.twitter.com/CjLkR1LZpz
— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 1, 2023
🔥🔥 FİNALLERİN TAKIMI 🔥🔥
🇹🇷 Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya’yı 18-25, 25-23, 15-25, 25-22 ve 15-6’lık setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi!https://t.co/yWSoBoqZQK pic.twitter.com/hn8Zs3Psq2
— Sözcü Spor (@sozcugazetespor) September 1, 2023