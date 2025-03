Der israelisch-palästinensische Dokumentarfilm No Other Land wurde am Sonntagabend bei der 97. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Teilen

Tel Aviv – Der israelisch-palästinensische Dokumentarfilm No Other Land wurde am Sonntagabend bei der 97. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Der Gewinn war ein historischer Moment, denn es war der erste Oscar, der an einen palästinensischen Filmemacher verliehen wurde. Gleichzeitig löste er in Israel einen Feuersturm der Kritik und Irritation aus, insbesondere von Regierungsvertretern, die den Film als Verrat nationaler Interessen ansehen.

Unter der Regie eines Kollektivs aus zwei Palästinensern, Basel Adra und Hamdan Ballal, und zwei Israelis, Yuval Abraham und Rachel Szor, berichtet No Other Land von der Zwangsvertreibung palästinensischer Gemeinden in Masafer Yatta, einer zerklüfteten Region im südlichen besetzten Westjordanland.

Film zeigt den Abriss von Häusern durch israelische Streitkräfte

Der Film, der zwischen 2019 und 2023 gedreht wurde, zeigt den Abriss von Häusern durch israelische Streitkräfte, um Platz für einen Truppenübungsplatz zu schaffen, sowie den Widerstand von lokalen Aktivisten wie Adra. Er beleuchtet auch die komplexe Freundschaft zwischen Adra und Abraham und zeigt ihre ungleichen Lebensumstände unter israelischen Zivil- und Militärgesetzen auf.

In ihren Dankesreden schreckten Adra und Abraham nicht vor politischen Aussagen zurück. Adra, ein frischgebackener Vater, äußerte die Hoffnung, dass seine Tochter nicht dasselbe Leben mit „Siedlergewalt, Hauszerstörungen und Zwangsumsiedlungen“ führen muss, das er in Masafer Yatta erleidet.

Er rief die Welt auf, „ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um die Ungerechtigkeit und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes zu beenden“. Abraham schloss sich dieser Meinung an und kritisierte das „Regime“, das ihm Freiheit gewährt, während es Adra den Militärgesetzen unterwirft, und warf der US-Außenpolitik vor, eine „politische Lösung ohne ethnische Vorherrschaft“ zu behindern.

Der Erfolg des Films wurde von seinen Machern und Befürwortern bejubelt, die ihn als starkes Zeugnis der Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern sehen.

„Wir haben diesen Film gemeinsam gemacht, weil unsere Stimmen gemeinsam stärker sind“, sagte Abraham auf der Bühne und forderte ein Ende der Zerstörung im Gazastreifen und die Freilassung der am 7. Oktober 2023 entführten israelischen Geiseln.

In Israel war die Reaktion jedoch sehr geteilt. Kulturministerin Miki Zohar, die der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu angehört, verurteilte den Sieg als „traurigen Moment für die Welt des Kinos“. In einer Erklärung in den sozialen Medien warf Zohar den Filmemachern vor, „Erzählungen zu verstärken, die das Bild Israels verzerren“, und bezeichnete ihre Arbeit als „Sabotage“ gegen den Staat, die „im Gefolge des Massakers vom 7. Oktober und des andauernden Krieges“ besonders ergreifend sei.

Er forderte eine Gesetzgebung, die öffentliche Gelder von israelkritischen Projekten abzieht und argumentiert, dass solche Mittel eher Werke unterstützen sollten, die beim israelischen Publikum Anklang finden, als „das Land auf ausländischen Festivals zu diffamieren“.

Die Irritation in Israel rührt nicht nur vom Inhalt des Films her, sondern auch von seiner internationalen Anerkennung in einer Zeit erhöhter nationaler Sensibilität. Seit dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober 2023 steht die israelische Regierung wegen ihrer Militäraktionen sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland weltweit unter Beobachtung.

Trotz seines Erfolgs bei den Kritikern – er wurde unter anderem vom New York Film Critics Circle ausgezeichnet – hatte der Film Schwierigkeiten, einen US-Verleih zu finden, was einige auf sein politisch brisantes Thema zurückführen. Um sich für die Oscars zu qualifizieren, arrangierten die Macher eine einwöchige Aufführung im New Yorker Lincoln Center im November 2024.

In israelischen oder palästinensischen Kinos ist der Film nach wie vor nicht erhältlich, obwohl die Produzenten ihn online frei zugänglich gemacht haben.

In Masafer Yatta äußerten die Bewohner die Hoffnung, dass der Oscar-Gewinn ihren Kampf gegen die Vertreibung verstärken könnte. Mohammed Jabarin, ein Einheimischer, der Ausschnitte des Films gesehen hat, sagte gegenüber NPR: „Er hebt unsere Stimmung und hilft uns, mit Zuversicht weiterzumachen.“

In Israel hat der Dokumentarfilm die Debatte über die Meinungsfreiheit neu entfacht. Roni Aboulafia, der Vorsitzende des israelischen Dokumentarfilmforums, wies auf die allgemeinen Herausforderungen hin, denen sich Filmemacher gegenübersehen: „Wir versuchen, die israelische Geschichte so zu erzählen, wie sie ist, ohne Angst“.

https://youtu.be/QplPq-_xTaU