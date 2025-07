Teilen

Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte der Brief fest zum Alltag aller Menschen: Rechnungen, Liebesbriefe, Einladungen, Verträge – alles wanderte zuverlässig in Umschläge beziehungsweise Versandtaschen und kam dann in den nächsten Briefkasten.

Heute erscheint der klassische Briefverkehr fast wie ein Auslaufmodell. Das bekommen nicht nur die Versender wie die Deutsche Post zu spüren, sondern macht sich natürlich auch bei den Herstellern bemerkbar.

Briefgeschäft von 7,87 Milliarden Euro (2022) auf 7,31 Milliarden Euro (2023). Die Deutsche Post bleibt mit einem Marktanteil von 87 Prozent Platzhirsch, doch auch sie muss sich dem Wandel anpassen – unter anderem mit steigenden Portopreisen.

Nicht minder beeindruckend als die zuvor genannten Zahlen ist die Veränderung im Paketgeschäft: Während zur Jahrtausendwende täglich noch rund 6,8 Millionen Pakete innerhalb Deutschlands verschickt wurden, waren es im Jahr 2023 etwa 17,2 Millionen.

Statistisch erhielt jeder in Deutschland lebende Mensch pro Woche also 1 Paket und 2,5 Briefe. Zum Vergleich: Vor einem Vierteljahrhundert lagen noch rund 5 Briefe beziehungsweise Versandtaschen im Briefkasten, während der Paketbote 0,4 Paketsendungen ablieferte.

Höheres Porto – langsamerer Service

Ab Januar 2025 kostet ein Standardbrief der Deutschen Post in Deutschland 95 Cent, also zehn Cent mehr als bisher. Gleichzeitig verlängert sich die Zustellfrist offiziell: Statt in ein bis zwei Tagen müssen Briefe künftig innerhalb von drei Werktagen zugestellt werden – und das reicht gesetzlich aus. Diese Neuerung soll die Kosten drücken und zugleich den CO₂-Ausstoß reduzieren. Ein weiteres Zeichen für den Wandel: Im Jahr 2024 wurde der nächtliche Lufttransport von Briefen komplett eingestellt. Briefe reisen jetzt ausschließlich über den Landweg – das spart bis zu 80 Prozent CO₂, führt aber auch zu längeren Lieferzeiten.

Was bedeutet das für den Briefumschlag?

Der Rückgang des Briefverkehrs wirkt sich auch auf die Hersteller von Umschlägen und Versandtaschen aus. Wurden in Deutschland 2019 noch rund 13 Milliarden Briefumschläge produziert, so ist die Zahl seither weiter deutlich gefallen. Gleichzeitig wandelt sich die Rolle des Umschlags. Was früher ein bloßes Transportmittel für Informationen war, ist heute oft ein Symbol für Wertschätzung, Persönlichkeit und Verbindlichkeit. Deshalb gibt es weiterhin gute Gründe, Briefumschläge zu bestellen:

Hochzeitskarten,

Geburtstagsgrüße auf Papier,

handgeschriebene Dankesbriefe und

edle Geschäftspost in hochwertigem Umschlag

sind einige Beispiele, die mit Sicherheit auch in die Zukunft überdauern werden. Und auch Versandtaschen für kleinformatige Warensendungen bleiben definitiv noch viele Jahre unverzichtbar – schließlich kann man materielle Dinge bislang nicht von einem Ort an einen anderen beamen.

Ausblick: Der Brief lebt – aber anders als früher

Der klassische Brief mag in der digitalen Welt immer weniger Platz haben. Doch gerade in Zeiten von WhatsApp, E-Mail und digitaler Schnelllebigkeit gewinnt der physische Brief eine neue Bedeutung: als bewusster Akt der Entschleunigung, als Zeichen der Wertschätzung.

Wenn man Briefumschläge bestellen möchte, erwirbt man damit also mehr als reine Verpackungen für den Versand: Der Brief ist Einladung, Versprechen und manchmal sogar Statement. Ob als edle Hochglanzvariante, als nachhaltige Recyclinghülle oder als bunte Karte – er bleibt, was er immer war: der stille Botschafter zwischen Menschen.

Übrigens gibt es in der zunehmend digitalen Welt eine Renaissance für ein kleines analoges Detail: In immer mehr Versandtaschen findet man zusätzlich zum bestellten Produkt ein Kärtchen mit einem handgeschriebenen Dankeschön. Das sorgt sogar zuverlässiger für ein Lächeln als ein beigepacktes Tütchen mit Gummibärchen.