London – Netflix hat offiziell die Hauptdarsteller für seine mit Spannung erwartete sechsteilige Miniserie zu Jane Austens beliebtem Roman „Stolz und Vorurteil“ bekannt gegeben.

Der Streaming-Gigant kündigte an dass Emma Corrin, Jack Lowden und Olivia Colman die ikonischen Rollen von Elizabeth Bennet, Mr. Darcy bzw. Mrs. Bennet in einer Produktion übernehmen werden, die noch in diesem Jahr in Großbritannien gedreht werden soll.

Die Ankündigung, über die Deadline am 10. April berichtete, hat sowohl bei Austen-Fans als auch bei Liebhabern von Historiendramen große Begeisterung ausgelöst. Emma Corrin, bekannt durch ihre Rolle als Prinzessin Diana in The Crown und ihre jüngste Arbeit in Nosferatu, wird in die Rolle der scharfsinnigen Elizabeth Bennet schlüpfen.

Corrin, die mit diesem Projekt auch ihr Debüt als ausführende Produzentin gibt, zeigte sich begeistert:

„Elizabeth Bennet zu spielen ist eine einmalige Gelegenheit. Diese ikonische Figur an der Seite von Olivia und Jack mit Dollys phänomenalen Drehbüchern zum Leben erwecken zu können, ist wirklich die größte Ehre. Ich kann es kaum erwarten, dass sich eine neue Generation wieder in diese Geschichte verliebt.“

Jack Lowden, bekannt für seine Auftritte in Slow Horses und Dunkirk, wird den grüblerischen Mr. Darcy spielen, eine Rolle, die zuvor von Colin Firth in der BBC-Miniserie von 1995 und Matthew Macfadyen im Film von 2005 verkörpert wurde.

Olivia Colman, eine Oscar- und Emmy-Preisträgerin, die für ihre Rollen in The Favourite und The Crown bekannt ist, wird die Matriarchin Mrs. Bennet spielen und damit ihren ehemaligen The Crown-Kollegen Corrin wiedersehen.

Die Fans auf X sind von der Besetzung begeistert: „Emma Corrin, Jack Lowden und Olivia Colman in Stolz und Vorurteil? Das wird unglaublich werden!“

Die Serie stammt aus der Feder von Dolly Alderton, der gefeierten Autorin von Everything I Know About Love, die auch als ausführende Produzentin neben Corrin, Regisseurin Euros Lyn (Heartstopper), Laura Lankester, Will Johnston und Louise Mutter für Lookout Point fungiert.

Lisa Osborne (Wolf Hall: The Mirror and the Light) kommt als Produzentin hinzu. Alderton freut sich über das Projekt:

Jane Austens Stolz und Vorurteil ist die Blaupause für eine romantische Komödie – es war eine Freude, wieder in die Seiten einzutauchen und sowohl vertraute als auch neue Wege zu finden, dieses geliebte Buch zum Leben zu erwecken. Ich freue mich sehr darauf, diese lustigen und komplizierten Charaktere unter der Regie von Euros Lyn wieder denjenigen vorzustellen, die Stolz und Vorurteil zu ihren Lieblingsbüchern zählen, und denen, die ihre Lizzie und Mr. Darcy noch nicht kennen.

Netflix verspricht „originalgetreue, klassische Adaption“

Netflix

hat eine „originalgetreue, klassische Adaption“ von Austens Roman aus dem Jahr 1813 versprochen, der Elizabeth Bennet, der intelligenten und unkonventionellen zweiten Tochter der Familie Bennet, auf ihrem Weg durch die Liebe, die gesellschaftlichen Erwartungen und ihre sich entwickelnde Beziehung zu dem wohlhabenden, aber zunächst unnahbaren Mr. Darcy folgt.

Die zeitlosen Themen Liebe, Klasse und persönliches Wachstum haben die Geschichte zu einem kulturellen Prüfstein gemacht. Frühere Verfilmungen – wie die BBC-Miniserie von 1995 mit Jennifer Ehle und Colin Firth in den Hauptrollen und der Film von 2005 mit Keira Knightley – sind nach wie vor bei den Fans beliebt.

Die Ankündigung fällt in eine Zeit, in der das Interesse an Romanzen aus der Regency-Ära wieder auflebt, angefacht durch den Erfolg der Netflix-Serie Bridgerton, die das Publikum mit ihrer Mischung aus Romanze und historischem Drama in ihren Bann gezogen hat. Netflix-Geschäftsführerin Mona Qureshi hob das Potenzial des Projekts hervor und erklärte:

„Wir freuen uns, diesen beliebten britischen Klassiker mit unserem weltweiten Publikum zu teilen. Stolz und Vorurteil ist die ultimative romantische Komödie. Dollys scharfe Intelligenz und ihr großes Herz, gepaart mit ihrer aufrichtigen Liebe zum Austen-Roman, bedeuten, dass sie in der Lage ist, neue Einblicke zu geben und gleichzeitig all das zu zelebrieren, was den Generationen von Fans so wichtig ist.“

Die Erfolgsbilanz von Netflix bei Austen-Verfilmungen ist jedoch gemischt. Die Verfilmung von Persuasion aus dem Jahr 2022 mit Dakota Johnson in der Hauptrolle wurde wegen ihres modernisierten Ansatzes kritisiert und erhielt auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 30 Prozent.

Die Miniserie „Stolz und Vorurteil“ ist eine weitere Ergänzung zu Netflix‘ wachsendem Angebot an Literaturadaptionen, nachdem bereits eine limitierte Serie zu John Steinbecks „East of Eden“ mit Florence Pugh in der Hauptrolle angekündigt wurde. Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bestätigt wurde, soll die Produktion bald beginnen, und die Fans warten gespannt auf weitere Informationen zu dieser Neuauflage eines Literaturklassikers.