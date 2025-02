Der palästinensisch-israelische Dokumentarfilm No Other Land wurde bei der 97. Verleihung der Academy Awards, die am 2. März 2025 stattfinden wird, in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert.

Los Angeles – Der palästinensisch-israelische Dokumentarfilm No Other Land wurde bei der 97. Verleihung der Academy Awards, die am 2. März 2025 stattfinden wird, in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert. Der Debütfilm hatte im Februar 2024 auf der Berlinale seine Weltpremiere in der Sektion Panorama und wurde mit dem Berlinale Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet.

Basel Adra und Yuval Abraham nahmen den Preis entgegen. Adra forderte in einer Dankesrede Deutschland unter Bezugnahme auf den Israel-Gaza-Krieg auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern; Palästinenser würden durch Israel „abgeschlachtet“.[20] Anschließend wandte sich Abraham an das Publikum:

„Basel und ich sind im selben Alter, ich bin Israeli, er ist Palästinenser. Und in zwei Tagen werden wir in ein Land zurückgehen, wo wir nicht gleichberechtigt sind. Ich lebe unter Zivilrecht, Basel unter Militärrecht. Wir leben 30 Minuten voneinander entfernt: ich habe das Wahlrecht, Basel nicht. Ich habe die Freiheit hinzugehen, wohin ich will, Basel ist wie Millionen andere Palästinenser eingesperrt in den besetzten Gebieten. Diese Situation von Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit, sie muss enden. Und wir fragen, wie wir einen Wandel erreichen, um die Besatzung zu beenden, um eine politische Lösung zu erreichen.“

Noch kein Verleiher in den USA

Unter der Regie von Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham und Rachel Szor hat dieser eindringliche Film mit seiner schonungslosen Darstellung der Zerstörung der palästinensischen Dörfer in Masafer Yatta, einer Region im besetzten Westjordanland, Zuschauer und Kritiker gleichermaßen in seinen Bann gezogen. Doch trotz des Beifalls der Kritiker und des internationalen Erfolgs hat No Other Land noch keinen Verleih in den USA, was für einen Oscar-nominierten Film eine Seltenheit ist.

Der Dokumentarfilm, eine Gemeinschaftsarbeit eines palästinensisch-israelischen Kollektivs, schildert den Widerstand des palästinensischen Aktivisten Basel Adra gegen die Zwangsumsiedlung seiner Gemeinde durch israelische Streitkräfte.

Zusammen mit dem israelischen Journalisten Yuval Abraham fängt Adra die Zerstörung von Häusern und die Aushöhlung einer Lebensweise ein und spinnt daraus eine persönliche und zugleich politisch aufgeladene Geschichte.

Seit seiner Premiere in Berlin hat der Film eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter die höchsten Preise der International Documentary Association, Cinema Eye Honors und der National Society of Film Critics.

Oscar-Nominierung

Die Oscar-Nominierung, die am 23. Januar 2025 bekannt gegeben wurde, macht No Other Land zu einem der Spitzenreiter in seiner Kategorie und konkurriert mit Black Box Diaries, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d’Etat und Sugarcane. Die Kritiker loben die unverfälschte Authentizität des Films und seine Fähigkeit, einen Konflikt zu vermenschlichen, der oft auf Schlagzeilen reduziert wird.

Auf Rotten Tomatoes hat der Film eine perfekte Bewertung von 100 %, und die Kritiker bezeichnen ihn als „erschütterndes Dokument“ und „einen Akt des Widerstands“. Dennoch hat sich diese weit verbreitete Anerkennung nicht in einem traditionellen Kinostart in den Vereinigten Staaten niedergeschlagen.

Das Fehlen eines US-Vertriebs hat zu Diskussionen über das politisch sensible Thema des Films geführt. No Other Land scheut sich nicht, die israelische Politik im Westjordanland zu kritisieren, eine Haltung, die amerikanische Studios aus Angst vor Gegenreaktionen möglicherweise abgeschreckt hat.

„Der Film ist sehr, sehr kritisch gegenüber der israelischen Politik“, sagte Co-Regisseur Yuval Abraham letzten Monat gegenüber Variety.

„Als Israeli denke ich, dass das eine wirklich gute Sache ist, denn wir müssen diese Politik kritisieren, damit sie sich ändern kann. Aber ich denke, dass die Konversation in den USA viel weniger nuanciert zu sein scheint – es gibt viel weniger Raum für diese Art von Kritik.“

Trotz des Fehlens eines Verleihs haben die Filmemacher die Sache selbst in die Hand genommen und sich mit Cinetic Media und Michael Tuckman Media zusammengetan, um einen begrenzten Kinostart zu ermöglichen. Der Film wurde am 31. Januar im Film Forum in New York uraufgeführt und spielte an seinem Eröffnungswochenende beeindruckende 26.100 $ ein, und am 7. Februar wurde er in Los Angeles gezeigt.

Seitdem wurde der Film in mehr als 20 Städten gezeigt, darunter Boston, Chicago und San Francisco, und ist derzeit der umsatzstärkste Oscar-nominierte Dokumentarfilm des Jahres mit einem Einspielergebnis von fast einer halben Million Dollar. Dieser basisdemokratische Ansatz hat die Erwartungen übertroffen und bewiesen, dass die Nachfrage des Publikums auch ohne die Unterstützung der Studios besteht.

Für Adra und Abraham ist die Oscar-Nominierung mehr als ein Meilenstein in ihrer Karriere – sie ist ein Megaphon. „Ich hoffe, dass der Film nominiert wird, denn das würde die Aufmerksamkeit erhöhen“, sagte Adra in einem Interview mit IndieWire.

„Es ist wichtig, dass die Leute ihn sehen, damit sie verstehen, was vor sich geht… und sich unserem Kampf und unserer Bewegung anschließen und aktiv werden.“

Die Filmemacher haben ihre Frustration über die Zurückhaltung der US-Verleiher zum Ausdruck gebracht, wobei Adra in Democracy Now! anmerkte, dass „die Verleiher in den USA bis jetzt nicht bereit sind, ein kleines Risiko einzugehen“.

Kurz vor der Verleihung der Academy Awards, die von Conan O’Brien moderiert und live auf ABC übertragen wird, ist No Other Land ein Zeugnis für die Kraft des unabhängigen Kinos. Seine Reise – weltweit gelobt, aber von den amerikanischen Studios ausgeklammert – verdeutlicht die Herausforderungen, die damit verbunden sind, politisch brisante Geschichten an das US-Publikum zu bringen.

Es bleibt abzuwarten, ob der Film den Oscar gewinnt, aber allein seine Nominierung hat bereits die Stimmen derer verstärkt, die er zu repräsentieren versucht, und beweist, dass manche Geschichten sich nicht zum Schweigen bringen lassen.

