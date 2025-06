Deutsche Weisheit und die Menschheitsfamilie

Teilen

Von Çağıl Çayır

In alten deutschen Regionen, etwa im Herzogtum Oldenburg, warnten die Alten: „Nachts nicht pfeifen – sonst kommt der Teufel.“ Dieser Satz, heute kaum mehr bekannt, war einst Teil einer alltäglichen Weisheit, die das Unsichtbare achtete und die Nacht als empfindsamen Raum verstand.

Was für viele moderne Ohren nach Aberglaube klingt, war für frühere Generationen eine ernste Mahnung – ein Schutz, eine Warnung, vielleicht auch ein Ausdruck von Achtung gegenüber Kräften, die man nicht erklären, aber sehr wohl spüren konnte.

Was ein alter Brauch über unsere gemeinsame Vergangenheit verrät

Doch diese Warnung ist kein rein deutsches Phänomen. Ähnliche Regeln gelten bis heute in vielen Kulturen rund um den Globus: In der Türkei etwa wird nachts pfeifen mit dem Herbeirufen von Dschinn oder Geistern verbunden.

Auch bei indigenen Völkern Amerikas – von Nord- bis Südamerika – kennt man diese Regel. In Korea, Japan, Sibirien, selbst Teilen Afrikas und Polynesiens finden sich vergleichbare Vorstellungen: Die Nacht ist keine Zeit für laute Töne – vor allem nicht für das Pfeifen.

Wie ist es möglich, dass ein solch spezifischer Brauch in so vielen verschiedenen Kulturen existiert? Handelt es sich um Zufall, um parallele Entwicklung – oder um ein Überbleibsel aus einer gemeinsamen Vorzeit der Menschheit?

Solche Fragen berühren das, was man als „Menschheitsfamilie“ bezeichnen kann – die Vorstellung, dass wir nicht nur biologisch verwandt sind, sondern auch in unseren Mythen, Bräuchen und innersten Gefühlen tief miteinander verbunden.

Der Brauch des nächtlichen Pfeifverbots mag oberflächlich wie Aberglaube wirken, doch dahinter steht ein universelles Muster menschlichen Empfindens: Respekt vor der Dunkelheit, Achtsamkeit gegenüber dem Unsichtbaren, das Bedürfnis nach Schutz im Übergang zwischen Tag und Nacht.

Dass gerade in Deutschland solche alten Regeln heute weitgehend vergessen sind, ist kein Zufall. Die Moderne hat vieles, was man nicht messen oder beweisen konnte, als irrational abgetan. Die Hexenverfolgung, die Aufklärung, der Glaube an den „fortschreitenden“ Menschen – all das hat die alten Intuitionen verdrängt. Doch vielleicht war nicht die Weisheit der Alten das Problem, sondern der moderne Hochmut, sie für überholt zu halten.

Heute, in einer Zeit globaler Krisen und technischer Beschleunigung, entdecken viele Menschen wieder einen Zugang zu alten, oft vergessenen Traditionen. Das nächtliche Pfeifen wird dabei nicht als magische Gefahr verstanden, sondern als Symbol: für das, was uns miteinander verbindet. Für das, was wir einst wussten – und vielleicht wieder lernen müssen.

Denn die Menschheitsfamilie hat kein Zentrum, keine „richtige“ Richtung. Sie lebt von dem, was sich in verschiedenen Kulturen wiederholt, kreuzt, ergänzt – so wie der einfache, leise Brauch, in der Nacht still zu sein. Manchmal sagt das Schweigen mehr als jedes Pfeifen.

In einer Zeit, in der politische Spannungen, kulturelle Entfremdung und technologische Beschleunigung die Welt zunehmend entzweien, könnte uns gerade diese einfache alte Weisheit an etwas erinnern, das wir verloren zu haben glaubten: den Respekt voreinander – und vor dem Unsichtbaren.

Wer nachts pfeift, der stört nicht nur die Ruhe, sondern vielleicht auch den Frieden. Frieden in der Nacht, Frieden zwischen den Menschen. Es ist Zeit, alte Zeichen neu zu lesen – nicht um zurückzublicken, sondern um gemeinsam nach vorn zu gehen.

Zum Autor

Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.