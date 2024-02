Berlin – Ein Film über den Kampf des palästinensischen Aktivisten und Filmemacher Basel Adra um den Erhalt seines Dorfes im Westjordanland, das von israelischen Siedlern umstellt ist, hat bei den Berliner Filmfestspielen den wichtigsten Dokumentarfilmpreis gewonnen.

Der Film handelt von der Gewalt der Siedler im Westjordanland und einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem palästinensischen Aktivisten und einem israelischen Journalisten.

No Other Land ist eine israelisch-palästinensische Produktion, bei der sich Adra und der israelische Journalist Yuval Abraham die Regiearbeit teilen.

Adra forderte in seiner Rede Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern und wurde dafür gefeiert. Schon während der Filmpremiere bei der Berlinale hatte das israelisch-palästinensische Kollektiv einen Waffenstillstand in Gaza gefordert.

„Da ich hier in Berlin bin, möchte ich Deutschland um eines bitten: die UN-Aufrufe zu respektieren und damit aufhören, Waffen nach Israel zu schicken.“

Die Berlinale-Premiere von No Other Land fand keine vier Monate nach Beginn des aktuellen Krieges zwischen Israel und Gaza statt und könnte daher als zeitgemäß bezeichnet werden. Aber durch seine jahrelange Darstellung der tödlichen Gefahr und der psychischen Belastung, die ein Leben unter Besatzung mit sich bringt, unterstreicht der Film, dass sich die Situation seit langem in einer Krise befindet, unabhängig davon, ob sie internationale Schlagzeilen gemacht hat oder nicht.

Das Projekt begann 2019, als Adra Yuval Abraham und Rachel Szor, Jerusalemer Journalisten, die über die israelischen Zwangsräumungen von Anwohnern berichten, traf und ihnen seine Sicht der Dinge aus erster Hand mitteilte.

Director Basel Adra calls for Germany to “respect the UN calls and stop sending weapons to Israel” from the stage of the Berlinale pic.twitter.com/kkdgIHVmII

The Berlinale Documentary Award, funded by rbb, goes to “No Other Land” by Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, and Rachel Szor. Congratulations!

Discover all info on the winners, awards, and juries here: https://t.co/oU1KlhS3EI pic.twitter.com/zKmPPKTyGM

— Berlinale (@berlinale) February 24, 2024