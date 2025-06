Jakarta – Indonesien hat einen Vertrag über den Kauf von 48 KAAN-Kampfflugzeugen der fünften Generation aus der Türkei im Wert von 10 Mrd. USD unterzeichnet und damit das größte Rüstungsexportgeschäft in der Geschichte der Türkei abgeschlossen.

Die Ankündigung, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch machte, unterstreicht die wachsende Bedeutung der Türkei als wichtiger Akteur in der globalen Verteidigungsindustrie. Das 10-Jahres-Abkommen sieht eine Koproduktion mit Indonesien vor, um die lokalen Fähigkeiten zu nutzen und den Technologietransfer zu erleichtern.

Der von Turkish Aerospace Industries (TAI) entwickelte KAAN ist der ehrgeizige Vorstoß der Türkei in die einheimische Kampfjet-Technologie der fünften Generation. Das Tarnkappenflugzeug, das die alternden F-16 der türkischen Luftwaffe ersetzen soll, zeichnet sich durch fortschrittliche Manövrierfähigkeit, radarabsorbierende Materialien und moderne elektro-optische Systeme aus.

A proud moment for our Turkish brothers! 🇹🇷 48 KAAN jets exported to Indonesia, proof that Türkiye builds, leads, and delivers. While others pose, Türkiye powers ahead. 🚀✈️ pic.twitter.com/sjTr55xpSN

— Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) June 11, 2025