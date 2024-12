Türkei: Über 1.000 „Cobra“-Panzerfahrzeuge für Rumänien

Teilen

Bukarest – Das türkische Fahrzeug- und Rüstungsunternehmen Otokar hat mit dem Unternehmen Romtehnica des rumänischen Verteidigungsministeriums eine Vereinbarung über die Lieferung von Militärfahrzeugen im Wert von rund 912,5 Millionen Dollar unterzeichnet.

Laut einer Pressemitteilung von Otokar wird das Unternehmen dem rumänischen Verteidigungsministerium im Rahmen der am Mittwoch unterzeichneten Vereinbarung 1.059 Einheiten von leichten taktischen 4×4-Radpanzern mit der Bezeichnung Cobra II liefern.

Die Lieferungen sollen im letzten Quartal 2025 beginnen und über 5 Jahre hinweg schrittweise abgeschlossen werden. Die Ausschreibung umfasst auch einige integrierte logistische Unterstützungsleistungen.

COBRA II wird in 13 Ländern aktiv eingesetzt. Dank der fast 40-jährigen Erfahrung und Fähigkeiten von Otokar in der Verteidigungsindustrie ist COBRA II als modulare Plattform konzipiert, die für unterschiedliche Missionsanforderungen entwickelt werden kann. COBRA II wurde 2013 in die Otokar-Produktpalette aufgenommen und in mehr als 30 verschiedenen Versionen entwickelt und produziert, die den Anforderungen und Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.

Zusätzlich zu seiner überragenden Mobilität bietet COBRA II einen hohen Schutz gegen ballistische, Minen- und IED-Bedrohungen. Mit seinem hohen Leistungsgewicht bietet COBRA II eine hohe Leistungsfähigkeit. COBRA II eignet sich für die Integration einer breiten Palette von Waffen- und Missionsausrüstungsoptionen.

Die rumänische Anwaltskanzlei Schoenherr hat Otokar bei der Unterzeichnung des Auftrags beraten. Die Leistungen der Kanzlei umfassten die rechtliche Beratung in allen Phasen der Teilnahme von Otokar an dem von Romtehnica organisierten öffentlichen Ausschreibungsverfahren für die Vergabe dieses Auftrags, einschließlich der Unterstützung bei der Unterzeichnung.

„Wir sind hocherfreut, mit Schoenherr an diesem monumentalen Projekt, eines der größten Beschaffungen von Landsystemen in Europa, zusammengearbeitet zu haben“, sagte Sedef Vehbi von Otokar. „Die außergewöhnliche Expertise von Schoenherr im rumänischen und internationalen Recht, ihre sorgfältige Herangehensweise an das Projektmanagement und ihr unerschütterliches Engagement für die Geschäftsethik und die Compliance-Standards von Otokar haben entscheidend dazu beigetragen, dass wir den Zuschlag erhalten haben.“

Er sprach dem gesamten Team, insbesondere dem Partner Iustin Armașu, seinen herzlichen Dank für die „unschätzbaren Beiträge und die beständige Unterstützung“ aus.

