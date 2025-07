Bericht: Aserbaidschaner in Russland zu Tode gefoltert

Teilen

Baku – Aserbaidschanische Behörden haben die russische Polizei beschuldigt, zwei aserbaidschanische Brüder, Huseyn und Ziyaddin Safarov, gefoltert und zu Tode geprügelt zu haben – ein Fall, der die Beziehungen zwischen Baku und Moskau weiter belastet.

Der Vorfall markiert zusammen mit den ungelösten Spannungen im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz der Azerbaijan Airlines im Dezember 2024 einen neuen Tiefpunkt in den historisch komplexen Beziehungen zwischen den beiden Nationen, da Aserbaidschan weiterhin seine wachsende Unabhängigkeit vom russischen Einfluss behauptet.

Die Brüder Safarow, 60 bzw. 55 Jahre alt, starben in russischem Polizeigewahrsam in Jekaterinburg, nachdem sie am 27. Juni 2025 bei Razzien gegen ethnische Aserbaidschaner, die der Beteiligung an historischen, ungelösten Verbrechen verdächtigt wurden, festgenommen worden waren.

Nach Angaben der aserbaidschanischen Staatsanwaltschaft ergab die in Baku durchgeführte Obduktion, dass beide Männer an den Folgen schwerer Schläge starben, unter anderem an mehreren gebrochenen Rippen, einer gebrochenen Nase und inneren Blutungen.

Adalat Hasanov, Leiter der gerichtsmedizinischen Untersuchung im aserbaidschanischen Gesundheitsministerium, beschrieb die Todesfälle als Folge eines „posttraumatischen Schocks“, der durch das brutale körperliche Trauma verursacht wurde, und wies die russischen Behauptungen, Ziyaddin sei an Herzversagen gestorben, als „eklatante Unwahrheit“ zurück.

Aserbaidschan hat eine strafrechtliche Untersuchung dessen eingeleitet, was es als „Folter und vorsätzliche Tötung mit besonderer Grausamkeit“ seiner Bürger durch russische Strafverfolgungsbehörden bezeichnet.

Die Todesfälle haben in Aserbaidschan Empörung ausgelöst, und die Regierung beschuldigt Russland der ethnisch motivierten außergerichtlichen Tötung. Als Vergeltung nahm Aserbaidschan zahlreiche russische Journalisten unter dem Vorwurf des Betrugs, des illegalen Unternehmertums und der Geldwäsche fest, was zu heftigen Protesten aus Moskau führte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Verhaftungen als „extrem emotionale Reaktion“, während Aserbaidschan die Razzien als rechtmäßig verteidigte und damit die diplomatischen Spannungen verschärfte.

Dieser Vorfall folgt dicht auf einen anderen großen Streitpunkt: den Absturz des Aserbaidschan-Airlines-Flugs J2-8243 am 25. Dezember 2024, bei dem 38 Menschen ums Leben kamen. Die Embraer 190, die sich auf dem Weg von Baku nach Grosny befand, wurde über das Kaspische Meer umgeleitet und stürzte in der Nähe von Aktau, Kasachstan, ab, nachdem sie von einer russischen Pantsir-S-Luftabwehrrakete getroffen worden war, wie aserbaidschanische Behörden und internationale Experten glauben.

Präsident Ilham Alijew beschuldigte Russland, das Flugzeug versehentlich abgeschossen zu haben und dies mit „absurden“ Erklärungen wie einem Vogelschlag oder einer Explosion des Sauerstofftanks zu vertuschen. Alijew forderte eine förmliche Entschuldigung, Rechenschaftspflicht und Entschädigung und wies darauf hin, dass die Entschuldigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom 28. Dezember 2024 nicht ausreichte, um die Verantwortung einzugestehen.

Spannungen in Beziehungen

Der Flugzeugabsturz und der Tod der Safarow-Brüder haben die Kluft zwischen Aserbaidschan und Russland vertieft und unterschwellige Spannungen in einer Beziehung offenbart, die von der komplexen Geschichte Aserbaidschans mit seinem nördlichen Nachbarn geprägt ist.

Aserbaidschan stand während eines Großteils seiner modernen Geschichte unter russischer Kontrolle, zunächst als Teil des Russischen Reiches und später als Sowjetrepublik, bis es 1991 seine Unabhängigkeit erlangte.

Die ersten Jahre der Unabhängigkeit waren von Misstrauen geprägt, da Moskau zwei Putschversuche in Baku unterstützte und Armenien im Ersten Berg-Karabach-Krieg (1992-1994) unterstützte, den Aserbaidschan verlor.

Trotz dieser Herausforderungen unterhielt Aserbaidschan unter Präsident Ilham Alijew, der 2003 die Nachfolge seines Vaters antrat, pragmatische Beziehungen zu Russland und nutzte den Öl- und Gasreichtum des Landes, um seine Souveränität zu stärken.

Engere Beziehungen zum Westen und zur Türkei

In den letzten Jahren hat sich Aserbaidschan zunehmend von Moskaus Einflusssphäre distanziert, indem es engere Beziehungen zum Westen und zur Türkei knüpfte und gleichzeitig Russlands Dominanz im Südkaukasus in Frage stellte. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 hat den regionalen Einfluss Moskaus weiter untergraben.

Aserbaidschan bezeichnete die von Russland gehaltenen Teile der Ukraine offen als „besetzt“ und schickte humanitäre Hilfe nach Kiew. Der Politikwissenschaftler Farhad Mammadov stellte fest, dass Aserbaidschans Reaktion auf den Flugzeugabsturz und den Tod der Safarow-Brüder eine wachsende Bereitschaft zur direkten Konfrontation mit Russland widerspiegelt und signalisiert, dass Baku „nicht länger bereit ist, Russlands Handlungen passiv hinzunehmen“.

In der aktuellen Krise kam es auch zu gegenseitigen Aktionen: Russland verhaftete den aserbaidschanischen Geschäftsmann Jusuf Chalilow in Woronesch und Schahin Schichlinski, den Leiter der aserbaidschanischen Diaspora in Jekaterinburg, was Aserbaidschan als Vergeltungsmaßnahme bezeichnet.

Im Internet kursierende Videos zeigen, wie russische Sicherheitskräfte das Haus von Chalilow stürmen und Schichlinsky körperlich misshandeln, was die öffentliche Wut in Aserbaidschan weiter anheizt.

Analysten vermuten, dass diese Vorfälle dauerhafte Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland haben könnten. Elkhan Shahinoglu, Direktor des Atlas Research Center in Baku, warnte, dass Russlands Versäumnis, den Flugzeugabsturz und den Tod der Safarow-Brüder vollständig aufzuklären, die Beziehungen irreparabel schädigen könnte.

„Hätte Russland sofort ein Geständnis abgelegt, wäre die Situation nicht so angespannt“, sagte er gegenüber RFE/RL. Das aserbaidschanische Parlament hat geplante Treffen mit russischen Gesetzgebern abgesagt, und das Kulturministerium des Landes hat kulturelle Veranstaltungen mit russischer Beteiligung unter Hinweis auf die „außergerichtlichen Tötungen“ seiner Bürger ausgesetzt.

Während Aserbaidschan weiterhin um die Opfer des Flugzeugabsturzes und die Safarow-Brüder trauert, drängt die Führung des Landes auf eine Rechenschaftspflicht seitens Russlands.

Präsident Alijew hat eine transparente Untersuchung beider Vorfälle gefordert, während die öffentliche Meinung, die von den staatlich kontrollierten Medien verstärkt wird, die wachsende Frustration über Moskaus Vorgehen widerspiegelt.

Da Aserbaidschan seine Unabhängigkeit behauptet und Russlands regionale Vorherrschaft in Frage stellt, werden die kommenden Wochen entscheidend dafür sein, ob diese Spannungen weiter eskalieren oder den Weg für eine diplomatische Lösung ebnen.

