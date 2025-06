Hollywoodstar Javier Bardem wirft Israel Völkermord vor

Bardem sprach den anhaltenden Konflikt in Gaza an und äußerte seine tiefe Sorge über das, was er als humanitäre Krise bezeichnete.

Teilen

New York – Der Oscar-prämierte Schauspieler Javier Bardem löste während eines Auftritts in der ABC-Sendung The View eine Kontroverse aus, als er Israel beschuldigte, im Gazastreifen einen „Völkermord“ zu begehen, woraufhin das Interview plötzlich unterbrochen und in eine Werbepause umgeschaltet wurde, was im Internet eine breite Debatte auslöste.

Bardem, der für seine Rollen in No Country for Old Men und Dune bekannt ist, war in der Sendung, um seinen kommenden Film F1 zu bewerben. Das Gespräch nahm eine ernste Wendung, als die Moderatorin Ana Navarro den spanischen Schauspieler nach seinem Aktivismus fragte.

Bardem sprach den anhaltenden Konflikt in Gaza an und äußerte seine tiefe Sorge über das, was er als humanitäre Krise bezeichnete.

„Die Situation im Gaza-Streifen hat einen Punkt erreicht, an dem ich den Schmerz nicht mehr in Worte fassen kann, den ich zusammen mit vielen Millionen Menschen dort täglich erleide, wenn ich diese schrecklichen Bilder von ermordeten und verhungerten Kindern sehe“, sagte er unter Hinweis auf die blockierte humanitäre Hilfe und behauptete, dass Israels Vorgehen einen „Völkermord“ darstellt.

Der Schauspieler berief sich auf Völkerrechtsexperten, Amnesty International und einige Holocaust-Überlebende, um seine Behauptung zu untermauern:

„Wenn Sie mich fragen, glaube ich, dass es sich um einen Völkermord handelt.“

Er kritisierte die „Straflosigkeit“ der israelischen Handlungen und verwies auf die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der USA und das Schweigen Europas als Faktoren, die dazu beitragen.

Als Bardem fortfuhr und die Notwendigkeit betonte, „die Menschlichkeit nicht zu verlieren“ und „die anzuprangern, die wir anprangern müssen“, begann die Playoff-Musik der Sendung zu spielen, und die Moderatorin Whoopi Goldberg versuchte, einen Zwischenruf zu machen. Die Sendung ging abrupt in eine Werbepause über und ließ die Zuschauer fassungslos zurück.

Eine Quelle von „The View“ erklärte gegenüber Decider, dass die Unterbrechung aus Zeitgründen erfolgte, da der nächste Beitrag bereits aufgezeichnet war, und kein absichtlicher Versuch war, Bardem zu zensieren. Der plötzliche Wechsel löste jedoch Empörung in den sozialen Medien aus, da einige Zuschauer die Sendung beschuldigten, den Schauspieler zum Schweigen zu bringen.

Bardems Äußerungen waren nicht auf die Talkshow beschränkt. Später am Abend bei der New Yorker Premiere von F1 bekräftigte er seine Haltung und trug eine Keffiyeh-Anstecknadel als Symbol der Solidarität mit Palästina. Im Gespräch mit Variety sagte er: „In der realen Welt in Gaza sterben Tausende von Kindern an Hunger, und es ist ein Völkermord, der vor unseren Augen in 4K stattfindet. Die amerikanische Unterstützung muss aufhören, Bomben zu finanzieren.“

Die Äußerungen des Schauspielers stehen im Einklang mit seiner Vergangenheit, in der er die Handlungen Israels lautstark kritisierte. Im Jahr 2014 unterzeichneten Bardem und seine Frau, die Schauspielerin Penélope Cruz, einen offenen Brief, in dem sie Israels Bombardierung des Gazastreifens während der Operation „Protective Edge“ verurteilten, was von einigen Seiten den Vorwurf des Antisemitismus nach sich zog.

Bardem stellte damals klar, dass sich seine Kritik auf die Handlungen der Regierung und nicht auf das jüdische Volk bezog, und erklärte: „Jude zu sein ist nicht gleichbedeutend mit der Unterstützung dieses Massakers.“

Javier Bardem speaks out on Gaza: “Thousands of children are dying… It’s a genocide happening before our eyes. The American support has to stop.“ pic.twitter.com/Hoq4z2nek3 — Variety (@Variety) June 16, 2025

AUCH INTERESSANT

– Gaza-Krieg –

Jüdische Schauspielerin Miriam Margolyes: Hitler hat gewonnen

Die preisgekrönte jüdische Schauspielerin Miriam Margolyes hat Israels Vorgehen in Gaza mit den Worten „Hitler hat gewonnen“ verurteilt.